Addio a Gianni Reinetti, simbolo delle prima unione civile a Torino insieme all'amato Franco

Il legame che durava da oltre 50 anni

"Buon viaggio Gianni, la città dei diritti non vi dimenticherà"

Lunedì 8 agosto è mancato a 85 anni. Insieme al compagno, morto nel gennaio 2017, sono stati la Torino . La loro unione civile era stata celebrata all'anagrafe centrale dalla sindaca Chiara Appendino il 6 agosto 2016, poco tempo dopo l'entrata in vigore dellasulle unioni civili.Se l’unione civile era durata soltanto cinque mesi, la, un legame fortissimo che li aveva spinti a battersi per ie a chiedere il riconoscimento della loro unione non appena la legge lo aveva concesso. La prima cittadina aveva adottato una procedura d’urgenza e la cerimonia si era svolta in, riservata ai soli invitati. "È stato faticoso, ma alla fine ce l’abbiamo fatta ed è stato. Non siamo mai stati così felici e non ci aspettavamo così tante telecamere", avevano detto i due appena scesi dalla loro auto, con tanto di fiocco bianco sull'antenna. Franco e Gianni, nella loro lunga vita, hanno portato avanti piccole e grandi battaglie. "Speriamo che la nostra storia. È stato faticoso, ma alla fine ce l’abbiamo fatta ed è stato molto emozionante. Un percorso difficile, ma felicissimo", aveva detto Franco il giorno del sì. "Voglio dire a tutti i ragazzi, eterosessuali e omosessuali, die avere il coraggio di non tradirli", era il messaggio di Gianni che più volte si era rivolto ai giovani. Nel 2018 aveva scritto una lettera indirizzata a, due ventenni vicentini, morti nel 2018 per le esalazioni di monossido di carbonio in una villetta di montagna nel Veronese. "Non preoccupatevi perché il vostro amore sarà sicuramentee ciòdi certo quei bellissimi angeli con quelle spettacolari ali o le stelle che vi sorridono perché loro lo sanno, l' amore vince su tutto ", scriveva. La storia della coppia è diventata un, nel 2019, dal titolo 'Franco e Gianni – Una storia di Torino', di. Il documentario raccoglie la testimonianza di Gianni Reinetti che ripercorre gli oltre 50 anni della sua storia d’amore con Franco fino al momento della loro unione civile del 6 agosto 2016, la prima celebrata a Torino.abbraccia forte Franco da parte mia". Così così l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un post su Facebook saluta Gianni, che aveva unito civilmente 6 anni fa come sindaco di Torino, al quale si unisce quello di, ex assessore ai Diritti della giunta Appendino, oggi coordinatore del"Buon viaggio Gianni voglio ricordarti così, con l'ultimo progetto che abbiamo fatto insieme ea esserci e a fare la differenza per le nuove generazioni. La città dei diritti non dimenticherà te e Franco". Al momento non sono ancora noti luogo e data deiche potrebbero svolgersi nella chiesa di, quella della zona in cui Reinetti ancora viveva, dopo la perdita del consorte.