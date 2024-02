Carlotta Vagnoli: “Il love bombing ha fregato anche me”. Il racconto da sopravvissuta

“Il love bombing ti frega. E’ un meccanismo di manipolazione psicologica. Pensi di essere protagonista di una favola. Ma la verità è che appena ti conosce una persona non può dirti che ti ama, non può essere. Ecco il love bombing ha fregato anche me”.

Chi parla è Carlotta Vagnoli, scrittrice e attivista transfemminista molto conosciuta e seguita sui social. Ha parlato a Firenze di fronte a tanti studenti e studentesse delle scuole superiori. Ma potrei essere anche io a parlare, o tu che leggi. Potrebbe essere qualsiasi donna perché potrebbe succedere a chiunque. A molte è già successo.

Violenza di genere

L’escalation

Ti senti super corteggiata, molto amata e desiderata. Sei al centro delle sue attenzioni. Solo che poi quelle attenzioni, a poco a poco, diventano morbose, pesanti, soffocanti. Inizia a dirti che staresti meglio vestita in un certo modo, truccata in un certo modo o, meglio ancora, senza trucco tanto “sei bella sempre”. Vuole sapere sempre quello che fai e con chi sei: si preoccupa, pensi. "Ma non lavorare amore, ci penso io a te”… “Ma cosa esci a fare, lascia perdere le tue amiche che non sanno tenersi strette un ragazzo. Resta con me”. Poverino – pensi – non posso lasciarlo solo, vuole stare con me.

Lancia sguardi d’odio a qualsiasi essere maschile parli o scherzi con te, mentre verso di te solo insulti e cattiverie, per poi scusarsi: “Ho esagerato amore, è che sono geloso”. E’ geloso, pensi, che dolce. Vuol dire che è innamorato...SPOILER: NO. Poi la volta dopo gli insulti diventano più pesanti, le urla più forti, e la volta dopo ancora si aggiunge uno schiaffo: “Scusa amore, non volevo. E’ che ero arrabbiato”. Si è arrabbiato, forse ho esagerato io – pensi – l’ho fatto arrabbiare io. Effettivamente potevo evitare.

Quello è il punto di non ritorno. Da quel preciso momento è un peggiorare. L’unica cosa da fare – e che non hai fatto prima perché non te ne sei accorta – è andare via. In quel momento lì.

La testimonianza di Carlotta Vagnoli

"La violenza fisica è iniziata quasi subito – continua Carlotta Vagnoli – gli schiaffi, dopo il primo, sono diventati sempre più frequenti, perché una volta fatto, poi non ha più timore a rifarlo. Alla violenza segue il pentimento e la fase della luna di miele, quest’ultima però va piano piano scemando fino a sparire del tutto. Sono rimasta in questa relazione per un anno. L’ultima volta che mi ha picchiata e ha provato a strangolarmi la ricordo bene. Era la notte tra il 29 e il 30 maggio 2016. Sono riuscita a urlare, i vicini hanno sentito e hanno chiamato i carabinieri. Chiamai mia madre alle 3 di notte, svegliandola. Quella stessa sera Sara Di Pietrantonio veniva uccisa dall’ex fidanzato. Quindi le prime parole di mia madre, che non sentivo da mesi perché lui era riuscito ad allontanarmi pure da lei, furono: “Stasera è toccato a lei e non è toccato a te”. Da quella sera sono andata via e non mi sono più guardata indietro.

Lui all’inizio non volle accettare, ci fu un periodo di stalking e in quello furono fondamentali i miei amici a fare scudo, a non lasciarmi mai da sola. Mi sono rivolta a un centro antiviolenza – conclude la scrittrice – e lì ho capito una cosa.

Pensavo che quello che era successo a me fosse quasi colpa mia, perché lo avevo permesso, pensavo di essere sfigata, invece tutte le altre donne conosciute al centro e che avevano subito quello che avevo subito io, avevano avuto accanto maschi maltrattanti che usavano le stesse parole del mio. Non avevamo nulla in comune, eppure i nostri uomini maltrattanti parlavano tutti allo stesso modo”.