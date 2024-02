Anastasia Kuzmina molestata alle poste: "I lupi li incontri ovunque"

La ballerina Anastasia Kuzmina molestata a Roma

"Un dipendente delle Poste mi ha mostrato il suo pene"

La testimonianza: "Mi vergogno di non aver reagito"

Il video sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news)

La frecciatina ad Andrea Giambruno

Ed eccoci qua, davanti all’ennesimosubìto da una donna. Secondo i dati Istat infatti, il, cioè circa 6 milioni 788 mila,Questa volta siamo a Roma, è pieno giorno e la vittima è Anastasia Kuzmina , ballerina e coreografa nota per aver essere parte del cast del programma “Ballando con le stelle”.Vittima, sì. Perchéè come se una parte di sé venisse soffocata, torturata; non solo nel momento esatto in cui avviene la molestia, ma anche durante tutti gli altri giorni, e i mesi successivi.Veniamo a quel giorno. Anastasia Kuzmina si trova alle, è un lunedì qualsiasi e l’orologio segna mezzogiorno e mezzo. Mentre è intenta a compilare i moduli, lo sportellista davanti a lei è impegnato al cellulare. Poi stacca gli occhi dallo schermo e si rivolge ad Anastasia: “Ma tu che sei giovane, sai tagliare i video? Come si fa? Puoi aiutarmi?”, le chiede. Anastasia accetta di aiutarlo, “va bene certo”, le risponde. L’uomo a quel punto le chiede “Ti scandalizzi?”, e quando gira il telefono verso di lei, sullo schermo compare il suo“Lunedì stesso non ho fatto niente di che, - dice Kuzmina su Instagram, ancora molto provata - stavo troppo male e sono scappata a casa. Martedì sono tornata e ho denunciato tutto l'accaduto al direttore.subito e di essere scappata, scappo spesso da queste situazioni. Mi vergogno di non aver fatto qualcosa immediatamente”. Perché è così e solo chi l’ha provato può capirlo. Quando avviene una molestia di questo tipo è come se la vergogna prendesse il sopravvento, impedendo qualsiasi capacità di reazione. Col passare dei giorni poi Kuzmina prende coraggio e, oltre a denunciare l’accaduto al direttore della Posta in cui è successo il fatto, decide con fatica di raccontare tutto in un video Instagram, rendendo il fatto pubblico.Nel video la ballerina rivela inoltre di aver vissuto un'altra esperienza simile pochi mesi fa: “Sono stata inseguita da uno che non mi scollava di dosso e anche questa cosa non l’ho denunciata, non ho fatto niente, sono scappata”.Anastasia allude infine alla recente dichiarazione del giornalista Andrea Giambruno a proposito dello stupro di Palermo. “Certo, se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente. Però se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi”. Queste, ricordiamole, le parole che il giornalista aveva detto in diretta, all'interno del suo programma televisivo. La ballerina, pochi giorno dopo aver subito la molestia, afferma:e svestita alle 2 di notte, i lupi li incontri anche alle poste a mezzogiorno e mezzo, li incontri per strada con ancora luce e hai sempre paura. Questo è quello che molti non capiscono: che”. Rispetto alla molestia subita da Kuzmina,ha immediatamente attivato un'indagine interna per accertare quanto dichiarato dall'artista ucraina. Il dipendente, intanto, è stato destinato con effetto immediato ad altro incarico non operativo, di fatto è stato sospeso.