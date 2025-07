Lasciare tutto per dare senso a tutto: la scelta radicale di Cristina e Asmaa

C’è chi ha lasciato un lavoro sicuro per seguire il richiamo del cuore e chi, da imprenditrice, ha scelto di restituire al territorio parte di ciò che ha costruito. Cristina Casamassimi e Asmaa Gacem sono due volti diversi della stessa medaglia: donne che hanno fatto della solidarietà una parte fondamentale della propria esistenza, investendo tempo, energie e competenze al servizio degli altri.

Cristina Casamassimi, oggi responsabile dei Grandi Eventi per la Fondazione ANT Toscana, è entrata nel mondo del sociale partendo da un’esperienza personale difficile. “Mi sono avvicinata all’associazione dopo i problemi di salute di mia madre”, racconta. Inizialmente volontaria, ha poi deciso di rivoluzionare la sua vita: ha venduto i negozi di abbigliamento che gestiva e ha rinunciato a proposte lavorative molto remunerative nel mondo degli eventi per dedicarsi esclusivamente alla Fondazione. “Vedere un po’ di sollievo negli occhi di chi ha bisogno non ha prezzo”, spiega.

Casamassimi segue da vicino il progetto Bimbi in ANT, che offre cure oncologiche domiciliari gratuite ai bambini e supporto alle loro famiglie. Solo a Firenze, ogni mese, sono circa trenta i piccoli assistiti, parte degli oltre 800 pazienti totali curati gratuitamente in tutta la Toscana. Il suo impegno non è solo organizzativo, ma anche profondamente umano: “L’emozione più grande non è stata ballare sui palchi del Maggio Musicale Fiorentino, ma vedere che grazie al mio lavoro qualcuno riesce ad affrontare sfide durissime con un po’ più di forza”.

Grazie alla sua determinazione, Cristina è riuscita a coinvolgere oltre 50 aziende nel sostegno ad ANT Toscana. Un risultato che dimostra come, anche in un mondo dove spesso a comandare sono gli uomini, la passione e la competenza possano aprire ogni porta.

Tra le imprese che hanno scelto di affiancare ANT c’è Alpha General Contractor, azienda guidata da Asmaa Gacem, che di quell’elenco di sostenitori è diventata una delle colonne portanti. Imprenditrice affermata, Asmaa ha fatto della responsabilità sociale d’impresa una priorità: “Restituire qualcosa al territorio in cui si lavora è fondamentale. Sostenere cause come ANT è una scelta naturale per noi”, racconta. Ogni anno, l’azienda redige un bilancio di sostenibilità e partecipa a numerose iniziative benefiche, tra cui l’evento A Night for ANT, serata in bianco pensata per raccogliere fondi a favore dei bambini oncologici.

Gacem ha conosciuto la Fondazione proprio durante una di queste serate: “Ci ha colpito la trasparenza e la passione con cui lavorano. Sapere che le donazioni arrivano davvero a chi ha bisogno, in particolare ai bambini, fa la differenza”. Per lei, la solidarietà è un investimento nel futuro: “Dobbiamo creare sinergie tra imprese e associazioni, fare rete per costruire una società più coesa e giusta”.

Due donne, due percorsi, ma un unico obiettivo: prendersi cura degli altri. Non per dovere, ma per scelta. Perché, come dice Casamassimi, “quando si parla di beneficenza, cade ogni tabù e resta solo la forza del cuore”.