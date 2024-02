Bambini palestinesi feriti in cura negli ospedali italiani: "Nei loro occhi tutto il dolore"

Bambini di Gaza presi in cura in Italia

"Hanno subito interventi chirurgici senza anestesia"

Feriti sotto le bombe

Sono arrivati oggi dall'Egitto e saranno curati in Italia. Si tratta di una decina di bambini provenienti dallaloro sono i primi, ma non gli ultimi. Si pensa, infatti, al trasferimento di altri minori palestinesi, feriti o malati. Arrivati nella notte, quattro di loro sono stati portati al Bambino Gesù di Roma, uno, l’unico maggiorenne, che ha subito un'amputazione, al San Camillo, sempre a Roma, tre al Gaslini di Genova e tre al Meyer di Firenze."Porteremo altri 50-60 bambini che necessitano di cure con la nave Vulcano. Dopo 4-5 giorni di navigazione saranno in Italia e verranno portati verso gli ospedali pediatrici di riferimento - ha detto il generale, a capo del Comando operativo di vertice interforze - Faremo probabilmente altri ponti aerei per l'Italia. Vedere ora i volti di questi bimbi, alcuni davvero piccoli, fa tanta tenerezza". Anche perché sui loro volti ci sono tutti i segni, fisici e non solo, di quello che stanno subendo da mesi. Secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità di Gaza, riportati da, dal 7 ottobre sarebbero stati uccisi almeno 11.500 bambini Nei loro occhi "si vede proprio la sofferenza, che sono molto-molto provate, tenete conto che quello che si dice non è 'propaganda': gli interventi chirurgici nella Striscia di Gaza vengono fatti negli ospedali da campo senza anestesia". Lo evidenzia il responsabile dell'unità operativa di terapia intensiva dell'ospedale, Andrea Moscatelli, commentando l'arrivo in Italia dei primi minori feriti.Le tre bambine arrivate a Genova sono state ricoverate nel reparto di ortopedia. "Purtroppo i bambini feriti nella Striscia difficilmente riescono a raggiungere il confine perché lo spostamento dalle strutture ospedaliere al confine è molto difficoltoso, poi al confine ci sono una serie di pratiche burocratiche che fanno perdere del tempo", denuncia Moscatelli.I piccoli arrivati alinvece, sono ricoverati nel reparto di Chirurgia, tutti e tre feriti in seguito alle esplosioni di bombe che hanno colpito le loro case. Si tratta di un fratellino e una sorellina rispettivamente di 12 e 15 anni, accompagnati dalla mamma, e di un bambino di 10 accompagnato dal babbo. Il fratellino di 12 anni riporta gli esiti di una frattura all'omero destro, in fase di guarigione. Verrà comunque sottoposto ad accertamenti neurochirurgici e avrà bisogno di un periodo di riabilitazione. La sorella invece ha subito un trauma cranico; sottoposta ad accertamenti, anche neurochirurgici, tuttavia le condizioni non destano particolare preoccupazione. "La Toscana - commenta Giani - più volte nel corso degli anni ha allargato le braccia e aperto il suo cuore per accogliere e rendere effettivo il diritto alla salute di chi nel proprio Paese non poteva vederselo riconosciuto ed offrire in questo modo una speranza o migliori cure a chi, dove vive, non può averle".Anche la loro mamma ha bisogno di accertamenti medici per un ascesso cutaneo: per questo per lei è stata attivata una valutazione con gli specialisti di Careggi che la raggiungeranno al Meyer, per fare in modo che resti vicina ai suoi figli. Un po' più complessa la situazione del bambino di 10 anni accompagnato dal padre: è seguito dagli ortopedici del Meyer per gli esiti di una infezione su una frattura al femore destro, operata quando era a Gaza. Probabilmente dovrà essere operato di nuovo, al Meyer, per la stessa frattura e per questo motivo in queste ore è sottoposto ad ulteriori esami tra i quali una angiotac. Per tutti loro, come fanno sapere dall'ospedale fiorentino, è stato attivato il servizio di mediazione culturale e di assistenza sociale, oltre ovviamente al supporto psicologico. E grazie al sostegno della Fondazione Meyer, inoltre, sono stati da subito messi a disposizione anche gli alloggi per ospitarli.