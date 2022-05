Alabama, giudice blocca il divieto di cura per l’affermazione di genere dei minori trans

di Marianna Grazi

Domenica 8 maggio l’Alabama è diventato il primo Stato nella storia americana a rendere le cure per l’affermazione del genere un reato. La pena prevista per chiunque fornisca tali cure a un minore di 19 anni è il carcere fino a 10 anni e multe fino a 15.000 dollari. Meno di una settimana dopo, un giudice federale ha bloccato l’applicazione del divieto, sostenendo che esso causerebbe “gravi danni fisici e/o psicologici” ai giovani trans e alle loro famiglie e probabilmente violerebbe i loro diritti costituzionali.

Il parere del giudice

Nella tarda serata di venerdì 13 maggio il giudice Liles C. Burke, del distretto settentrionale dell’Alabama, ha emesso un’attesa sentenza con la quale ha bloccato parte di una legge che rendeva reato la prescrizione di ormoni e farmaci per il blocco della pubertà a favore dei minori transgender. Nel Vulnerable Child Compassion and Protection Act si prevede la carcerazione fino a 10 anni per coloro che prescrivono o somministrano farmaci per l’affermazione di genere a minori transgender.

Burke ha stabilito che l’Alabama non ha prodotto prove credibili per dimostrare che i farmaci per la transizione sono “sperimentali”, mentre “la prova inconfutabile è che almeno 22 importanti associazioni mediche negli Stati Uniti approvano i farmaci per la transizione come trattamenti ben consolidati e basati su prove per la disforia di genere nei minori”.

L’ingiunzione della legge sostiene e riafferma la “duratura tradizione americana” secondo cui i genitori – e non gli Stati o i tribunali federali – “svolgono il ruolo principale nell’accudimento e nella cura dei propri figli“, ha scritto Liles Burke nel suo parere. Tuttavia il giudice ha lasciato in vigore altre parti della legge, che vietano gli interventi chirurgici di conferma del genere sui giovani trans e che impongono ai consulenti e ad altri funzionari scolastici di informare i genitori se un minore rivela di essere trangender.

Le leggi contro l’affermazione di genere

La nuova legge fa parte di un’ondata di proposte, negli Stati controllati dai repubblicani, riguardanti i minori transgender, ma è la prima a imporre sanzioni penali contro i medici che forniscono i farmaci. In Arkansas, un giudice ha bloccato una misura simile prima che entrasse in vigore. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, e quattro famiglie con figli transgender, hanno contestato la norma dell’Alabama ritenendola discriminatoria, una violazione incostituzionale dei diritti di uguale protezione e di libertà di parola e un’intrusione nelle decisioni mediche familiari. L’ufficio del procuratore generale dello Stato, tuttavia, sostiene che l’uso di questi farmaci sia una “scienza incerta” e quindi lo Stato ha un ruolo preponderante nella regolamentazione per proteggere i bambini. Durante l’udienza i legislatori dell’Alabama, che hanno approvato il disegno di legge questa primavera, hanno detto che per prendere decisioni sui farmaci per l’affermazione di genere si dovrebbe aspettare l’età adulta. “Credo fermamente che se il buon Dio ti ha fatto maschio, sei maschio, e se ti ha fatto femmina, sei femmina“, ha detto la governatrice repubblicana Kay Ivey quando ha firmato la legge il mese scorso.

Politica vs medicina

Tuttavia il giudice Burke ha detto che le prove fornite dallo Stato dell’Alabama non erano convincenti. L’Accademia Americana di Pediatria e la Società Endocrina Pediatrica approvano infatti i trattamenti che le cliniche di questo e di altri Stati forniscono ai giovani transgender e più di 20 organizzazioni mediche e di salute mentale hanno sollecitato Burke a vietare l’applicazione della legge. “Il blocco fa tirare un sospiro di sollievo ai bambini transgender e alle loro famiglie”, ha dichiarato venerdì Morissa Ladinsky, una pediatra che ha fondato un’équipe medica di Birmingham che si occupa di minori con disforia di genere. “La decisione della Corte riconosce che si tratta di una terapia ben consolidata – aggiunge – che è stata approvata da 22 importanti associazioni mediche. Questa decisione garantirà che i bambini transgender dell’Alabama e non solo, possano continuare a ricevere queste cure salvavita ben note e basate sull’evidenza scientifica”.