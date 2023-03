“I nostri lettori trovano oggi, sui quotidiani del gruppo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, una speciale sovracopertina a cura di Diego Casali e delle firme delle nostre testate – scrive Letizia Cini, responsabile del canale digitale Luce! di Editoriale Nazionale – arricchita dall’opera realizzata ad hoc e firmata dallo street artist Ozmo. ‘Un’immagine polarizzante e divisiva, dal valore fortemente simbolico’, spiega l’artista toscano, che si contraddistingue proprio per la sua grande intensità e per l’impatto figurativo dei suoi lavori. Agnese Pini – direttrice di Qn, La Nazione, il Resto Carlino, il Giorno e del canale dedicato all’inclusione Luce! – firma invece la riflessione sull’importanza di questa data, al di là della retorica e dei luoghi comuni”.

Nelle pagine interne e qui di seguito, “8 donne protagoniste del nostro tempo portano il loro auguro a tutte e tutti, prendendo spunto dal proprio ruolo e della propria esperienza personale, a partire dalla costituzionalista Carla Bassu, militante delle libertà fondamentali e appassionata sostenitrice delle battaglie per la parità di genere. E ancora l’invito che Arisa rivolge all’universo femminile ad amarsi di più, il coraggio di Beatrice Paola Fraschini, ragazza capace di trovare la forza di denunciare l’ex compagno che l’aveva ridotta in fin di vita, il grido per l’Iran dell’attivista Pegah Moshir Pour, le riflessioni della senatrice e paralimpica Giusy Versace e di Francesca Michielin, l’appello a guardare oltre stereotipi di Francesca Vecchioni e l’esperienza della manager Lucia Aleotti sono quel fil rouge capace di dare la sveglia e arrivare dritto al cuore. Buona festa della Donna”.

Lucia Aleotti: “I collaboratori? Da scegliere in base al valore”

Dall’operaia all’alta dirigente, per le donne è sempre più dura: stipendi più bassi e pochi ruoli chiave. Come azzerare il gap? Nella sua azienda da 17.800 dipendenti, com’è la situazione?

“Nel gruppo Menarini il 49,5% dei dipendenti sono donne e nel settore della ricerca superano addirittura la metà. Ci sono aree in cui le donne sono una leadership. Questo non perché crediamo nelle quote rosa, ma perché portiamo avanti una cultura aziendale che punta all’inclusività, dove si sceglie in base al valore e non al sesso. Gli esempi sono reali e concreti: il nostro amministratore delegato, Elcin Barker Ergun, è una donna perché era il miglior candidato che abbiamo esaminato. Credo che questo debba essere una garanzia per tante ragazze che hanno l’ambizione di fare carriera nel gruppo Menarini. Del resto, già mio padre ha dato il ruolo di assoluta parità a me e a mio fratello Alberto Giovanni nella guida dell’azienda. In generale so bene che le donne incontrano ancora difficoltà nel mondo del lavoro, ma mi auguro che sia sempre di più solo un retaggio del passato in via di esaurimento”.

Beatrice Paola Fraschini: “Troviamo coraggio per denunciare chi ci ha ferite”

Quattro anni fa lei ha pubblicato sui social una foto con il volto tumefatto a causa delle violenze subite dal suo ex compagno. Come si sente oggi dopo quei maltrattamenti qual è il suo messaggio?

“Alle ragazze dico di stare in guardia, sempre. Per quattro giorni il mio ex mi ha sequestrata e picchiata. Per fuggire, mi sono calata dal balcone. Quello è stato solo il culmine di tutta una serie di maltrattamenti che ho subìto per anni. Mi aveva allontanata dagli amici, dalle persone care, ma tutto questo è stato graduale e non me ne sono resa conto. Oggi sono molto più consapevole del valore che devo darmi io in primis e che mi deve essere riconosciuto anche dagli altri. È questo che ogni donna deve tenere a mente, non solo con il proprio partner. Ora so quali sono i limiti da non varcare in una relazione e in questi anni ho cercato di sfruttare questa mia esperienza negativa per aiutare altre donne che si sono trovate nella mia situazione. Le foto sono state l’inizio perché faccio la volontaria per due associazioni che si battono contro la violenza e spesso andiamo nelle scuole per sensibilizzare i più giovani”.

