San Valentino: in dolce compagnia sì, ma l’amore è bello anche da soli

Per i più romantici ogni giorno dovrebbe essere San Valentino, ogni occasione buona per sorprendere il/la partner a suon di rose rosse, cioccolatini e lucchetti per “blindare” i propri cuori e cene romantiche a lume di candela. Nella realtà, per milioni di persone in tutto il mondo rimane il 14 febbraio l’occasione (sociale, culturale e commerciale) più attesa e adatta per festeggiare l’amore di coppia.

Ma oggi è davvero ancora così? Secondo il sondaggio condotto da Freenow, la super app della mobilità, San Valentino sembra essere fuori moda, dal momento che più della metà degli italiani (56%) desidera festeggiare il protettore dei single San Faustino, il 15 febbraio, come alternativa al giorno degli innamorati. Ma andiamo con ordine e vediamo perché e da quando si festeggia San Valentino.

La festa degli innamorati

Valentino, storia di un santo martire per amore

Il santo degli innamorati è intriso di leggenda e mistero, a cominciare dalla sua origine. Cosa curiosa, di Santi che si chiamano Valentino, nella Chiesa Cattolica, ne esistono almeno tre. Chi è dunque quello che festeggiamo il 14 febbraio? Una cosa è certa: è il prescelto da Papa Gelasio I nel 496 per cristianizzare la festa pagana dei Lupercalia dell’antica Roma, dedicata alla fertilità.

La storia del martire risalirebbe al terzo secolo, al tempo della Roma dell'imperatore Claudio II, il quale era convinto che la guerra non fosse adatta per gli ammogliati. E così pensò bene di abolire fidanzamenti e unioni per i giovani in età di leva. Valentino però, che era un sacerdote cristiano battagliero, decise di opporsi, celebrando ugualmente un matrimonio tra due giovani, il 14 febbraio. Quando l’imperatore lo scoprì, lo imprigionò condannandolo a morte.

Altra leggenda, sempre legata all’amore, riguarda lo stesso San Valentino, che si sarebbe innamorato della figlia del suo carceriere. Prima dell’esecuzione inviò all’amata un ultimo biglietto d'amore, firmandolo “Il tuo Valentino”. Da qui l’usanza per gli innamorati di scambiarsi i Valentines, i tipici biglietti d'auguri.

“Ti amo” batte “Je t'aime”: l’amore parla italiano

Se Parigi è la città dell’amore, il francese, per la prima volta quest’anno, non è più la lingua dell’amore. È l’italiano a primeggiare, per la sua combinazione tra romantico, passionale e sexy. La ricerca internazionale commissionata da Babbel – la piattaforma per l'apprendimento delle lingue che offre lezioni su app e live – all’istituto di ricerca OnePoll, non lascia spazio a dubbi: ben l’89% degli intervistati considera l’italiano la lingua più attraente. Il francese si ferma al 79% e per la prima volta perde il primo gradino del podio, anche se resta la lingua più romantica, col 34% di preferenze contro il nostro 33%.

A scapito della loro lingua madre, sono stati proprio i francesi a votare l’italiano come lingua più attraente, con l’85% di preferenze. Tuttavia restano gli spagnoli e gli americani (ciascuno con il 96%), egli inglesi (col 98%) i veri amanti dell'italiano come lingua dell’amore. L’inglese britannico ha conquistato il podio dell’idioma più educato, l’inglese statunitense è risultato il più “cool”, lo spagnolo latino-americano il più divertente, perché “musicale” e “giocoso”, il tedesco il più diretto e razionale. Ma quando si tratta di dire ‘Ti amo’, l’italiano non ha eguali.

Il partner ideale: italiano, poliglotta e dotato di senso dell’umorismo

San Valentino (foto Ansa)

Il partner ideale? Più che un fisico scolpito, ad avere successo è chi riesce a far ridere il/la compagno/a. Nelle primissime posizioni delle caratteristiche più attraenti, emerse dalla ricerca di Babbel, c’è il senso dell’umorismo (80%), l'intelligenza e il gusto culturale (73%) e solo poi vengono la bellezza, il fisico e lo stile (72%). Fa colpo anche la capacità di parlare una o più lingue straniere (71%), superando lo stile di vita sano e sportivo (67%), le esperienze di viaggio (66%), la cultura (63%) e l’ambizione lavorativa (61%). Il 53% degli intervistati considera sexy uscire con qualcuno la cui lingua madre è diversa dalla propria e la percentuale sale al 61% tra gli italiani. Una buona notizia per il Belpaese: i partner più ambiti a livello internazionale sono risultati proprio gli italiani.

