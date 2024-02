“Si spengono le luci, le strade son deserte…”: monumenti al buio per protesta contro il caro bollette

Si spengono le luci delle città: appuntamento il 10 febbraio in molti comuni

“Si spengono i lampioni, le strade sono deserte, deserte e silenziose, va a letto piano piano tutta quanta la città”…

Come nell’

Uomo in frac

, struggente canzone di Domenico Modugno, il 10 febbraio assisteremo a una scena spettacolare quanto triste. Si spegneranno le

, almeno quelle dei maggiori monumenti, per ora. La protesta è eclatante, ma giusta, sacrosanta. Il

a partire dal caro bollette, e l’inflazione peserà per circa

in più sui

e province italiane. I quali dovranno decidere se tagliare i servizi, aumentare le tasse o, in casi estremi, finire in default, allungano la lista dei Comuni in crisi. Persino l’attuazione del Pnrr finirebbe a rischio. Il

, anche grazie a questa protesta così simbolica, forte, evocativa, ora pensa di intervenire con un

ma per ora siamo ancora alle voci di corridoio.

La protesta dall’Emilia-Romagna si allarga

L’appuntamento al buio è per

in quel momento i monumenti simbolo delle città resteranno nell’oscurità per mezz’ora. Trenta minuti di austerity per sensibilizzare il governo a far qualcosa sull’impennata dei costi dell’energia.

L’iniziativa è nata nel comune di Cento

Una iniziativa cresciuta nel giro di poche ore e nata a

, cittadina sul confine tra Bologna e Ferrara. Il giovane sindaco

(Pd) ha gettato l’idea, che si è propagata come un sasso nello stagno, due giorni fa, quando s’è accorto che i conti del bilancio non tornavano più. “Sono molto preoccupato – ammette – Ci troviamo di fronte a spese non previste e non prevedibili, che rischiano oltretutto di vanificare gli sforzi che stiamo facendo per il Pnrr”. Solo a

, per dire, le bollette rischiano di pesare per 350mila euro su un bilancio di 35milioni.

La denuncia dell’Anci Emilia-Romagna

“Nei prossimi giorni come Comuni dell'Emilia-Romagna dobbiamo chiudere i bilanci, ma abbiamo un'impennata dei costi Covid e di quelli legati crisi energetica che fanno paura”, avverte

, sindaco di

e presidente regionale dell’

. “Qualcuno – è la facile quanto triste previsione - taglia qualche servizio ed esternalizza un po’, magari cercando di non dare nell'occhio, qualcun altro mette mano alla pressione fiscale”. “Io non toccherò l'Irpef, ma oggi non so se riuscirò a

senza mettere mano alle entrate. Andremo dritti in quella direzione se non ci sarà la possibilità dello Stato centrale di venirci incontro”, ammette Vecchi. “Rischiamo di chiudere servizi e aumentare la pressione fiscale per trovare i necessari equilibri di bilancio. Questo accadrà certamente in tantissimi Comuni” aggiunge

. “

non è una cosa bella. Lo spazio pubblico nutre le relazioni tra le persone e la sicurezza percepita anche nella misura in cui viene vissuto nella sua bellezza e nella sua luminosità. Per questo siamo preoccupati.

”, conclude il sindaco

Ricci e l’associazione Ali rilanciano l’idea

Il grido di dolore dei sindaci emiliani viene immediatamente raccolto da

l’associazione dei comuni italiani di area del centrosinistra, che aderisce all'iniziativa lanciata da

e invita tutte le amministrazioni italiane a spegnere, per trenta minuti, le luci di uno o più monumenti simbolo delle proprie città, giovedì 10 febbraio alle ore 20. Lo scopo è sempre quello di spingere il Governo a fare qualcosa di concreto contro l'impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche e sui bilanci delle Autonomie Locali. L’annuncio è del

che spiega: “Il 12 gennaio scorso abbiamo chiesto al governo un immediato ristoro di un miliardo a Comuni e Province, per l'impatto che l'inflazione avrà sui bilanci. L'intervento messo in campo dal governo per contrastare il caro bollette è stato un passo avanti, ma non è sufficiente”. “

– continua

– è una vera e propria emergenza - che molti Comuni non riusciranno ad arginare, rischiando di non chiudere i bilanci. Ma anche per

la prospettiva sarà drammatica e per far fronte all'inflazione saranno costretti ad aumentare le tasse ed inevitabilmente a tagliare fondi ai servizi, da quelli essenziali, quali servizi educativi e welfare, oltre che cultura, turismo, lavori di manutenzione. Scelte che ricadranno in maniera drammatica sui cittadini e non solo perché, a causa dell'inflazione, il rischio è che non si riesca a gestire

”.

