Salvi i 57 asinelli finiti all'asta. Gli animalisti esultano: “Vittoria”

I 57 asinelli di San Possidonio, in provincia di Modena, sono salvi. Dopo un’asta durata quasi sette ore, l’associazione Horse Angels, che aveva avviato la raccolta fondi sulla piattaforma ‘Gofundme’, nel tardo pomeriggio di ieri si è aggiudicata gli animali.

"Grazie a tutti voi per il sostegno – si legge sul profilo Facebook dell’associazione – abbiamo riscattato gli asinelli di San Possidonio, alla cifra di 33mila euro, 40mila con tasse e oneri, da saldare entro venerdì. Continuate a sostenere gli asinelli, magari con l'adozione a distanza. Grazie ancora a tutti, un abbraccio, gli asinelli di San Possidonio”.

La storia

Ma facciamo un passo indietro. Gli asinelli erano finiti all’asta dopo che il tribunale di Modena aveva dichiarato fallita l'azienda ‘Daniele Quattro’ di Daniele Campagnoli. Il proprietario aveva iniziato ad allevare gli asinelli nel 1982, quando li usava per calmare i cavalli da corsa che un tempo teneva, ma con gli anni ha cominciato a considerare gli equini dei veri e propri animali da compagnia e oggi sono parte della sua famiglia a tutti gli effetti.

"Gli asinelli di San Possidonio sono salvi grazie all’enorme ribalta che hanno avuto e alla grande sottoscrizione popolare – così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) – e ci rallegriamo per questo lieto fine, ma ribadiamo come sia inaccettabile che esseri senzienti finiscano all’asta tra automobili, biciclette, banconi industriali e merci varie. Gli asinelli ora potranno vivere tutelati e circondati da cure e amore e, come spiega Horse Angels, potranno essere anche adottati a distanza per garantire loro una vita sicura e dignitosa”.

asinelli

Il loro destino, fin dalla notizia dell’asta, sembrava segnato. Gli asinelli, infatti, erano destinati alla macellazione, solo otto di loro si sarebbero salvati perché appunto non macellabili. "L’obiettivo – avevano detto i volontari di Horse Angels – è quello di mettere in sicurezza gli animali a livello sanitario. Tutti vogliamo che vivano sani e che il loro sia un futuro roseo. Le cose da fare sono tante, in primis volturare gli equini in anagrafe come non macellabili e castrare i 21 maschietti. Non possiamo rischiare che aumentino di numero, visto che più sono e più aumenta il costo per mantenerli”.

Sulla vicenda dei 57 equini di San Possidonio erano intervenuti anche la Lav (Lega antivivisezione) e il Codacons, che insieme alla Rete Italiana Iaa si era proposta di adottare gli animali e inserirli in un progetto sull’onoterapia, una forma di pet therapy che utilizza proprio gli asini per aiutare bambini, malati e disabili. Infine, anche il mondo della politica vuole fare qualcosa.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Il peggio è passato e ora per i 57 asinelli entrati nel cuore nostro e di tantissime persone che ancora stanno continuando a donare, inizia una nuova vita fatta di amore e cure. Quella che ogni animale meriterebbe.