Sono stati oltre 2mila i lavoratori dipendenti e autonomi intervistati nel corso della ricerca LUI (Lavoro, Uomini, Inclusione), condotta dalla Fondazione Libellula con lo scopo di esplorare il punto di vista maschile sulla discriminazione e l’equità di genere nella vita lavorativa e familiare. Ad emergere, inaspettatamente, sono stati dati shock che la stessa Fondazione definisce “allarmanti sotto diversi aspetti”: il 43% degli intervistati ritiene infatti che la violenza sulle donne sia un fenomeno che non lo riguardi, mentre il 73% dei lavoratori pensa che gli uomini nel proprio contesto professionale abbiano maggiori possibilità di carriera rispetto alle donne. La situazione non sembra migliorare nel contesto della vita familiare e di quello della genitorialità: il 36% dei padri dichiara di non aver mai utilizzato gli strumenti aziendali a disposizione per occuparsi dei figli, come per esempio i congedi parentali.

“I risultati – commenta Annalisa Valsasina, direttrice scientifica di Fondazione Libellula – indicano che l’equità di genere, sia nel contesto professionale sia in quello familiare, è lontana dall’essere raggiunta e che anche il racconto e le esperienze degli uomini rilevano disparità più o meno consapevoli”. Insomma, se è vero che l’altra metà del cielo è sempre più azzurra, in questo caso non è certo una buona notizia. “La survey ‘LUI – Lavoro, Uomini, Inclusione‘ realizzata da Fondazione Libellula – continua Valsasina – ha intervistato oltre 2mila uomini lavoratori, esplorando la percezione e le esperienze del genere maschile rispetto alla discriminazione e all’equità di genere nel mondo professionale e nella vita familiare. I risultati dello studio non sono incoraggianti sulla maggior parte degli aspetti ricercati e viene evidenziata la necessità di un cambiamento culturale e strutturale per garantire maggiori opportunità e rispetto nei confronti delle donne, per poter arrivare a un’equità di genere ampiamente condivisa”.

Dottoressa Valsasina, i dati più preoccupanti della vostra ricerca emergono dalla percezione della violenza di genere…

“Esatto. Sebbene si stia parlando sempre più spesso di questa tematica, mettendola in primo piano sui principali mezzi di comunicazione, sembra che ancora non ne vengano comprese appieno l’importanza e le conseguenze. Il 43% degli uomini coinvolti nella survey, infatti, ha dichiarato di non considerare la violenza sulle donne come un problema che li riguardi direttamente. Allo stesso tempo, il 42% ritiene che quando si parla di violenza contro le donne spesso si colpevolizzino tutti gli uomini indistintamente, come se fosse un problema collettivo senza sfumature. Questi sono numeri che testimoniano una scarsa consapevolezza delle radici culturali della violenza di genere e delle sue diverse sfaccettature quotidiane, che spesso si basano su una concezione di superiorità maschile e su una cultura del controllo e della prevaricazione, spesso normalizzati. Tengo a ricordare che nella survey precedente LEI (Lavoro, Equità, Inclusione) – realizzata lo scorso anno e dedicata alle donne -, oltre un’intervistata su 2 ha dichiarato di essere stata vittima di molestie, discriminazioni o stereotipi sul posto di lavoro, mentre addirittura il 22% di aver avuto contatti fisici indesiderati. Visti questi risultati, è necessario capire come attivare un confronto tra i due generi e individuare le azioni grazie alle quali sia possibile intervenire efficacemente nei diversi contesti per arrivare all’equità superando stereotipi limitanti e promuovere una vera cultura del cambiamento”.