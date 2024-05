Buffon sulla sedia a rotelle in solidarietà ai disabili: il corteo di Carrozzabile 2024

Successo Carrozzabile 2024: più di 400 persone in giro per Marina di Carrara con l’ex portiere della nazionale Gianluigi Buffon. Grande soddisfazione tra organizzatori e sponsor per la ripresa della passeggiata e per la partecipazione di tanti studenti.

Due momenti di Carrozzabile 2024: tanta gente per la manifestazione a sostegno della disabilità con Gianluigi Buffon

Una ripartenza in grande stile, dopo lo stop imposto dalla pandemia, di quella che è la manifestazione dove istituzioni e comuni cittadini sono invitati a sedersi sulle carrozzine per provare sulla propria pelle le difficoltà affrontate da chi deve muoversi in città su una sedia a rotelle.

Giunta all’ottava edizione la passeggiata è iniziata da piazza Menconi, poi via Garibaldi fino a via Capitan Fiorillo, da qui l’entrata in via Felice Cavallotti fino al giro di boa in via Parma. Infine il ritorno in piazza Menconi dove si è tenuta la premiazione degli studenti vincitori del concorso scolastico ‘La tua Carrozzabile’ dedicato quest’anno al tema ‘Disabilità e sport’.

Scuole, famiglie, studenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni con bandierine alla mano che durante in percorso hanno inserito in quelle che sono le asperità del terreno per segnalarle con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche ancora presenti.

«Noi siamo la voce di chi non può parlare: degli anziani, dei disabili che non si possono muovere e di tutti coloro che devono combattere ogni giorno contro le barriere architettoniche e mentali di una società non ancora inclusiva». Ha evidenziato Nicola Codega, atleta paralimpico, scrittore, ideatore e organizzatore della Carrozzabile.