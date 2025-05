Bullismo a scuola: un genitore su due teme che i figli subiscano violenze dai coetanei

Dopo la qualità dell’istruzione, la seconda preoccupazione più sentita dai genitori italiani è che i figli possano essere vittime di bullismo a scuola. Lo rivela lo studio “Stato dell’Educazione” condotto da Novakid, piattaforma educativa online specializzata nell’insegnamento dell’inglese, secondo cui il 44% dei genitori, quasi uno su due, teme che i propri figli non solo subiscano violenza tra pari, ma che non siano in grado di chiedere aiuto o di sapere a chi rivolgersi. La scuola, secondo gli intervistati, dovrebbe essere uno spazio sicuro e inclusivo, capace di garantire la crescita serena degli studenti, non solo dal punto di vista didattico ma anche relazionale ed emotivo.

Le preoccupazioni dei genitori quando i figli sono a scuola: al primo posto la qualità dell'istruzione, al secondo invece, il bullismo da parte dei compagni

La ricerca, condotta a febbraio su 2.500 genitori in vari Paesi tra cui l’Italia (gli alti sono Polonia, Romania, Turchia, Cile, Colombia e Israele) evidenzia che il bullismo è oggi una delle principali fonti di ansia per le famiglie. Il 44% degli intervistati italiani lo indica come problema prioritario, seguito dall’esposizione a influenze negative (33%) e dalla mancanza di sicurezza fisica (29%). Per molti, la violenza tra coetanei e l’ambiente scolastico ostile non vengono adeguatamente contrastati, anche a causa della scarsità di personale qualificato come psicologi scolastici. Quasi un genitore su quattro (22%) si dichiara inoltre preoccupato per lo scarso interesse mostrato dalle scuole verso la salute mentale degli studenti.

Secondo lo studio, solo il 7% dei genitori valuta come “adeguato” il livello di sicurezza offerto dalle scuole italiane. Il 29% lo giudica “abbastanza buono”, mentre il 36% assume una posizione neutrale. Per il restante 28%, suddiviso tra chi dà un giudizio negativo e molto negativo, le istituzioni scolastiche non riescono a gestire in modo efficace le problematiche legate alla salute mentale e ai comportamenti aggressivi. La questione è tanto più grave se si considera che il bullismo avviene non solo tra i banchi, ma anche online, e spesso resta invisibile a lungo.

Il timore di molti genitori è che, in assenza di figure professionali pronte a intervenire, i bambini finiscano per affrontare da soli episodi di prevaricazione o violenza. In molti casi, i ragazzi non sanno a chi rivolgersi, oppure hanno paura di esporsi. Da qui la richiesta di rafforzare la presenza di psicologi a scuola e di costruire un sistema di sostegno accessibile e affidabile. Il fenomeno della violenza tra pari, spesso amplificato dal cyberbullismo, richiede un intervento sistemico che non può più essere rimandato.

Una delle proposte più condivise tra gli intervistati riguarda l’investimento su figure di supporto, in particolare psicologi, e su strumenti in grado di riconoscere i segnali di disagio. Molti genitori chiedono l’introduzione di workshop per aiutare i ragazzi a gestire lo stress, le emozioni e i conflitti. Altri suggeriscono di rendere più accessibili materiali informativi, portali e linee di assistenza dedicate ai minori. La formazione continua per i docenti è considerata importante dal 34% del campione, mentre il 35% ritiene utile ampliare le attività extrascolastiche per favorire relazioni positive tra pari. Il 25% chiede un approccio più personalizzato nell'insegnamento e classi meno numerose, per permettere una maggiore attenzione ai segnali di disagio.

Dalle risposte emerge anche la consapevolezza che gli insegnanti, spesso primi a intercettare i segnali di malessere, non ricevono il supporto necessario. Alcuni genitori sottolineano come i docenti siano sovraccaricati e talvolta ritenuti responsabili di disfunzioni che invece dipendono da mancanze strutturali. Per questo, molti suggeriscono un approccio che coinvolga l’intera comunità scolastica, promuovendo la collaborazione tra famiglie, docenti e specialisti. Il 24% degli intervistati indica come essenziale il rafforzamento del rapporto tra scuola e famiglia per costruire ambienti davvero sicuri e accoglienti per i bambini.