Attrice indiana si finge morta per cancro al collo dell'utero: pubblicità o etica?

Una versione moderna e reale del Fu Mattia Pascal che si gioca tutta sui social e che ha scatenato un furioso dibattito sugli interrogativi etici che circondano le campagne pubblicitarie online. È giusto inscenare la morte, il peggiore degli esiti possibili, per sensibilizzare su questa malattia? O si tratta di terrorismo psicologico che potrebbe invece scoraggiare le donne a fare controlli per paura di scoprire qualcosa?

L'annuncio della morte dell'attrice

La notizia della (finta) morte dell'attrice indiana 32enne Poonam Pandey, data sull'account Instagram dalla sua agenzia, parlava di una lunga lotta contro il cancro che la donna avrebbe alla fine perso. Molti si sono fidati del post, tra i suoi followers si è subito scatenata un'ondata di cordoglio, con migliaia di messaggi e commenti commossi.

Addirittura i notiziari hanno dato l'annuncio del suo decesso e anche la pagina Wikipedia a lei dedicata è stata aggiornata.

La smentita

Il cancro al collo dell'utero

La polemica: "Non si scherza con la morte"

dopo aver "combattuto coraggiosamente la malattia", un. Il triste annuncio arriva venerdì 2 febbraio su Instagram dallo staff dell'attrice indiana. Il giorno dopo, però, la 32enne star di Bollywoode pubblica sui social un video in cui dice di aver "finto la sua morte" per una pubblicità. Il post precedente, spiega, faceva parte di un progetto di comunicazione per aumentare la consapevolezza sul tumore cervicale e incentivare i controlli ginecologici e i Pap test Pandey ha recitato in pochi film, ma è diventata parecchio nota sui social e online per una serie di post controversi di cui è protagonista e alle sue campagne pubblicitarie. Nel 2011, ad esempio, l'attrice aveva promesso di spogliarsi completamente se la squadra di cricket indiana avesse vinto la Coppa del Mondo. Peccato che poi non abbia mantenuto la promessa.Anche questa volta, seppur in termini ben diversi, la situazione di ambiguità si è ripetuta: appena un giorno dopo la sua "morte",. In video ha spiegato di aver "finto la sua morte" e che il post su Instagram per i suoi 1,3 milioni di follower faceva parte di una campagna pubblicitaria per creare consapevolezza sulla malattia.Lo stupore e la gioia hanno quindi lasciato il posto allo sbigottimento e alla polemica. La 32enne tuttavia si è detta "" della risonanza ottenuta dalla notizia del suo passaggio a miglior vita, perché "".Questo tipo di cancro è spesso definito " killer silenzioso " perché non mostra sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Dopo il tumore al seno, è il secondo più comune nelle donne in India, con oltre. Ma è anche uno dei tipi di carcinoma che si possono prevenire meglio, perché il(comunemente noto come papilloma virus) protegge dai ceppi del virus a maggior rischio. Il consiglio dei medici alle donne è comunque quello di continuare aper questo tipo di malattia, perché lo stesso vaccino non protegge da tutti i ceppi di HPV. Giovedì, un giorno prima che la 32enne fingesse la sua morte il ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman aveva annunciato che ilstava adottando misure per far, anche se non aveva menzionato dettagli specifici sulla campagna.Le tempistiche del post di Pandey, però, hanno portato molti utenti a ipotizzare che facesse parte della strategia politica per pubblicizzare questa misura sanitaria, ipotesi che però non è stata confermata da nessuna delle due parti in causa.Fatto sta che durante il fine settimana i messaggi contraddittori sull'account Instagram della donna hanno generato un dibattito sul metodo utilizzato per attirare l'attenzione su un problema serio come il cancro al collo dell'utero. Mentre alcuni hannotanto da farle interessare alla malattia, molti altri l'hanno criticata per la sua insensibilità nei confronti di chi sta già lottando contro la malattia o di chi ha perso un familiare a causa di questa. "", ha scritto un'utente su X, mentre un altro, che ha perso il padre di tumore a causa del cancro quando era bambino, ha detto di aver trovato la campagna angosciante perché gli ha riportato alla mente ricordi difficili. Alcune persone hanno anche criticato i quotidiani e i notiziari per aver riportato l'annuncio del decesso di Poonam Pandey senza averla verificata: "Nessuna verifica, nessun controllo dei fatti... Nulla aveva importanza (oltre allo scoop, ndr). Oggi è tornata in vita. Non si può dire lo stesso del nostro giornalismo" si legge su X. Tuttavia, alcuni giornalisti hanno difeso la loro decisione di dare la notizia, giustificandola con il fatto che era stata condivisa dall'account Instagram ufficiale dell'attrice.Sabato, Schbang - l'agenzia di social media responsabile della creazione della campagna - si è scusata con coloro che si sono "scatenati" contro la campagna. "Le nostre azioni erano guidate da un unico scopo: aumentare la consapevolezza sul cancro al collo dell'utero", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato, condividendo anche i dati statistici relativi alla prevalenza della malattia in India. Inoltre dichiarato cheha combattuto contro questo tumore e che "comprendee la criticità della consapevolezza, soprattutto quando è disponibile un vaccino". Ma le reazioni non si sono ancora placate. Ci si è chieste: è giusto che l'efficacia della campagna prevalga sull'etica, sulla sensibilità, quando si tratta di creare contenuti "virali" come questo?