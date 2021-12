di Barbara Berti

La parola valletta nasce con la tv e contribuisce a costruirne il mito. Come scriveva il linguista Bruno Migliorini, è un “felice neologismo basato sul termine quasi arcaico di valletto, dove l’uso del femminile contribuisce a cancellare quel vago ricordo di servilità che ancora poteva serbare”. Nonostante continui a far discutere l’eterno ruolo “di spalla” riservato alle donne nel piccolo schermo, qualcosa piano piano sta cambiando. L’ultimo esempio arriva da Raiuno: nel quiz preserale L’eredità, per la prima volta nella storia del programma che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è affidato anche a una figura maschile.

Le storiche due professoresse che ogni sera accompagnano Flavio Insinna nel gioco non sono più due donne bensì una coppia di prof. uomo-donna. Accanto a Samira Lui, da qualche giorno, c’è Andrea Cerelli, modello 29enne nato e cresciuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. A vent’anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York. Il professore – o “professoresso” come lui stesso si definisce scherzosamente – è “entusiasta di questo inizio nella famiglia dell’Eredità” scrive sul suo profilo Instagram dove si fa chiamare con il nome d’arte Andy Walters e dove ha quasi 21mila follower. Per la par condicio ed eliminare qualsiasi differenza, il game di Raiuno ha aperto le porte a un uomo “valletto”.

Ma nella storia della tv ci sono già stati uomini a ricoprire questo ruolo. Nello storico “Ok, il prezzo è giusto!“, nel 1987 con l’arrivo alla conduzione di Iva Zanicchi, approdarono anche due uomini come valletti: Corrado Marchetti e Luca Briganti. E sempre il quiz Mediaset, nelle sue due ultime edizioni (stagioni 1999-2000 e 2000-2001), ha visto la presenza di ragazzi nel gruppo di vallette a supporto del conduttore. Tra questi anche Riccardo Sardonè, oggi attore e regista. In casa Mediaset il superamento del genere si registra anche a Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci dove la presenza delle vallette, ovvero le veline, non è sempre stata prerogativa delle donne. Nella stagione 2013-2014, per la prima volta nella storia del programma, sul bancone di Striscia arrivarono due velini maschi, a torso nudo: il biondo Elia Fongaro e il moro Pierpaolo Pretelli.