Alessandro Iannoni, quando la normalità è meglio di diventare Famosi: “Mi dispiace, torno a studiare”

di Geraldina Fiechter

Alessandro Iannoni, un ragazzo di 20 anni che mai nessuno avrebbe sbattuto prima in Honduras e poi in prima pagina se non fosse il figlio di Carmen Di Pietro, show woman dei tempi andati. Quando gli autori dell'Isola dei Famosi a cui partecipava fino a ieri hanno comunicato la proroga di un mese del programma, lui ci ha pensato un po' e ha deciso: me ne vado. Stanco? Paura di perdere? Nient'affatto. "Non posso rimandare l'università un altro mese, ho da preparare gli esami. Mi dispiace, torno a studiare".

Apriti cielo e spalancati occhi. Ci hanno provato tutti, in eurovisione e in diretta, a fargli cambiare idea. Ilary Blasi, la conduttrice: “Sei a un passo dal traguardo, sei sicuro che sia la cosa giusta?”. Vladimir Luxuria e Nicola Savino, dallo studio: “Ma sei sicuro? Stai facendo un’esperienza bellissima, sei cresciuto, che vuoi che sia un mese in più o in meno per uno come te”. Malgioglio: “Guarda che sei il potenziale vincitore dell’Isola”. Hanno arruolato pure l’amico del cuore, che da Roma gli diceva “non mollare, non lasciare”.

E mentre mamma Carmen, anche lei fra i naufraghi, piangeva a dirotto in sottofondo, lui ha risposto con tutta la calma del mondo che no, non poteva saltare un altro mese di studio, che la sua università “è in inglese e quindi è più difficile delle altre”, che non voleva tornare a luglio più stanco che mai e “dover recuperare tutti gli esami che perdo”. E ancora: “Ho mantenuto la mia promessa fino a qui, ma un mese di proroga non saprei come gestirlo, penserei allo studio giorno e notte”. L’Isola per Alessandro si ferma qui. E in pochi minuti era già sul barcone che lo riportava sulla terra ferma.

Sembra quasi un colpo di scena del copione, una trovata per alzare l’attenzione sul programma. Della serie: se Maometto non va alla montagna (ascolti modesti), la montagna va a Maometto (il ragazzo per bene che fa notizia). Ma la storia di Alessandro, di cui il padre separato Giuseppe parla con orgoglio, racconta di un ragazzo che è fatto proprio così, un normale ragazzo con la testa sulle spalle e con un progetto in testa che neanche lo show business è riuscito a smontare. “Mi dispiace tanto – ha detto mamma Carmen risucchiata dal dolore (e dal digiuno) – ma non posso fare niente, mi ha detto che è indietro di tre esami, lui è fatto così, sono la mamma, non posso che appoggiarlo”. Resta la domanda: sarà mica questa la strada per far studiare i figli? Pregarli di non farlo, di rinviare lo studio, di sfruttare la celebrità capitata fra capo e collo e il resto chi se ne importa?