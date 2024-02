Aprilia, video della mamma che lascia il figlio in ospedale: giornalismo schiavo dei click

Il video diffuso sui media

Garante Privacy: "Quelle immagini non andavano pubblicate"

La scoperta del neonato

Lo ha lasciato nel suo passeggino, insieme a una borsa con qualche pannolino e un po’ di latte, poi si è allontanata . È successo venerdì scorso, intorno alle 19.30, al Pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia, in provincia di Latina: il, poco dopo l’allontanamento della mamma è stato trovato da un’infermiera e affidato alle cure del personale sanitario.La scena è stata ripresa dalle telecamere disorveglianza dell’ospedale e, nel giro di poche ore, il video dove si vedeè rimbalzato su giornali e televisioni, violando completamente la privacy di entrambi. La domanda è: la pubblicazione di quell’immagine che cosa aggiunge alla notizia? La risposta è niente.Anzi non fa altro chemediatica nei confronti di questa giovane mamma. Non sappiamo cosa la abbia portata a compiere questo gesto, non conosciamo il suo dolore, la sua sofferenza, non conosciamo la sua storia , eppure ci sentiamo sempre in diritto di commentare, di ergerci a giudicatori delle vite degli altri senza saperne niente. Nel caso di Aprilia, la mamma ha lasciato il neonato in un luogo sicuro, un ospedale appunto, dove qualcuno poteva prendersene cura immediatamente. Anche in questo caso, come già successe l’anno scorso con la donna che affidò il figlio alla culla termica della clinica Mangiagalli di Milano, sono state diffuse, affinché niente rendesse riconoscibili né la madre né il bambino.Sul punto è intervenuto, criticando la scelta di diffondere il video registrato al Pronto soccorso di Aprilia, anche il: "Le immagini si pongono in evidente contrasto con le disposizioni della normativa privacy e delle regole deontologiche relative all’attività giornalistica, le quali – pur salvaguardando il diritto/dovere di informare la collettività su fatti di interesse pubblico – prescrivono agli operatori dell’informazione didi una persona. Le immagini non avrebbero dovuto essere trasmesse, in quanto lesive della dignità della donna, in un momento di particolare fragilità", si legge in una nota.Secondo il l’autorità italiana per la protezione dei dati personali, quindi, "è doveroso invitare gli organi di stampa, i siti di informazione e i social media al più rigoroso rispetto delle disposizioni richiamate, astenendosi dall’ulteriore diffusione delle immagini e si riserva comunque gli eventuali interventi di competenza nei confronti delle testate che hanno violato le regole deontologiche". Ma non è finita qui: sulla vicenda si è espresso anche il Coordinamento per le pari opportunità dell’Ordine nazionale dei giornalisti, chiedendo ai consigli territoriali l’apertura di unnei confronti delle testate che hanno pubblicato il video: "Nelle immagini trasmesse dalla Rai si vede chiaramente il volto della donna. Le stesse immagini sono state poi pubblicate anche da altre testate. Così si contravviene a quelle che sono le basi della deontologia professionale e della privacy".Il piccolo, comunque, sta bene. Le sue condizioni sono stabili e, dopo aver ricevuto le cure degli operatori sanitari, è stato. A raccontare gli istanti appena successivi all’allontanamento della mamma è statache ha trovato il neonato e attivato i soccorsi: "Stavo finendo il turno – le sue parole – e dopo aver 'consegnato' un paziente al personale medico sono stata attirata dalla vista di una carrozzina, proprio all’altezza delle prime poltrone nella sala d’attesa.Mi sono avvicinata è c’era questo bimbo sorridente, vigile e reattivo, con cui mi sono messa a giocare. Poco dopo ho chiesto di chi fosse, e mi è stato risposto che la mamma era andata in bagno da cinque minuti. Ho pensato che fosse passato troppo tempo: abbiamo iniziato a cercarla dentro e fuori la struttura, ma quando abbiamo visto lo zainetto con un cambio e i pannolini nel passeggino, ed il biberon quasi finito, abbiamo capito tutto, allertando i medici e le forze dell’ordine". La storia di Aprilia - come quelle precedenti - ci insegna chenon devono essere né giudicati né tantomeno giudicabili, che le ragioni che spingono a una decisione come questa devono essere rispettate, così come il dolore. La storia di Aprilia soprattutto ci insegna, o almeno speriamo che lo faccia, che i diritti delle persone devono essere tutelati. Sempre.