L’inferno di Agbogbloshie, che chiama in causa il nostro modello di consumo esasperato

Un inferno cibernetico fatto di smartphone, tablet, pc, vecchi cavi piccoli elettrodomestici (ma anche pannelli solari ed altre apparecchiature elettroniche) dove centinaia di burner boys, spesso poco più che ragazzini, per 4 dollari al giorno, spaccano con mani, martelli e pietre i monitor touch screen dei vecchi dispositivi per ricavare rame, oro, acciaio, alluminio. Oppure bruciano montagne di plastica per recuperare i preziosi cavi metallici e i circuiti al loro interno.

L’inferno di Agbogbloshie

Un inferno che si materializza ad Agbogbloshie, in Ghana, ma le cui origini hanno rivoli dispersi in tutto il mondo cosiddetto sviluppato. Perché è proprio dai paesi più ricchi, Italia compresa, che partono i dispositivi scartati – per motivi di moda o malfunzionamento o fine ciclo - attraverso un viaggio di migliaia di km per approdare in questo agglomerato urbano, Accra, che sorge sulla laguna di Korle, un territorio pianeggiante attraversato dal fiume Odaw. Ad Agbogbloshie, la più grande discarica di e-waste di tutta l’Africa, sono finite, dal 2009 ad oggi, secondo i calcoli più verosimili, qualcosa come 250 milioni di tonnellate di e-waste, provenienti per l'85% dal Vecchio Continente attraverso circuiti per lo più illegali.

Scarti che, una volta bruciati, impregnato l’aria di fumi tossici con elevate concentrazioni di diossine, litio, cadmio, cromo, piombo e mercurio, causando in chi li respira dolori al petto e agli arti, disturbi allo stomaco e al fegato, malattie respiratorie e della pelle, problemi cardiovascolari, deficit del neurosviluppo, disturbi al sistema endocrino. E anche un elevato rischio di cancro. Tanto che a queste latitudini, come denunciato recentemente dal reportage realizzato da ActionAid Italia e da Progetto Happiness, aborti, morti neonatali e malattie congenite hanno una frequenza molto più elevata della media nazionale.

Il traffico internazionale di rifiuti pericolosi verso i Paesi in via di Sviluppo è definito come ‘criminale’ dalla la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione entrata in vigore nel 1992. Nonostante questo i rifiuti elettronici vengono spacciati per "elettronica di seconda mano" e riescono ad entrare nel Paese. I fumi tossici della discarica agiscono anche come contaminante per acqua e suolo entrando nella catena alimentare: secondo l'agenzia non governativa Basel Action Network (BAN) impegnata contro le esportazioni di rifiuti tossici elettronici, in un solo uovo di gallina tra i polli allevati attorno ad Agbogbloshie ci sarebbero 220 volte più diossine clorurate e quattro volte più bifenili policlorurati rispetto alla quantità massima tollerabile di queste sostanze ammessa dall'European Food Safety Authority. Non è dunque un caso se molti dei ragazzi emigrati ad Accra per lavorare nell'indotto dell'e-waste e spedire soldi a casa, si ammalano tanto gravemente da non fare più ritorno nei villaggi natali.

Il nostro modello di consumo

L’inferno di Agbogbloshie chiama direttamente in causa il nostro modello di consumo, perché soltanto il 35% dell'elettronica di seconda mano e dell'e-waste d'Europa finisce nei circuiti di raccolta e di riciclo ufficiali. Inseguire l’ultimo modello di smartphone o di computer significa dunque implementare un processo che in ultima istanza si conclude proprio nella discarica di Agbogbloshie.

Nel 2023, a livello globale, si parla di 62 milioni di tonnellate di scarti, di cui è stato riciclato correttamente meno del 23%. Ciò vuol dire che più di 45 milioni di tonnellate di metalli pesanti, di plastica e di sostanze chimiche tossiche sono state riversate nelle discariche e nell'ambiente, causando una vera e propria "catastrofe ecologica”, come dice Kees Balde, autore principale del Global E-waste Monitor commissionato dalle Nazioni Unite. Sta dunque a noi invertire la tendenza separando gli scarti elettronici da quelli domestici, evitando di smontarli o manometterli, e di seguire le normative locali sullo smaltimento che cambiano di comune in comune, come previsto dal Decreto Legislativo 49 del 14 marzo 2014, che ha applicato la direttiva 2012/19/ dell'Unione Europea. Che contempla tre modalità per il corretto smaltimento: il trasporto in un centro di raccolta, il ritiro a domicilio, l'adesione a giornate preposte al riciclo o a raccolte straordinarie. I dati non sono incoraggianti: dal report del Centro di Coordinamento RAEE che illustra i volumi di rifiuti elettronici domestici e professionali gestiti in Italia emerge che nel 2023, ultimo dato disponibile, gli impianti di trattamento hanno avviato a recupero 510.708 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il 4,6% in meno rispetto ai quantitativi dichiarati nel 2022, con un tasso di raccolta che si ferma al 30,24%, “acuendo ulteriormente il trend di decrescita registrato dal 2019 e al momento distante quasi 35 punti percentuali dal target del 65% fissato dall’Unione europea”, sottolinea il CdC RAEE. Anche perché, a fronte di una raccolta in calo, l’immesso al consumo cresce senza sosta.