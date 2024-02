Alligatore operato in uno zoo a Omaha: aveva ingerito 70 monete lanciate dai visitatori

Un alligatore dello zoo di Omaha, in Nebraska, ha dovuto subire un intervento chirurgico per rimuovere le circa 70 monete trovate nel suo stomaco. Ma come hanno fatto a finire lì e come hanno fatto i proprietari della struttura ad accorgersi che qualcosa non andava?

La scoperta e l'intervento

Thibodaux, questo il nome dell'esemplare di ormai 36 anni, è stato sottoposto a un checkup di routine previsto per gli animali del parco, che comprende, tra gli altri esami, anche delle radiografie. Ed è proprio grazie ad esse che gli operatori della struttura hanno scoperto le 70 monete, decidendo di intervenire con urgenza.

“Il nostro alligatore è stato anestetizzato e intubato per permetterci di gestirlo in sicurezza durante la procedura”, ha spiegato in una nota la veterinaria associata Christina Ploog, che ha guidato l'operazione.

La radiografia

Poi ha aggiunto: "È stato posizionato un tubo di plastica per proteggere il muso e far passare in sicurezza gli strumenti utilizzati per accedere alle monete, come una telecamera che ci ha aiutato a guidare il recupero di questi oggetti".

"Non lanciate le monete nei recinti e negli specchi d'acqua"

Dopo l'intervento, riuscito con successo, Thibodaux è tornato nel suo habitat. Questa volta è andata bene, ma per evitare altre situazioni simili lo zoo ha chiesto ai visitatori di non lanciare le monete nei recinti e negli specchi d'acqua della struttura perché, oltre all'ingerimento come in questo caso, il pericolo è rappresentato anche dalle sostanze chimiche che le monete potrebbero rilasciare nell'ambiente, potenzialmente tossiche per gli animali.

Il precedente

Ma non è la prima volta che accadono fatti di questo tipo. Nel 2020 infatti, lo zoo di Saint Louis nel Missouri pubblicò un video su Facebook dove il dottor Chris Hanley, addetto alla salute degli animali, dichiarò di aver trovato grazie ad una radiografia una moneta all'interno dello stomaco di un alligatore.

Le monete estratte dallo stomaco dell'animale

“In una radiografia, il metallo è bianco, quindi è un oggetto estraneo”, disse il veterinario mostrando le scansioni. “Probabilmente è una moneta che è stata lanciata o che è caduta all'interno del suo recinto. Questo rappresenta un rischio per i nostri animali”. Anche in quel caso la struttura lanciò un appello ai visitatori: "Per favore, fate attenzione agli habitat dei nostri esemplari. Gli animali possono ingerire tutto ciò che potrebbe cadere accidentalmente".

Anche perché operazioni come quelle descritte non possono rappresentare la normalità, sono costose e rappresentano comunque un pericolo per questi esemplari. Per questo Taylor Yaw, direttore della sanità animale dello zoo di Omaha, ribadisce che “ci vuole rispetto, in primis, per gli animali che vi abitano”.