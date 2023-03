Era stato ribattezzato il “Forrest Gump” contro il cancro. Andrea Spinelli, catanese, aveva affrontato così il male, un tumore al pancreas, uscendo di casa e camminando. Fino ad attraversare a piedi l’Italia e altri paesi europei. Andrea si è spento a 50 anni all’Hospice del Centro di Riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) dove era ricoverato. Ha raccontato la sua convivenza con il male, scoperto nel 2013, nei suoi libri autobiografici “Se cammino vivo”, “Il camminante”, “Camminatore, pellegrino, viandante”, in cui spiegava come camminare lo avesse aiutato a tenere sotto controllo la sua malattia. I medici gli avevano dato qualche settimana di vita al momento della diagnosi. E invece passo dopo passo, respiro dopo respiro, Andrea Spinelli era riuscito a trovare un equilibrio. Tanto da essere ribattezzato il “Forrest Gump” contro il cancro.

Dalla diagnosi ai cammini in Italia e Europa

“Nell’ottobre del 2013 mi avevano dato venti giorni di vita – soleva ripetere -. Da allora ho fatto oltre 2 anni di chemio che avrebbero steso chiunque. Ma io non mi arrendo”. A metterlo in moto la diagnosi del 18 ottobre 2013, seguita da una serie di estenuanti analisi e sedici mesi di chemioterapia. Per ognuno di quei mesi indossava un anello che raccontava la sua storia e le storie delle persone incontrate nei percorsi su e giù per l’Europa lungo le antiche vie dei pellegrini. Siciliano di origine ma friulano d’adozione, Spinelli aveva superato i 15 milioni di passi nei primi cinque anni. “Non so perché ho iniziato a camminare, l’ho fatto e basta. Forse – spiegava Spinelli – ho incominciato con il pensiero già sul letto di ospedale e oggi, se sono ancora in vita lo devo proprio alle mie gambe”. Nei primi anni è riuscito a girare l’Europa a piedi. “Ho percorso 18 mila chilometri, trenta milioni abbondanti di passi e, mi dicono, sono un caso clinico unico al mondo”.

Il racconto degli ultimi mesi sui social

Insieme alla moglie avevano venduto la casa di famiglia per vivere su una casa con ruote. A ottobre 2022 gli era stato diagnosticato un secondo cancro al polmone che è quello che è degenerato portandolo prima ai ricoveri e poi alle complicazioni, risultategli fatali. Aveva raccontato l’aggravarsi delle sue condizioni sui propri canali social. «Ciao a tutti, buona domenica, dal 25 gennaio sono nuovamente ricoverato al Cro», scriveva. «Situazione forse anche più delicata dell’altra volta, quindi il silenzio continuerà ad essere la miglior risposta, in attesa di vedere cosa potrà accadere. Meglio il nulla che parole senza contentezza della ragione. Grazie di cuore e buona vita». La chiusa è simile a quella del suo ultimo post, pubblicato il 18 marzo scorso. «Un mese di Hospice e sono ancora qua a ringraziare chi si sta occupando di me. Molto probabilmente non riuscirò più a camminare, ma con la mente desidero ancora fare qualche passo, non perderò mai la speranza. Con serenità, buona vita».