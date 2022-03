Afghanistan, chiuse le scuole femminili. Qahera: “Voglio uscire dall’oscurità con i miei studi”

di Marianna Grazi

Erano state riammesse da poche ore, ma le studentesse di medie e superiori non hanno fatto in tempo ad entrare in aula che sono dovute immediatamente uscire, vedendosi sbattere le porte della loro istruzione in faccia. In Afghanistan i Talebani hanno infatti ordinato la chiusura delle scuole secondarie femminili, contraddicendo quanto stabilito in precedenza e poco dopo la loro riapertura. Soltanto un mese fa gli studenti coranici avevano infatti dichiarato che all’inizio dell’anno scolastico, che nel Paese era previsto per il 21 marzo, primo giorno del nuovo anno, sarebbero entrati in classe sia ragazzi che ragazze. Una promessa che però non è stata mantenuta.

A darne notizia sono le fonti giornalistiche sul posto, come una troupe dell’agenzia France Press che stava riprendendo il momento, tanto atteso dopo mesi, del rientro a scuola delle ragazze presso la Zarghona High School della capitale Kabul. L’illusione di un ritorno ad una parziale normalità subito infranta, quando le insegnanti sono entrate in classe e hanno ordinato loro di tornare a casa.

Non sono mancate le lacrime amare di delusione, fa sapere l’AFP, per molte ragazze che attendevano con ansi a di poter riprendere la loro formazione scolastica a oltre sette mesi dal ritorno al potere dei Talebani. Ma nonostante le promesse alla comunità internazionale, che aveva fatto del diritto paritetico all’educazione per tutti uno dei punti dirimenti della trattativa con il regime sugli aiuti e il riconoscimento politico, le porte degli istituti femminili si sono chiuse immediatamente dopo la loro riapertura. La notizia è stata confermata alla France Presse dal portavoce degli islamisti afghani, Inamullah Samangani. Come uno scherzo di cattivo gusto nei confronti di decine di migliaia di giovani donne che vedono infrangersi, per l’ennesima volta, i loro sogni. Per non parlare dei diritti, già fortemente limitati. Niente scuola, niente sport, niente lavoro né viaggi fuori dal Paese se non accompagnate dai mariti o da tutori. Una condanna alla semi-schiavitù familiare già scritta da mesi, a cui non sembra esserci soluzione apparente.