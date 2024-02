Alessandro Baricco e Gloria Campaner hanno detto sì: chi è la pianista sposata con lo scrittore?

Chi é Gloria Campaner?

La storia d'amore e la malattia di Alessandro Baricco

Il matrimonio tra "bolle di sapone"

si sono sposati . Chi è la donna che ha rubato il cuore del famoso scrittore? Dall'incontro al Festival della Bellezza a Verona, alla prova difficile della malattia fino altra affetti e bolle di sapone lo scorso 16 dicembre, a Moncalieri, in provincia di Torino. Il produttore di numerose trasmissioni e format di successo ha per anni osteggiato l'idea del matrimonio, ma lasembra averlo fatto riflettere sulla questione e cambiare idea riguardo a questo tema. La sua decisione ricorda quella della scrittrice Michela Murgia con l'attore Lorenzo Terenzi che ha deciso di sposarsi in seguito alla scoperta del cancro che l'ha condotta alla morte il 10 agosto scorso. Adesso conosciamo meglio ladi Alessandro Baricco. Partendo da una dichiarazione sulla relazione con il famoso drammaturgo: "L’amore è l’unica risposta".Gloria Campaner nasce il 5 aprile del 1986 a Jesolo. Inizia fin da bambina a suonare ilPassione e talento la portano ad esibirsi a livello internazionale su famosi palcoscenici in Inghilterra, Cina, Libano, Spagna, Stati Uniti. Nel 2013 pubblica il suo primo album:Nel corso degli anni si è cimentata in diversi generi musicali suonando con musicisti jazz comee con artisti della musica elettronica comeNel 2018 diventa direttrice artisticadi Messina e ottiene la cattedra di pianoforte a Port Elizabeth, insegnando alLa famosa pianista ha fondato il laboratorio creativo, un metodo multidisciplinare finalizzato alla gestione della psicologia e dell'emotività legate alle performance musicali ed agli eventi in pubblico.Alessandro Baricco l'ha conosciuta ala Verona. Tutto inizia con un corteggiamento originale perCon il tempo la famosa pianista e lo scrittore hanno capito che stava nascendo qualcosa di profondo. L'artista 37enne per amore decide quindi di trasferirsi aNel 2021 la diagnosi di una leucemia cronica. Lo comunica Baricco stesso su Instagram con un post: "C'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto". L'autore di numerose trasmissioni e format di successo continua così: "Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato unaCi sono rimasto male ma nemmeno poi tanto, dai". Baricco è stato operato e ha ricevuto una donazione di midollo osseo dalla sorellaNel 2023 ha una ricaduta e viene operato una seconda volta, circondato dall'affetto degli amici e della compagna. Il famoso scrittore ha sempre condiviso il suo percorso durante la malattia esclusivamente con i suoi followers suiRecentemente i due innamorati si sono trasferiti ae il famoso scrittore questo novembre ha pubblicato il suo nuovo libro:dedicato proprio alla compagna e all'amore che li unisce.Per la coppia è arrivato anche il sì più atteso. I due si sono sposati sabato 16 dicembre avicino a Torino. L'unione è stata officiata in Comune in una cerimonia privata dove 7 invitati hanno lanciatoper i neo sposi, "simbolo di leggerezza e di allegria" ha spiegato Gloria Campaner. Sulla decisione di sposarsi dopo 4 anni d'amore, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, la pianista commenta così: "Ci sentiamo uno da tanto tempo, ma questo gesto ha onorato la nostra promessa". La famosa artista aggiunge: "Il sigillo del matrimonio è il nostro atto di libertà. Un giorno di sole e di festa, un momento lieve e forte allo stesso tempo. Sposandoci ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro, abbiamo avuto paura e fiducia insieme e alla fine ciò che penso è:". Glidei neo sposi? Completo total white con pantalone e sneakers per Gloria Campaner, mentre Alessandro Baricco ha indossato un cappotto grigio Giorgio Armani e un cappello nero a tesa larga.