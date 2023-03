Come è sopravvissuta?

“All’ultimo limite delle forze. Ricorda il periodo del campo di concentramento come l’esperienza peggiore della sua vita. Ma il fatto di essere sopravvissuta le ha dato una forza immensa per andare avanti: superato questo, ha pensato, posso superare qualsiasi cosa”.

Quindi ha iniziato a pensare a se stessa come donna?

“La parola transessuale ancora non esisteva: non si parlava di identità di genere . Ma lei già si sentiva donna fin dall’infanzia: a quattro anni le regalarono un cavalluccio di legno, ma lei voleva una bambola. Pianse, si impuntò, prese tante botte, ma alla fine ricevette la sua bambola…”.

Come si è guadagnata da vivere?

“Ha fatto spettacoli, avanspettacolo, ha fatto spettacoli al circo, cabaret, spettacoli di rivista. Ha fatto i primi spettacoli ‘en travesti’ dell’epoca. Poi per gran parte della vita, suo malgrado, è stata una prostituta. Per quindici anni è riuscita a fare la tappezziera a Torino. Appena poteva, cercava un lavoro ‘normale’. Ma la strada quasi obbligata per lei era quella della prostituzione”.

Un mondo difficile…

“Sì. Fra droga, violenza, prevaricazione fisica, stando sempre per strada, è stato per lei un lavoro rischioso. Ma ha anche avuto la forza di adottare una ragazzina, a Torino. E questa ragazza è cresciuta, ed ha iniziato a chiamarla mamma. Questo la dice lunga sul concetto di famiglia, e su quanto la famiglia sia un luogo di incontro, di amore reciproco, piuttosto che dogmaticamente l’unione di un uomo e di una donna. Non c’è scritto da nessuna parte che la famiglia deve essere in un modo solo”.

Lucy non ha mai cambiato il nome sulla carta di identità. Perché?