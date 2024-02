La storia di Serena per #liberədiamare: "La consapevolezza è stata la mia forza nonostante il dolore"

Coming out e outing: l'assonanza dissonante

Visto che si tratta di un argomento particolarmente delicato da trattare e che abbiamo appena ribadito quanto sia importante farlo con le parole giuste, crediamo sia importante sottolineare la differenza, fondamentale, tra i termini 'Coming' out e 'Outing', spesso confusi quando si fa riferimento al momento in cui viene reso noto l’orientamento sessuale di una persona fino ad allora considerata etero. Prima di tutto i due termini non sono affatto intercambiabili e, attraverso la loro definizione, vediamo perché:

COMING OUT: parola inglese che letteralmente significa "uscire fuori", cioè dichiararsi o rendersi visibile. Si usa quando una persona decide di dichiarare volontariamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Esempio: "Mamma/papà/amic* voglio dirvi che io sono gay/lesbica/bisessuale..."

Serena: "Ho capito di essere capace di amare, solo in modo diverso"

"Io ho fatto coming out nel lontano 2010, oramai sono passatoi più di 11 anni. È stato un outing/coming out perché i miei scoprirono dei messaggi sul mio cellulare, ai tempi erano molto costrittivi". Un'altra storia, un'altra esperienza, un altro racconto da parte di una ragazza, Serena in questo caso, che ha scelto –o meglio, come sottolinea lei stessa è stata una scelta non proprio spontanea– di dichiarare il proprio orientamento sessuale. E da questa 'non scelta' sono derivate conseguenze importanti. E no, non è andata bene. "Io ho fatto coming out nel lontano 2010, oramai sono passatoi più di 11 anni.perché i miei scoprirono dei messaggi sul mio cellulare, ai tempi erano molto costrittivi". Un'altra storia, un'altra esperienza, un altro racconto da parte di una ragazza,in questo caso, che ha scelto –o meglio, come sottolinea lei stessa è stata una scelta non proprio spontanea– di dichiarare il proprio orientamento sessuale. E da questa 'non scelta' sono derivate conseguenze importanti. E no, non è andata bene.

"Per me era una cosa bella quando l'ho capito, in estate. Per fortuna esistono queste connessioni social. Era tipo 'Allora non è che non provo niente per nessuno, non è che sono destinata a non provare niente per nessuno' che era quello che credevo di me. Non ero così strana, per me la bellezza era l'essermi capita. Per questo motivo quando mi hanno scoperta attraverso i messaggi, prima ancora che io lo potessi dire perché non ci avevo ancora neanche pensato, ho deciso di non negare niente, di dire 'Sì, è quello che io sono', prendendomi comunque la violenza, gli insulti e di tutto, in famiglia. Ma io mi ero capita, avevo capito chi ero, avevo capito quello che andava in me e che potevo anche io amare in modo alternativo, altro rispetto al mio modello di riferimento, ‘normativo’".

"Ci tenevo a sottolineare questo, che nonostante il dolore per me era un punto di forza la consapevolezza stessa".

La campagna #liberədiamare

La campagna #liberədiamare

Che peso hanno, le parole? Sono solo lettere pronunciate in sequenza e che in un secondo spariscono dissolvendosi in aria? Come canale che parla di valori quali l'inclusione, la diversità, la coesione, la solidarietà anche su Luce! ci siamo spesso interrogati su quale sia, di quella che, secondo la religione cristiana, è la base dell'umanità stessa, "In principio fu il verbo". E ci siamo risposti e risposte che no, non solo solo un'articolazione vocale che dura appena qualche attimo e poi svanisce, le parole hanno peso. E bisogna tenerne conto, quando si pronunciano, è importante considerarne l'impatto, visto che spesso queste non vengono pronunciate al vento ma rivolte a qualcun*. Pochi giorni fa abbiamo lanciato una campagna, per far sì che tutti e tutte coloro che nel corso della loro vita hanno deciso di compiere questo importante passo –ribadiamo, non obbligatorio– possano trovare uno spazio di racconto della propria esperienza, di sfogo o di liberazione. Perché essere chi si vuole deve essere qualcosa di bello, da vivere pienamente con gioia e non con paura, con vergogna o con un persistente senso di inadeguatezza. La prima testimonianza è stata quella di Bianca, una ragazza fiorentina che si è 'riconosciuta' nel 2018. Dopo l'intervista ha voluto diffondere questo suo racconto con un post sui suoi social, ribadendo che nonostante "Condividere e aprirmi non è mai stato facile per me" ha voluto farlo "per essere liberi sempre, soprattutto se si tratta di amore – e perché credo che qualcosa debba cambiare". Nella conclusione, tornando a sottolineare quanto grande sia il valore delle parole, Bianca scrive: "Ci sono, questa è solo una battaglia delle mie, che so però essere di tanti. Contino o non contino per qualcuno o qualcosa, forse non fa differenza. La differenza è che queste parole contano per me ed è un bel traguardo, personale sì, ma validissimo". E per noi di Luce! è un primo, importantissimo, riconoscimento di quanto regalare alle persone uno spazio dopo potersi sentire libere di raccontarsi sia fondamentale per tutti e tutte.