“Vedo gli altri ristoranti pieni anche durante la settimana e il mio no: e il motivo è uno solo, perché sono gay”. Mariano Scognamiglio, 54 anni, ristoratore napoletano, da 20 anni ad Arezzo, con le radici in una fiction celebre come Un posto al sole, non si dà pace. “Vengono da me dalla mia Napoli, da tutte le vallate, un cliente si è fatto 130 chilometri pur di mangiare qui: da Arezzo, ormai la mia città, solo pochi”.

La discesa

La sua discesa era iniziata una volta raggiunta la vetta: protagonista di Quattro Ristoranti, la celebre trasmissione di Alessandro Borghese che mette a confronto zona per zona alcuni chef. In quella sede fece coming out e quell’outing fu rilanciato dappertutto: la storia d’amore con Gianfranco, il suo compagno nella vita e sul lavoro.

Il coming out

Un legame mai nascosto davanti alle telecamere. “Anzi, mi chiesero nella scena finale di baciarlo: e io l’ho fatto, senza pormi problemi”. Non si pente di niente se non sul piano economico. “Era il 2020, da allora è iniziata la mia discesa”. Calo di clientela, difficoltà ad andare avanti. Il tutto, è chiaro, condito da ingredienti che per uno chef sono chiarissimi: il Covid, la lunga chiusura e infine il caro bollette. Ma la ripresa, dice Mariano Scognamiglio, passa da un pregiudizio.

“Sembra che la città non abbia digerito l’annuncio del mio orientamento sessuale“. Tanto che ha cominciato a chiudere il locale fino al giovedì, per aprire solo nel fine settimana, quando arrivano ospiti da fuori. E nel resto della settimana è tornato a fare l’insegnante, disegno grafico digitale e laboratorio di tecnologia meccanica. Ma le sue specialità, tra l’altro tutte aretine anche se riviste in modo creativo, restano nel piatto.

Le offese anonime

“Nel primo periodo avevo avuto anche offese anonime di tutti i tipi. Le solite alle quali noi gay siamo abituati. E ho subito anche uno stalker: telefonate continue”. Si rivolge alla polizia, venne fuori che era un ragazzo di 17 anni figlio, dice, “di una famiglia bene”.

Una vicenda finita davanti al tribunale dei minori. Ora ha lasciato un crowdfunding per rimettersi in piedi. “Offerte arrivano ma soprattutto da fuori e in particolare da Napoli”. Perché non si arrende. «La cucina è il mio lavoro, la mia vita, so che è di qualità: e non voglio che i pregiudizi mi costringano a chiudere”. E così ogni fine settimana apre: e aspetta che anche la sua città si risieda ai tavoli.