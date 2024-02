Alessandro Baricco racconta la leucemia da Fazio: "Ora sto bene, altrimenti non sarei qua"

Alessandro Baricco e la malattia

La leucemia raccontata sui social

Sulla scelta di

: "Era una scelta pratica, lo devi dire che non stai bene e lo devono capire. I social non c'erano prima. Mi è accaduto due volte, ed è stato molto utile. Ho scoperto che c'è un sacco di gente che mi vuole bene. Quell'ondata di affetto vero. Aveva dato senso alla loro vita e gli veniva a mancare un maestro con cui avevano un'intimità.

Le paure e l'infelicità

Cappello nero, sciarpa a quadri e guanti con le mezzedita scoperte. Si è presentato così lo scrittore Alessandro Baricco , alla suadopo la scoperta della leucemia mielomonocitica cronica, un raro tumore del sangue caratterizzato da una proliferazione di monociti, una specifica tipologia di globuli bianchi, ospite dadurante la trasmissione 'Che Tempo Che Fa'.Esordisce con la domanda "" la lunga chiacchierata tra il conduttore televisivo e lo scrittore . Domanda che sembra semplice ma che in realtà, visto quello che ha dovuto passare l'uomo, risulta molto difficile. "A me, in questo momento… è complicato. Dipende da dove la guardi, diciamo. Alla fine credo che la risposta più onesta. Sto bene. D'altra parte non sarei qua. Poi sono uno che ha passato l'estate in un ospedale, ero al San Raffaele, e se passi molto tempo all'ospedalee quando esci guarito o meno guarito hai comunque un cammino da fare per recuperare pezzettini e pezzettoni", risponde il 66enne . Poi continua: ". Non dico che sei una pianta, però… mi ricordo che dovevo lavarmi i denti ed ero così debole che non riuscivo a fare il gesto di lavarsi i denti, che è una delle cose più semplici che si possa fare, e tutto quello che potevo fare era tenere fermo lo spazzolino con il braccio e poi con la testa zam zam zam (imita il gesta muovendo la testa a destra e sinistra). Mentre facevo questa cosa dicevo 'guarda il corpo dove ti porta, la vita dove ti spinge…'. Poi pensavo ''. Adesso vado benissimo anche di rovescio. Non c'è problema, mi faccio anche la barba. E' un grosso cammino che non è finito, ci sono ancora tante cose da recuperare. Il salto con l'asta non lo faccio. C'è una lentezza implacabile, ma è lentezza", prosegue l'uomo sempre con il sorriso.Poi Fazio gli chiede se è cambiato, se si è sentito tradito. "Penso che io e lui abbiamo lavorato insieme tutta la vita, e lui dei due – inteso del mio corpo e della mia mente - è quello che è arrivato sempre un po' prima sulle cose, spesso cercando di farmele capire. Però alla fine penso cheche lavora e si muove armonicamente con gli altri pezzi. Non l'ho mai vissuto come una zavorra che mi è accaduto di portare in un viaggio assai più raffinato che avrei sognato e che volevo fare.e anzi, se penso a quante cose nella vita è lui che le detta comincio a pensare davvero che il maestro è lui. Ti dirò, non mi sono arrabbiato quando son stato male".Io avevo un passato da antipatico non ero abituato che il mondo mi volesse bene. E' stata un'esperienza forte. Che poi lmi lascia un po' interdetto. Lì è scattato un giro vizioso, troppi raccontano dettagli, genera effetto paura. Non so se diamo il messaggio giusto. La mia malattia è un'anomalia, la prende uno su centomila. State tranquilli'"."E' un lusso che noi ci permettiamo, commettendo un errore. La vendiamo molto, i media la vendono molto, perché è una merce che piace, la diffondiamo molto, la cerchiamo, ma è uno degli errori che stiamo commettendo. Di solito si fa anche questa cosa un po' machista, un po' di destra, di confrontarla e metterla da una parte e dall'altra c'è il coraggio, come a dire 'siamo una civiltà che ormai ha tanta paura e non ha più coraggio'. E' difficile da capire ma per esempio una cosa che io ho capito è che la paura c'entra con il coraggio, può darsi, ma c'entra con il desiderio alla fine. Cominci a smettere di desiderare e cominci ad aver paura. E' il desiderio che annienta la paura". Infine lancia un messaggio sull': "C'è questa cosa che non avevo mai capito nella vita e che ho scoperto molto tardi ed è che ti giochi una buona quantità delle tue possibilità di stare sul pianeta Terra con felicità sulla capacità che hai di lasciar andare le cose. Dalle più semplici: hai perso gli occhiali? Lasciali andare. Non ci vedi un cazzo? Lascia andare. Hai perso un amico? Lascialo andare. Hai vissuto un momento di felicità bellissimo con un amico? Il pensiero è sempre rivediamoci e invece, lascialo andare".