San Faustino batte San Valentino

Chi l’ha detto che al ristorante bisogna andare per forza in coppia? Gli italiani amano sempre più stare da soli. Ancora secondo il sondaggio di Freenow, il 44% degli intervistati ha fatto almeno una volta nella vita un viaggio, il 51% è andato in una spa, il 52% al cinema, il 56% in palestra e ben il 70% al ristorante rigorosamente da solo. Cambiano anche i modi per recarsi a un appuntamento: il podio spetta ai taxi (64%), seguiti da trasporto pubblico (38%), auto privata (28%), a piedi (20%), carsharing (7%).

Gli italiani dunque amano sempre più dedicare del tempo unicamente a se stessi, e sono ben felici di farlo. Tuttavia c’è anche l’altro lato della medaglia: il 36% dei single italiani pensa che San Valentino può anche diventare stressante, visto che quasi la metà degli intervistati (47%) ha sperimentato pregiudizi sociali a causa della sua condizione almeno una volta. È per questo che oggi una persona single su cinque sceglie di concedersi un momento speciale, e rigenerante, tutto per sé.

Festa degli innamorati: un rito in fase di ridefinizione (o estinzione?)

Per lungo tempo la narrazione dell’amore celebrato a San Valentino ha assegnato ruoli molto precisi, all’uomo cacciatore e corteggiatore, e alla donna ‘preda’. Una stereotipizzazione che stride con i canoni di parità. Ecco allora il “Self love” tutto al femminile. Rispetto al passato, San Valentino diventa un momento di celebrazione individuale 100% femminile, una giornata da auto-dedicarsi assecondando lo slogan: “Da me, per me”.

Donne e ragazze agiscono, non attendono più che qualcun altro si occupi dei fiori o dei cioccolatini; al contrario, decidono di celebrarsi autonomamente, incarnando così il concetto di self love. In un contesto comunicativo sempre più legato all’empowerment femminile, ed ecco che l’amor proprio diventa anche autoerotismo e piacere personale. Un esempio è l'app americana di delivery DoorDash che, l’anno scorso, ha invitato le donne a mettere sé stesse e il proprio piacere al primo posto, regalandosi il Self Love Bouquet: 11 fiori freschi più un “Rose”, un sex toy diventato virale su TikTok. In un mondo che cambia, anche i giocattoli erotici, negli ultimi anni, sono diventati sempre più accettati e popolari, tant’è che il brand Lelo ha stilato una serie di consigli per mantenere accesa la scintilla della passione in una relazione a lungo termine, riservando delle promozioni a tutti gli innamorati fino al 23 febbraio, per una festa degli innamorati speciale che non dura solo un giorno.

Celebrare l’amore in tutte le sue forme

Cambiano i paradigmi dell'amore

Come in altri settori, anche la festa degli innamorati si allontana dall'idea tradizionale di amore romantico, celebrando l’amore in tutte le sue forme. In America, dove San Valentino è da sempre una questione di Stato, la spesa per i regali dedicati agli amici, agli animali domestici, ai colleghi, ai compagni di classe e agli insegnanti ha superato la spesa dedicata ai pensieri per i partner. La conseguenza è che i brand ampliano la narrazione della festa, fino a poco tempo fa incentrata sulla coppia-tipo, per includere amici, famiglia e diverse forme d’amore: dal romantico (o sessuale) si passa così al concetto più ampio di legame sentimentale.

Ecco allora che tutte le simbologie legate al tema vengono riviste. Proprio per questo le campagne di San Valentino, oggi, promuovono una festa patriarchy-free, in cui vale qualunque forma d’amore e qualunque sua rappresentazione. In Italia ne è un esempio la campagna di Baci Perugina, che per la prima volta sostituisce le frasi celebri dei cartigli con le illustrazioni di Antonio Colomboni dedicate all’amore universale.

Un linguaggio trasversale, decisamente contemporaneo con messaggi che vanno oltre il romanticismo per abbracciare l’insieme delle forme d’amore. Intimissimi è uscito con la campagna “Love yourself”, Pupa ha riproposto il finale de “Il laureato”, ma questa volta con la sposa e la sua ragazza che fuggono insieme. La Regione Liguria ha pensato una serie di cartoline che ritraggono coppie di tutti i tipi per la campagna “Liguria da baciare”. Insomma San Valentino sta diventando sempre più libero da palinsesti comunicativi predefiniti, per celebrare l’amore in tutte le sue forme.