Angelina Jolie visita personale (e a sorpresa) a Leopoli: “Per portare sostegno agli ucraini”

di Letizia Cini

Non si tira mai indietro quando si tratta di solidarietà, Angelina Jolie, (leggi qui), già signora Pitt, 46 anni, si conferma ancora una volta al fianco dei più deboli: l’attrice, è stata avvistata fra lo stupore generale in un locale di Leopoli, in Ucraina. Sia chiaro che la star hollywoodiana non ha fatto nulla per rendersi riconoscibile, al contrario, indossava un abbigliamento molto dimesso e grandi occhiali da sole: ma il suo inconfondibile viso è difficile da dimenticare, i suoi occhi impossibili da non riconoscere.

L’avvistamento in un bar

A conferma dell’avvistamento, sui social è iniziato a circolare anche un video che la mostra mentre fa il suo ingresso all’interno del bar con i capelli raccolti, un paio di pantaloni larghi e un grande zaino sulle spalle. È molto probabile che Angelina Jolie si trovi a Leopoli in veste di inviato speciale dell’Unhcr, l’alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati. La star americana ha quindi visitato oggi la stazione centrale di Leopoli, in Ucraina, “per accogliere gli sfollati ucraini in arrivo su un treno per l’evacuazione da Pokrovsk, una città della regione di Donetsk”, come riportano i media locali, pubblicando la fotografia diffusa dalle ferrovie ucraine.

L’attrice e regista, avvicinata dai cittadini ucraini nel bar nella città di Leopoli, è stata fotografata e di lei circola anche un video: le immagini mostrano l’attrice, inviata speciale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, mentre entra in un bar indossando abiti casual e uno zaino che saluta sorridendo rivolgendosi all’obiettivo della telecamera. Subito riconosciuta dai fan ucraini, Jolie si ferma anche per firmare gli autografi, restando a scambiare qualche parola con i bambini. Angelina Jolie, che con e il suo ex-marito Brad Pitt condivide ben sei figli (Chivan Maddox, Zahara Marley, Shiloh Nouvel, Pax Thien, Knox e Vivienne, tre dei quali sono stati adottati mentre gli altri sono figli biologici della coppia e tutti appaiono spesso al suo fianco, negli ultimi anni, durante le premiére delle sue pellicole), ha sempre dimostrato il suo amore per i più piccoli, profondendosi in attività umanitarie.

Angelina Jolie, secondo l’agenzia Unian, si trova a Leopoli per un visita “a titolo personale per portare sostegno agli ucraini”. L’attrice è anche ambasciatrice speciale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Oltre alla caffetteria da cui sono uscite le prime immagini dell’inaspettata visita, Jolie ha parlato con profughi e volontari alla stazione ferroviaria locale, ha visitato una scuola e incontrato i bambini feriti nell’attacco alla stazione di Kramatorsk.

Proprio là dove è stato recuperato un missile con la scritta bianca in cirillico. “за детей”, ovvero “Per i bambini“. Così si legge sul lato destro del missile che avrebbe colpito la stazione di Kramatorsk, provocando la strage di civili nella città e snodo ferroviario dell’est dell’Ucraina. Subito dopo l’attacco, avvenuto poco dopo le ore 10 italiane, è partito il botta e risposta tra Kiev e Mosca su chi abbia lanciato quei missili e su chi abbia scritto (e per quale motivo lo abbia fatto) quel “Per i bambini” su quel razzo.