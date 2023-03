Festa della Donna e parità di genere: le aziende possono far parte del cambiamento? La risposta è sì e un esempio concreto viene da Firenze. L’8 marzo è dunque un’occasione speciale per ricordare l’impegno nell’inclusione da parte di aziende per le quali superare il gender gap non è semplicemente una questione di correttezza politica, ma la chiave per la crescita. In tal senso Treedom risulta dalla parte delle donne, da sempre: qui il congedo mestruale in ufficio è realtà dal 2016. Un giorno al mese viene retribuito nel periodo del ciclo mestruale per tutte le dipendenti, che possono usufruire di smart working per conciliare vita personale e vita lavorativa al meglio, e assorbenti 100% biodegradabili sempre disponibili in ufficio. Inoltre nel regolamento aziendale l’equità tra i generi è assicurata dal primo giorno. Una realtà virtuosa in crescita, oltre la media nazionale: In Treedom a oggi le dipendenti sono il 50%, il 72% nei ruoli dirigenziali.

Ogni mese un giorno di permesso retribuito

Un giorno al mese di congedo mestruale per tutte le dipendenti di Treedom, l’azienda fiorentina che permette di regalare alberi tramite il sito online che saranno piantati in progetti di sostenibilità ambientale e sociale. In occasione della Festa della Donna dell’8 marzo, Treedom promuove una campagna di sensibilizzazione sulla parità di genere, per uno spazio lavorativo più inclusivo ed equo, che trova spazio nei principi fondativi del proprio regolamento aziendale. Ogni mese Treedom concede alle dipendenti donne ogni mese un giorno di permesso retribuito aggiuntivo rispetto a quelli stabiliti dal CCNL Commercio – Terziario, distribuzione e servizi durante il periodo del ciclo mestruale, qualora soffrono di dismenorrea o endometriosi. Per richiederlo, alle dipendenti basta inviare una mail il giorno prima o, al massimo, la mattina stessa ai responsabili amministrativi. Per tutti i casi, tutti i giorni, rimane comunque previsto lo smart working e la possibilità di trovare assorbenti in cotone organico e 100% biodegradabili sempre disponibili in ufficio.

Flessibilità oraria e smart working

La misura, prevista nel regolamento aziendale (2016) di Treedom dal giorno della sua creazione nel 2010, si basa su uno dei principi fondanti della realtà fiorentina, oggi conosciuta internazionalmente: la parità di genere come chiave per la crescita. La flessibilità oraria (nei tempi di uscita ed eventuale rientro) – come il lavoro agile – per permettere di conciliare vita personale e lavoro, come poter accompagnare i figli a scuola, è scelta anche da parte dei dipendenti uomini, per periodi di aspettativa alla nascita di un figlio, in modo da poter essere più presenti in famiglia e agevolare le proprie compagne.

Su 18 manager 13 sono donne

Treedom registra inoltre un dato superiore alla media nazionale di donne tra i suoi dipendenti: la metà (il 50%) dei dipendenti e il 72% dei dirigenti (13 su 18) è donna con pari opportunità di formazione e sviluppo di carriera e politiche specifiche per tutti. L’incoraggiamento per le donne riguarda tutte le fasi del lavoro e del progetto di Treedom: nelle proprie attività agroforestali come in quelle di formazione, le donne sono le prime beneficiarie e a loro vengono fornite risorse per permettere una crescita libera e autonoma nel ruolo di imprenditrici e leader all’interno della comunità. Infatti, tra i diversi progetti e Paesi coinvolti, circa il 56% di chi si prende cura degli alberi è donna e negli staff delle organizzazioni locali se ne contano il 31% (346) di cui 15 hanno ruoli dirigenziali.

Spagna da apripista in Europa

“In Europa, la Spagna ha fatto da apripista – spiega Federico Garcea, Ceo di Treedom -. Speriamo che anche l’Italia, dove in Parlamento è stata depositata una proposta di legge, si occupi del ‘congedo mestruale’. In Treedom ci proviamo, sin dalla sua nascita, per stare insieme in un ambiente lavorativo sereno dove l’inclusione e la parità di genere sono al centro della nostra vision”.

Treedom.net è il primo sito web che permette a chiunque di piantare un albero a distanza e seguire la storia del suo impatto online. Per una totale trasparenza, ogni albero è geolocalizzato e fotografato, con aggiornamenti regolari sul progetto pubblicati in un Diario dell’Albero online. Treedom, una B Corp accreditata, è stata fondata in Italia nel 2010 e da allora ha piantato più di 3 milioni di alberi con il supporto della comunità di contadini in 17 paesi, tra cui Kenya, Colombia, Guatemala e Camerun. Gli alberi portano benefici ambientali (compensando le emissioni di Co2, sostenendo la biodiversità, combattendo l’erosione del suolo e la deforestazione), così come benefici sociali (formazione, sicurezza alimentare, empowerment e reddito).