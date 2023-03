Dalle sigaraie alle imprenditrici. Nella storica fabbrica di sigari fiorentina che ha visto al lavoro oltre 1.400 dipendenti di cui buona parte erano donne – vera anima della produzione e straordinario simbolo di emancipazione femminile – oggi le donne si riconfermano le protagoniste di Manifattura Tabacchi. Oltre 20 anni dopo la sua chiusura, Manifattura Tabacchi – uno dei principali progetti di rigenerazione urbana in Italia – accoglie una community di realtà fondate o guidate da talenti al femminile che contribuiscono alla creazione di un ecosistema dinamico, capace di favorire sinergie e opportunità di crescita.

Dal food all’alta moda, dal design all’arredo, le nuove realtà rendono Manifattura Tabacchi un nuovo distretto urbano all’avanguardia: un luogo aperto a tutti e connesso col mondo, un quartiere dove lavorare, vivere, incontrarsi, studiare e ispirarsi. Tra le realtà che compongono la community al femminile, Veronica Cornacchini, fondatrice insieme a Matteo Gioli di “Superduper”, brand conosciuto in tutto il mondo per la produzione degli iconici cappelli artigianali fatti a mano, amati, tra gli altri, anche da artisti internazionali come Patti Smith, Ben Harper e Lorenzo Jovanotti.

“Lunedì”, fondato da Alessandra Lunedì, i cui abiti non hanno stagioni e rafforzano il concetto classico di guardaroba. “Lunedì” utilizza tessuti e nuances nel rispetto della natura e tutte le scelte del brand si traducono nella realizzazione di abiti iconici, dall’ideazione alla produzione. Creazioni che si collocano nell’universo del minimal upcycling e di una sartoria d’avanguardia.

L’artista internazionale Noa Yanni che con il suo “Noa ink”, tra i più importanti del settore in Toscana, porta in Manifattura Tabacchi il mondo del tattoo e piercing insieme a oltre 20 collaboratori e una proposta anche formativa con seminari e corsi base per poter perfezionare l’arte del tatuaggio. Si unisce alla community “Fàbera”, gioielleria etica e sostenibile rigorosamente handmade fondata da Chiara Ferri e Fabio Colarusso. Qui l’artigianalità si unisce alla sostenibilità, attraverso la realizzazione di gioielli di alta qualità a basso impatto ambientale grazie all’uso di diamanti da laboratorio e oro 18k riciclato.

Nell’ambito della moda, entra in Manifattura Tabacchi “Archivi Sartoriali“, azienda produttrice di capi d’abbigliamento e accessori specializzata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti Made in Italy. Fondata dall’imprenditrice Michela Parrini, l’azienda collabora sia con brand affermati per le loro capsule di alto livello che con nuovi stilisti emergenti per supportare la loro creatività. Tra gli ingressi anche una realtà di grande successo come “Opera Prima“. Fondata da Claudia Daneri, il team di Opera Prima realizza e arreda uffici e spazi di lavoro all’avanguardia e collabora con studi di architettura, tecnici e di design sulla progettazione e l’esecuzione di spazi direzionali contemporanei, flessibili e creativi.

Bellezza, alta moda, design ma anche benessere a beneficio di tutta la community: in arrivo “Lostudioesse”, punto di riferimento a Firenze per la chinesiologia, la posturologia e il benessere psicofisico. Fondato da Silvia Tozzi, Lostudioesse porta in Manifattura Tabacchi un luogo dove insegnanti esperti e qualificati propongono percorsi personalizzati basati su diverse discipline, dal Pilates allo Yoga fino a tecniche innovative e olistiche, come i corsi di Gyrotonic Expansion System, Hipopressiva e X | ESSE, quest’ultimo un innovativo protocollo di allenamento ad alta intensità ideato dalla fondatrice.

Particolarmente nutrito il gruppo di imprenditrici nel settore del food & beverage. All’interno di “Bulli&Balene” si distingue Virginia Giulia Manetti, che nella sua figura di store manager continuerà a proporre in chiave rivisitata la tradizione del bacaro veneziano, con le sue specialità gourmet a colazione, pranzo e cena. Maddalena Fossombroni, founder di “Hiroko bento e vini fatti a modo” con la chef Hiroko, che propone piatti espressi tipici della cucina nipponica, dalla versione vegetariana a quella per gli appassionati della carne, fino all’onigiri bentō.

Elisabetta Congia e Lara Messeri portano con “Cuchiss Lab”, un’innovativa bakery lab all’insegna dei dolci anglosassoni, proponendo i loro ormai famosi cookies, cakes, muffins, cupcakes e molto altro in un ambiente coinvolgente dove è facile sentirsi a casa. Fanny Isaksson, che con Cristiano Diotto apre la quinta sede di “Shake Cafè“, il caffè contemporaneo eco-consapevole che creerà un nuovo hub per workshop creativi ed eventi e per sperimentare nuovi prodotti volti ad ampliare la filosofia del brand, volta a educare la crescente comunità sempre più interessata alle nuove tendenze gastronomiche e a scelte quotidiane più sane e sostenibili.