Giusy Versace: “Abolire il pay gap. Ancora troppe le discriminazioni”

Diritti e donne. Molto è stato fatto, molto resta da fare. Ma serve ancora una giornata dedicata alle donne?

“Me lo chiedo spesso! Vanno ricordate, e non solo oggi, le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute, ma anche le troppe disparità esistenti: l’obiettivo 5 dell’Agenda Onu 2030 ci chiede di ’realizzare l’eguaglianza di genere’. Serve più coraggio. Le donne guadagnano ancora un terzo rispetto agli uomini e la pandemia ha peggiorato la situazione. Il pay gap delle lavoratici è aumentato e lo smartworking è sempre più prerogativa femminile. Prima del 2005 quando ebbi l’incidente in cui persi le gambe, ero una retail manager e supervisor ed ero pagata quasi la metà rispetto al pari ruolo uomo! Ancora più grave la situazione delle donne disabili, vittime di doppie discriminazioni. Da inguaribile ottimista, non ignoro i buoni passi avanti degli ultimi anni. Anche nello sport siamo indietro: non solo per il professionismo ma anche per i ruoli dirigenziali, monopolio nel mondo maschile. In un campo però la donna la fa ancora da padrona, ed è quello del volontariato!… Chiedetevi perché…”.

Pegah Moshir Pour: “Donne iraniane. Una speranza chiamata libertà”

Coraggio, lotta e determinazione. C’è questo e molto altro nell’impegno delle donne iraniane per migliorare il loro futuro. La libertà è un obiettivo raggiungibile?

“La parola ’libertà’ è il sinonimo stesso di donna iraniana. L’esempio dell’Iran sta ispirando anche donne di altri paesi nel mondo. Nel 2022 è nato un nuovo movimento che si chiama ’Donna Vita Libertà’. Nel mio Paese le donne si sono fatte strada in ogni campo, il tasso di alfabetizzazione ha superato il 97% e il 65% dei laureati è costituito da donne. Il 70% di loro ha studiato materie STEM che ti permettono di avere accesso al mondo informatico, per poter rompere la censura del regime e raggiungere la libertà. Dal 1979 a oggi le donne iraniane non hanno smesso di resistere e di combattere per i propri diritti. Nonne, mamme, figlie: tutte hanno ereditato tale compito. Da quasi sei mesi i social riportano fatti di cronaca reali, le donne scendono per le strade e riprendono con i telefoni ciò che accade nelle vie. Uno smartphone è l’unica arma che hanno le donne in Iran. E internet è la finestra per lanciare un grido disperato verso il mondo e chiedere aiuto”.

Carla Bassu: “Parità di genere? Serve un radicale cambio culturale”

Come come realizzare concretamente il principio costituzionale dell’uguaglianza e della parità?

“La parità si ottiene garantendo eque condizioni di partenza, che assicurino a donne e uomini di competere alla pari. Resiste una forte questione culturale che impedisce la concretizzazione dell’uguaglianza affermata in Costituzione. I dati raccontano che nelle famiglie economicamente solide le donne lavorano e avanzano nella carriera, anche se spesso a scapito della vita privata, mentre in realtà meno stabili la componente femminile è sacrificata. Le ragazze primeggiano per risultati nei ranghi scolastici e accademici, salvo subire un blocco per quasi scomparire, con poche eccezioni, nei ruoli dirigenziali. Ciò perché gli stereotipi e le incombenze familiari formano un carico fisico e mentale che affatica le donne e le rallenta. La parità potrà dirsi raggiunta quando le donne saranno presenti in misura equilibrata in tutti i settori e a ogni livello, ma questo accadrà solo quando nel loro percorso non incontreranno gli impedimenti che le rendono meno competitive”.

