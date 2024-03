Aya Nakamura canta Edith Piaf a Parigi 2024: attacchi razzisti dall’estrema destra francese

Quando si dice che le Olimpiadi sono un momento in cui centinaia di popoli : Aya Nakamura, superstar della musica francese e tra i nomi noti del pop internazionale grazie a successi come “Djadja” (quasi un miliardo di streaming solo su YouTube), è vittima di razzismo per la sua (annunciata ma non confermata) esibizione a Parigi 2024.

Il quotidiano l’Express ha infatti rivelato che a fine febbraio il presidente Emmanuel Macron vorrebbe che la cantante 28enne originaria del Mali cantasse Edith Piaf, icona musicale del XX secolo, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

Gli attacchi razzisti

Da allora, le critiche hanno continuato a pioverle addosso, raggiungendo l'apice questo fine settimana. A istigare questa campagna d’odio nei suoi confronti è l’estrema destra del Paese: è bastato l’annuncio (tra l’altro non confermato dalle parti) a far scattare il dibattito e la polemica durante il comizio elettorale di domenica del partito Reconquest, guidato dall'ex candidato presidenziale di estrema destra Eric Zemmour, dove al solo nome di Nakamura sono partiti numerosi fischi della folla. “I bambini riconoscono la bellezza. Non scelgono il rap, o il linguaggio banale, o Aya Nakamura, ma per Mozart!” ha detto infatti il politico incitando la folla di fanatici che ha risposri con un consenso unanime al Dôme di Parigi.

Eric Zemmour

In generale comunque, dopo l’annuncio della possibile partecipazione di Nakamura alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, la società francese si è letteralmente spaccata: i favorevoli all’esibizione della cantante sulle note dell’icona francese, e i contrari, che rifiutano la star franco-maliana. Un piccolo ma nutrito gruppo estremista, chiamato I Nativi, ha appeso uno striscione lungo la Senna che recitava: “Non esiste (che si esibisca) Aya; questa è Parigi, non il mercato di Bamako”.

Chi la sostiene

Aya Nakamura (Instagram)

Se la stessa Aya ha risposto sui social media:

“Si può essere razzisti ma non sordi... È questo che vi fa male! Sto diventando un soggetto nazionale numero 1 nei dibattiti... ma cosa ti devo davvero? Nada”

a scendere in campo in sua difesa è stata per prima Carole Boinet, direttore editoriale della rivista culturale Les Inrockuptibles, che parla di una “Francia rancida”. È la Francia che si offende, tra le altre cose, per la libertà stilistica che si prende la cantante, che si cimenta in medley di vocaboli presi in prestito dai quattro angoli del mondo. “Aya Nakamura ha inventato questo linguaggio, che è fantastico” ha dichiarato Boinet all’Afp, che condivide il desiderio – un’esigenza “impellente” – del presidente Macron di vedere la cantante più popolare di Francia cantare alle Olimpiadi il prossimo luglio.

La pop star 28enne ha ricevuto anche il sostegno del Comitato organizzatore dei Giochi, i cui membri si sono detti “scioccati dagli insulti razzisti ricevuti dall’artista” e le hanno espresso il loro “completo appoggio” e del Ministro dello Sport Amelie Oudea-Castera, che si è rivolta a lei su X, dicendo: “Non importa, la gente ti ama. Non preoccuparti di nulla”.

Antoine Leaument, deputato del partito di sinistra France Unbowed, ha attaccato I Nativi, scrivendo: “Dicono di amare il loro Paese ma vogliono escludere la cantante francofona più ascoltata al mondo dopo Edith Piaf. In Francia non possiamo essere allo stesso tempo razzisti e patriottici”. Infine Angelo Gopee, responsabile dei produttori dell'evento Live Nation France, sostiene che è “imperdonabile che i razzisti possano attaccare un'artista per le sue origini e il colore della sua pelle”.

“Le Olimpiadi dovrebbero trascendere i confini”, ha concluso.