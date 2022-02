di Remy Morandi

A 25 anni ha salvato una donna dal suicidio, è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, e stasera è ospite alla terza serata del Festival di Sanremo. Ecco chi è Martina Pigliapoco, la carabiniera eroina ospite sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus e della co-conduttrice Drusilla Foer.

La donna sul ponte e l’abbraccio dopo tre ore di conversazione

Carabiniera in servizio nella stazione dell’Arma di San Vito di Cadore (Belluno), Martina Pigliapoco, 26 anni, originaria di Osimo nelle Marche, la mattina del 4 ottobre 2021 – quando ancora aveva 25 anni – viene allertata dalla centrale operativa: una donna aveva scavalcato la ringhiera di un ponte a Perarolo di Cadore con l’intento di suicidarsi. La carabiniera si reca immediatamente sul ponte, dove trova effettivamente la donna aggrappata alle ringhiere, pronta a lanciarsi nel vuoto. Si avvicina verso di lei, ma è costretta a fermarsi perché la donna minaccia di lanciarsi se fosse venuta più vicino. La carabiniera si ferma, si mette a sedere sul ponte e inizia a parlare con la donna. Scopre di avere davanti una signora afflitta da pensieri principalmente economici e dalla preoccupazione per i tre figli. Le due parlano per tre ore. E alla fine la carabiniera riesce a convincere la signora a non lanciarsi dal ponte. La aiuta quindi a superare di nuovo le ringhiere e a tornare in piedi sul ponte, dove le due si abbracciano. “L’immagine che ho avuto davanti agli occhi per tutto il tempo – ha raccontato la carabiniera Martina Pigliapoco in un’intervista a Il Corriere del Veneto – è di lei che volava giù e di me che non riuscivo a fermarla. Riuscivo a scacciare quell’immagine solo pensando di riabbracciarla alla fine”. E così è stato.

La nomina a Cavaliere “per il coraggio e la sensibilità dimostrate”

Per questo suo atto eroico, Martina Pigliapoco è stata nominata nel novembre del 2021 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, “per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni”. La cerimonia di consegne delle onorificenze da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è svolta al palazzo del Quirinale lo scorso 29 novembre. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, si congratulò con la carabiniera: “I complimenti più grati e orgogliosi alla carabiniera Martina Pigliapoco. Come ebbi a dire in occasione del suo eroico gesto lo scorso ottobre, il suo rappresenta un eccezionale esempio di coraggio, professionalità, sangue freddo. Una straordinaria capacità di interagire con chi è in pericolo. Mi congratulo con lei ancora per la nomina e rinnovo la mia ammirazione per quanto è stata in grado di fare”, dichiarò Zaia.

Gli altri ospiti della terza serata a Sanremo 2022

Tra gli altri ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2022 ci sono anche Roberto Saviano che tiene un discorso in onore di Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via d’Amelio. Poi c’è anche l’attesissimo Cesare Cremonini, alla sua prima volta al Festival per celebrare la sua carriera. Ma ci sono anche Anna Valle, protagonista della nuova fiction Rai “Lea – Un giorno nuovo”. Infine, in collegamento dalla nave Costa c’è Gaia e non i Coma_Cose, risultati positivi al Covid-19.