Francesca Michielin: “Il femminismo ’annacquato’ è inutile e dannoso”

Donne e diritti. Coma è stato fatto fino a oggi e cosa c’è ancora da fare per una parità di genere che non sia solo uno slogan?

“Una delle cose più positive di questo periodo in cui i social hanno un ruolo così rilevante è che per la prima volta, temi come questo, che in passato erano trattati in maniera più ‘elitaria’, ora sono diventati popolari. Se ne parla ogni giorno e vengono intercettati dai media, ampliando la risonanza di riflessioni come quella sulla necessità di avere un futuro – e un presente – più paritario e egualitario per le donne e, in generale, per chi si senta marginalizzato. Serve consapevolezza: da grandi privilegi derivano grandi responsabilità. Lo scopo del nostro impegno deve essere quello di ‘creare spazi per dare spazio’ a chi una voce non ce l’ha, a chi vive all’ombra di stereotipi, pregiudizi e limiti culturali. C’è tanto da fare: non serve il ‘pink washing’ o esprimere pensieri di femminismo ’annacquato’. Nel nostro Paese non c’è un sistema egualitario. Vediamo ancora troppe poche donne in ruoli alti, di potere, nei vertici, e questo non perché non siano brave, ma perché non viene dato loro uno spazio”.

Francesca Vecchioni: “Mostriamo l’essere femminile oltre gli stereotipi”

Qual è, secondo la sua opinione, la figura di donna che va festeggiata oggi, nel contesto della società contemporanea?

“Penso che uno degli obiettivi dell’8 marzo sia quello di esaltare ciò che non è visto, l’immagine di donna fuori dagli stereotipi, oltre i luoghi comuni e le aspettative sociali. Credo che questa giornata vada a celebrare gli aspetti del femminile, oltre che dell’essere donna, e quelle qualità così importanti che dovrebbero essere universalizzate. L’augurio è di fare passo ulteriore: che quell’essere femminile assuma valore agli occhi di tutte le altre persone, che quello sguardo rappresenti dei valori da adottare da parte di tutti i generi. Solo così potremo riuscire a disegnare un mondo più inclusivo. Come le giornate dedicate ad aree sottorappresentate spero sia una spinta in più, quella in cui si va a contare quante donne davvero siedono ai tavoli importanti, quante hanno la forza e il potere di cambiare le cose. Bisogna raccontare la donna reale, non quella dell’immaginario collettivo, ogni giorno, perché questo serve a togliere quella negazione che è alla base della violenza di genere”.

Arisa: “Non accontentiamoci di chi non coglie la nostra luce”

Le donne e il presente. Le donne e il futuro. Cosa dovrebbe fare una donna per sentirsi meglio con se stessa e anche con gli altri?

“Il mio consiglio a noi è abbracciarsi da sole più spesso e sentire che basta, assaporare il valore inestimabile dell’essere uniche, darcene possibilità e dignità. Regalarci una vita che cammini in avanti al nostro passo, cercare persone con cui trascorrere il tempo con facilità e che non ci chiedano di essere diverse da quello che siamo. Non accontentiamoci di chi non coglie la nostra luce. Noi non siamo chiunque. Indossiamo vestiti che valorizzino il nostro corpo dal nostro unico punto di vista. Passiamo meno tempo sui social e non sprechiamo il tempo a distrarci con sentimenti inutili come l’invidia. Proviamo a stabilire una fitta rete di contatti tra noi ’sorelle’, impariamo a chiedere aiuto, ’scusa’ e a dire ’grazie’; non abbandonarci alla tristezza. Sforziamoci di scoprire e credere nelle nostre attitudini, investire su noi stesse, coltivare le nostre passioni. Perdoniamo i nostri genitori. Vi abbraccio forte. Tantissimi auguri a tutte noi”.

Testi a cura di: Olga Mugnaini, Ludovica Criscitiello, Doriano Rabotti, Caterina Ceccuti, Letizia Cini, Andrea Spinelli e Marianna Grazi.