L’impatto, drammatico, sui piccoli comuni: la denuncia del direttore di Ali, Lucciarini

spiega che, “nei

, quelli delle aree interne, con un territorio vasto, ma un basso numero di abitanti, il problema rischia di assumere dimensioni ancora più drammatiche. La

, ad esempio, rappresenta una spesa corrente molto onerosa. Quando vai a intaccare una voce di bilancio che è, per forza di cose, una partita corrente di bilancio, saltano tutti gli equilibri e vanno ristrette, per forza di cose, le spese e i fondi per la manutenzione stradale, ma anche per la cultura, per lo sport, per il sociale, a partire dalle convenzioni con il privato sociale che, a loro volto, si ritrovano costi energetici spropositati. Quindi, il

, tema vero e scottante per tutti, incide di più sui comuni più piccoli e squilibra in modo drammatico i loro bilanci, finendo per tagliare altre voci di spesa. Se non vogliamo che i sindaci vengano esautorati del tutto dalle loro funzioni, serve un immediato

e, in quota parte, ai più piccoli, ristori per fronteggiare il caro bollette. Il governo deve intervenire e subito”, conclude

"altrimenti tanto vale affidare i nostri comuni a

”.

Cosa sta facendo il governo Draghi. Pronto un nuovo decreto sui costi dell’energia da 1-5 mld

Ma cosa sta facendo il governo Draghi, sul tema? Il premier esclude uno

, che fra l'altro richiederebbe il via libera della

, non solo l'approvazione del Parlamento, per il

, nonostante la pressione in tal senso degli stessi partiti di governo, anche perché lo scostamento di bilancio, anche solo per il problema del costo dell’energia, aprirebbe immediatamente altre richieste su altri temi da parte dei partiti di maggioranza. Si va, dunque, verso un intervento limitato alle

Secondo il Centro Studi di Confindustria l’aumento dell’energia dovrebbe pesare per lo 0,8% del Pil (tra i 15-16 miliardi). Se si considera che il governo ha già dato aiuti per 12 miliardi da settembre 2021, ne dovrebbero servire un’altra decina. Saranno quindi stanziati altri soldi ma senza un nuovo scostamento di bilancio. Non sarà fatto altro debito - da giustificare con Bruxelles - ma saranno date risposte a famiglie e aziende restando con il deficit al 5,6% indicato in legge di bilancio. Questa la ricetta e la risposta del premier Draghi e del ministro Franco al pressing di tutti i partiti (tranne Iv e Pd) che invece pensano di risolvere la crisi energetica e la conseguente esplosione dei prezzi facendo ulteriore debito.

La trattativa su un nuovo decreto è in corso e coinvolge sia il capo del Mef,

che i

, titolare dello Sviluppo economico, e

, Transizione ecologica. Che fare, dunque? Il bilancio in Italia ha sempre margini che permettono di centrare gli obiettivi anche in caso di spese non previste. Resta da capire se in questo caso siano

o, meno probabile, si possa arrivare a

come chiede per esempio la

. Ma è difficile – scriveva ieri il

Corriere della Sera

- che il Tesoro si precipiti da subito a decidere nuovi sussidi a valere da aprile in poi. Prima si cercherà di capire in quale direzione stiano andando le quotazioni del gas nei prossimi mesi, perché si pensa che i ribassi degli ultimi giorni proseguano almeno fino all’estate.

Il

lavoro su un nuovo testo è già in fase avanzata (e su cui bisogna decidere, in base alle intenzioni del governo, se farlo diventare un

o un

) e sarà dedicato all'aumento della produzione di gas nazionale e a interventi fiscali per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia. Si tratterebbe di una misura ritenuta strutturale, per arrivare a quasi 10 miliardi di metri cubi di gas, con l'obiettivo di medio lungo termine. L’importante - dicono fonti del Mef - è che le eventuali misure di sostegno restino entro un deficit pari al 5,6%”, che è

di fronte a quella che è una nuova minaccia economica dopo quella del Covid.

Caro bollette e contributo straordinario

C’è poi l’ipotesi di

, con un “contributo di solidarietà”, beneficia di un appoggio politico largo, ma ci sono difficoltà applicative. Il

, costoso, produrrebbe i suoi effetti troppo tardi. Più facile allora ridurre ancora, tramite decreto - come già fatto in parte – gli oneri di sistema che gravano sulle bollette, come il contributo per lo smantellamento delle centrali nucleari. Il governo starebbe valutando anche

(il sistema Ue che permette alle aziende di comprare i diritti a emettere anidride carbonica, ci torniamo tra un attimo), ma anche qui la strada non è in discesa.

E oltre all’

si pensa di aumentare

(da 4,5 miliardi di metri cubi all’anno, a 8). Ma sono tutti progetti a lunga scadenza. Intanto, però, i comuni italiani – tutti, grandi e piccoli, specie i più piccoli – soffrono e non riescono a fare fronte ai problemi del caro bollette. Ecco perché, giovedì 10 febbraio, in tante città italiane

In segno di protesta per aumenti che li strozzano e per un governo ancora indeciso sul da farsi.

