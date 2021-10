di Sofia Francioni

Nucleo primigenio della società, luogo di certezze e di profonde ostilità, quando si prova a definirla, la famiglia sfugge l’etichetta. Tutti, infatti, sapremo dire “cos’è-per-noi-famiglia”, eppure, se dovessimo definirla, daremmo numeri molto distanti tra di loro o, se dovessimo disegnarla, tracceremmo forme diverse: larghi cerchi se a crescerci fossero stati i genitori insieme ai nonni. Molto più stretti, se il nostro rifugio nel mondo fossero stati soltanto la mamma o il papà che ci hanno cresciuti. O, perché no?, se la nostra famiglia fosse il coinquilino dell’università con cui condividiamo la casa da anni. Gli album di famiglia che ci restituisce oggi l’Italia sono diversi rispetto a quelli tradizionali, ma rimangono insfogliabili per la politica e le leggi. Perché?

Album di famigliƏ

“Se ci concentriamo sulle famiglie omosessuali notiamo che il Paese è molto più avanti rispetto alle istituzioni o alle rappresentazioni”. Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, al terzo incontro del comitato scientifico di Luce! (qui tutte le informazioni) fornisce il quadro statistico, dal punto di osservazione della maggioranza relativa: “Dai dati della ricerca Ipsos del 2019 emerge che per il 54% degli intervistati l’unione tra due persone dello stesso sesso, conviventi e con un legame affettivo, dovrebbe avere gli stessi diritti di una nata fra due persone di sesso diverso”. Una percentuale che, a distanza di due anni, è cresciuta: “Quest’anno è il 63% degli italiani a pensare che le coppie delle stesso sesso dovrebbero avere il diritto di sposarsi legalmente. Un numero che nel 2013 si attestava al 48%“. Passando invece alla possibilità per le coppie omosessuali di adottare: “Nel 2021 il 59% degli italiani si dichiara favorevole a questa possibilità (nel 2013 era il 42%, ndr), contrapposto però a un 36% che si dichiara contrario”.

Sempre più diffuse e sempre più accettate, le famiglie con genitori dello stesso sesso per lo Stato italiano, però, continuano a non esistere. Alle coppie gay infatti non solo non viene riconosciuto il diritto di adottare un figlio, ma neanche quello alla co-genitorialità: solo i genitori adottivi o biologici, magari a seguito di una fecondazione eterologa, sono riconosciuti come genitori legali, mentre i loro coniugi no. “I genitori gay non possono adottare neanche il figlio naturale del partner – commenta il regista Ivan Cotroneo –. Un vuoto normativo che chiama, e in un certo senso “costringe”, i magistrati a fare giurisprudenza, soprattutto per tutelare i minori, che sono le prime vittime“. In effetti, se da una parte la legge Cirinnà del 2016 ha avuto il merito di rendere legali le unioni civili tra persone omosessuali, dall’altra parte ha anche scritto nero su bianco che queste unioni non danno vita a famiglie ma a “formazioni sociali” che godono della tutela dei “diritti e doveri nascenti dall’unione civile”, in cui però non rientra il diritto di essere genitori.

Secondo Luisa Bagnoli bisognerebbe smettere di parlare di famiglie in termini giuridici, politici e organizzativi, e convincersi semplicemente che: “Ogni famiglia che rende un bambino adulto e felice è la famiglia giusta“. Anche perché, incalza Michela Colamussi, “ci portiamo dietro un modello ideale di famiglia tradizionale che non esiste. I nuclei familiari di una volta erano spesso delle gabbie e avevano poco a che fare con la vera felicità, mentre oggi nelle famiglie c’è molta più libertà”.

L’elettorato cattolico come la casalinga di Voghera: perché l’Italia è in ritardo

In Italia manca il matrimonio egualitario, che in Germania è già realtà dal 2017. La politica, all’appuntamento con una nuova norma contro la lesbo-bi-transfobia, ovvero il Ddl Zan, si è divisa, abbandonandola di nuovo nel cimitero dei disegni di legge. Perché? Secondo la direttrice de La Nazione Agnese Pini: “Da parte della politica non credo incida la corsa al consenso elettorale, le grandi battaglie sui diritti civili e sociali non hanno mai intaccato il consenso. Penso piuttosto che si tratti di battaglie di retroguardia, che strizzano l’occhio ad alcuni status quo di potere, che hanno un peso specifico anche rispetto al Vaticano”. Per Pagnoncelli, invece, la politica è molto in ritardo perché abituata ad agire sulla ricerca del consenso, basandosi però su stereotipi: “Alcuni partiti vogliono inseguire l’elettorato cattolico perché pensano che abbia un orientamento di voto omogeneo. Ma le ricerche ci dicono che questo elettorato è volatile tanto quanto quello non cattolico: i cittadini non si muovono per linee rette e non inseguono quello che è l’orientamento di un partito. La mia impressione è che la politica, sul piano dei diritti, faccia davvero fatica perché è mossa dal consenso immediato e poco abituata ad approfondire le questioni più complicate con uno sguardo limpido, il che comporta una coazione a ripetere”. Secondo Colamussi, più che l’elettorato cattolico, “la politica insegue i social, che costituiscono una cassa di risonanza enorme di minoranze che sono molto rumorose e che garantiscono un grande livello di visibilità per i nostri politici. La politica ha come obiettivo quello di serrare le fila e comunicare poco e bene ma, al tempo dei social, chi fa fatica nella comunicazione cerca di cavalcare le minoranze rumorose, che – come i no green pass – scatenano onde social con una potenza di detonazione molto maggiore rispetto alla maggioranza silenziosa”. Claudia Segre chiude il cerchio, analizzando la questione da un punto di vista internazionale: “In Italia non dovrebbe esistere il ministero della Famiglia, ma ‘delle Famiglie’. Il Paese dovrebbe guardare alla Francia: quei nostri cinque ministeri senza portafoglio, dalla Disabilità alle Pari Opportunità, dovrebbero essere con portafoglio e unificati”.

Ricordando il celebre incipit di “Anna Karenina” di Tolstoj, “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo”, la direttrice Pini ribalta la tradizione: “Noi oggi vogliamo credere che tutte le famiglie infelici si somigliano, ogni famiglia felice però è felice a modo suo“.