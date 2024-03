Abusi sugli uomini, dalla Francia parte il MeeToo dei maschi

Un nuovo ‘Metoo’, ma al maschile. Siamo in Francia dove, da circa un mese, si è diffuso l’hashtag #MeTooGarçons, con cui gli uomini raccontano gli abusi e le violenze sessuali che hanno subito nel corso della loro vita. Nell’infanzia, nell’adolescenza, ma anche nell’età adulta.

Il primo a parlarne attraverso i social, lanciando l’hashtag, è stato l’attore Aurélien Wiik. Da quel momento, si è generata una vera e propria reazione a catena simile a quella del ‘Metoo’ nato nel 2017 con cui tantissime donne avevano rivolto accuse nei confronti del noto produttore cinematografico americano Harvey Weinstein.

Aurélien Wiik

La denuncia di Wiik

L’attore, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie ‘Munch’, il 22 febbraio scorso aveva denunciato di aver subito abusi, tra gli 11 e i 15 anni, da parte del suo agente. Una rivelazione con cui Wiik aveva invitato tutte le vittime a raccontare la loro storia, senza paura. "I ragazzi del cinema si svegliano. Lui ha fatto ad altri quello che ha fatto a me”. Il suo aggressore, al termine del processo, è stato condannato: “C’erano – ha detto – diversi ragazzi al processo. Ci sono voluti cinque anni. È possibile”. La sua testimonianza ha fatto in modo che tantissimi altri garçons (in italiano ‘ragazzi’) uscissero allo scoperto rendendo pubbliche le loro esperienze di violenze e abusi. Tra questi, anche il deputato della sinistra de La France Insoumise, Andy Kerbrat, che ha parlato delle molestie subite durante l’infanzia: “Non possiamo – ha scritto – riprenderci dall’essere stati vittima, ma possiamo ripararci, piano piano, e diventare anche deputati. Ho subito abusi quando avevo 3-4 anni da un predatore, che ormai è morto, quindi senza possibilità di avere giustizia. La gente ti crede e ti ama (come è stato il mio caso grazie ai miei genitori). Otterrai grandi cose, quindi continua a esprimerti. Se puoi, vai in tribunale”.

L’hashtag #MeTooGarçons, fin dalla sua diffusione, è stato sostenuto anche da molte associazioni e movimenti femministi, oltre che da giornaliste e attiviste impegnate in tematiche di genere. Questo perché il patriarcato colpisce anche gli uomini e non soltanto le donne. Il loro pieno sostegno si basa sul fatto che il nuovo ‘Metoo’ francese potrebbe incoraggiare tantissimi uomini a riconoscere e combattere ogni forma di violenza. E come dare loro torto.

La cascata di testimonianze

Intanto l’hashtag sta facendo da contenitore per centinaia di storie di abusi, con ragazzi e non solo che raccontano le molestie subite senza vergogna. Ed è proprio la vergogna che, nella maggior parte dei casi, fa sì che la vittima non parli e conseguentemente non denunci quanto subito. Il fenomeno del #MeTooGarçons è stato anche oggetto di una lunga inchiesta sul quotidiano Libération, che ha ricordato come le principali vittime delle violenze sessuali rimangono le donne. Secondo lo studio realizzato nel 2015 dall’Istituto Nazionale di Studi Demografici (INED), una su quattro ha subito almeno una forma di violenza sessuale nella propria vita, quattro volte di più uomini. Per questi ultimi, tre quarti degli stupri e dei tentati stupri avvengono prima dei 18 anni, mentre in età adulta colpiscono soprattutto le persone omosessuali. E gli aggressori sono quasi esclusivamente uomini (90%). La violenza patriarcale, quindi, colpisce anche gli uomini. Come ha ricordato l’attivista e sociologo Kevin Vacher “che si tratti di incesto, stupro da parte di uomini, stupro da parte di donne, si sta diffondendo una nuova parola. Si tratta di tradire il patriarcato, minare parte delle sue fondamenta – questo silenzio e questa lealtà tra gli uomini – solo per vederlo crollare davanti a noi”.