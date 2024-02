Bastonate, scritte e insulti omofobi: il Gay Center di Roma (nuovamente) preso d'assalto

L'assalto al Gay Center

La solidarietà verso il centro

La petizione per dire no all'omobitransfobia

contro le porte d'ingresso e scritte omofobe su muri e marciapiedi. E' solo l'ultimo episodio di violenza di unche ha presodel quartiere Testaccio, a Roma. I vandali avrebberoe le porte del centro con un bastone e deturpato il marciapiede conL'aggressione è stata anche ripresa dalle telecamere della stessa sede."Mazza da Baseball contro il muro Rainbow simbolo della comunità Lgbt+, urlaree imbrattare l'asfalto con scritte omolesbobitransfobiche contro le persone Lgbt+ davanti alla sede di Gay Center non è per noi cosa nuova. Questo è l'ennesimo atto da parte di giovanissimi che si sono resi protagonisti anche di irruzioni nella nostra sede, minacce e insulti a volontari e utenti". E' quanto denuncia, coordinatrice Gay Help Line. Poi prosegue: "Attacchi che presentano chiari indicatori di, agiti nel branco una modalità che riconosciamo ormai sempre più di frequente nelle strade del nostro Paese. La nostra, per il fatto di riconoscersi vittime di un attacco diretto; la seconda di, perché questi atti sono il risultato di un discorso pubblico che incita sempre di più all'odio verso chi continua a essere etichettato come "diverso" e perciò bersaglio di violenza". E conclude: "Questo conferma l'urgenza e l'e al rispetto nei percorsi di istruzione, come Gay Center ha più volte richiesto lanciando una apposita petizione".Dopo l'episodio sono stati molti i gesti diverso il centro. In primis ci ha pensato lache attraverso una lunga nota ha fatto sentire tutta la propria vicinanza alla casa: "Massima solidarietà a Gay Center che, ancora una volta, ha subito una vergognosa aggressione. Nella notte, come registrato dalle videocamere di sorveglianze, il muro Rainbow, simbolo della comunità Lgbt+, è stato colpito con mazze da baseball ed è stato imbrattato l'ingresso con scritte omolesbobitransfobiche. Un vero e proprio raid da parte di gruppo di giovanissimi. Un episodio allarmante che rende evidente quantonei confronti della comunità Lgbt+ influenzino le persone, soprattutto le giovani generazioni, e i loro comportamenti"."Non si può far finta che su quanto continua ad accadere non ci sia una chiara responsabilità morale delle organizzazioni e delle forze politiche che alimentano l'odio contro la comunità Lgbt+.. Una società in cui le persone possano autodeterminarsi e. Per questo è fondamentale un grande lavoro culturale nelle scuole e nei media per educare alle differenze e alle loro soggettività", conclude la nota. Vicinanza espressa anche dal deputato e responsabile diritti nella segreteria del Partito Democratico Alessandro Zan che sui social ha scritto: "La guerra permanente della destra contro le persone Lgbt+ legittima un clima di odio e violenza crescente. Queste immagini sono spaventose: bastoni e insulti omofobi contro un presidio antidiscriminazioni. Solidarietà al Gay Center. Le istituzioni non rimangano in silenzio".Infine, l'ultima parola è spettata al sindaco di Roma Roberto Gualtieri : "Solidarietà al Gay Center di Testaccio per il vile attacco subito. La giovane età di chi ha agito conferma che il lavoro da portare avanti nella nostra città è prima di tutto culturale e formativo. Come Roma Capitale insieme a tante realtà Lgbt+ andremo avanti in questa direzione". Nel frattempo per dire, il Gay Center, "ringraziando le istituzioni, le associazioni, i partiti e i cittadini che ci stanno dando la solidarietà", ha invitato tutti a partecipare ed a sostenere lasull'educazione all'affettività: https://gaycenter.it/pt1. Oltre 1200, per il momento, le adesioni. Un piccolo inizio, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare.