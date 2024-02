Carne di cane addio: la Corea del Sud mette al bando allevamenti e macelli

Lo stop alla carne di cane

La storia e il cambiamento di percezione

Messa. È quanto ha stabilito il Parlamento che ha approvato unache vieta l'allevamento e il macello di questi animali, destinati finora ad essere mangiati, così come il commercio della loro carne. L'Assemblea nazionale ha dato il via alla legge con, sposando quella che è stata definita "una rivoluzione culturale" che entrerà in vigore dopo un periodo di transizione di tre anni.Il consumo di carne di cane ènel paese ed è sempre meno frequente fra i giovani, e negli ultimi anni erano state presentate numerose proposte per vietarlo, ma avevano sempre incontrato una forte opposizione da parte dei gruppi di allevatori. Adesso è arrivata la svolta che per entrare pienamente in vigore dovrà essere approvata dal governo e firmata dal presidentein questo caso è considerato un passaggio puramente formale, dato che entrambi sono favorevoli al divieto. Le legge prevedrà per chiunque macelli un canee una(circa 20mila euro). Chiunque allevi cani destinati al cibo, o che consapevolmente acquisisca, trasporti, immagazzini o venda cibo a base di cani, dovrà pagare una multa più bassa e un periodo di prigione. Mentrei proprietari di fattorie e quelli di ristoranti di carne di cane se entro tre anni chiuderanno o cambieranno la loro attività.Come il Vietnam e la Cina meridionale, anche la Corea del Sud ha unaper quanto riguarda questo tipo di carne. Questo cibo era tradizionalmente visto come un alimento in grado di aiutare le persone a sconfiggere il caldo durante l'estate. Ma anche come fonte di alimentazione importante– in particolare durante l'occupazione giapponese (tra il 1910 e il 1945) e la Guerra di Corea (tra il 1950 e il 1953) – e ha continuato a essere consumata anche dopo la fine dei conflitti. Secondo i dati del ministero dell'Agricoltura sudcoreano, nel paese esistono circa, in cui vengono allevati. I ristoranti che servono carne di cane sono 1.600 e oggi a mangiarla sono quasi esclusivamente persone con più di 50 anni.Il consumo è calato negli ultimi anni, per la maggiore diffusione dei cani comeche ha creato maggiore sensibilità attorno alla questione, specialmente tra i giovani. In particolare i metodi di uccisione dei cani sono molto criticati dagli attivisti e da gran parte della popolazione.

Tra il 2005 e il 2014, il numero di ristoranti che servono carne di cane nella capitale Seoul è diminuito del 40%. "La nostra percezione sul consumo di questo tipo di carne è cambiata negli ultimi decenni", ha detto Lee Sang-kyung, il responsabile della campagna sul divieto.

Poi ha aggiunto: "Una volta, quando le nostre risorse alimentari erano scarse, come durante la guerra di Corea, questo consumo era popolare. Ma, man mano che l'economia si è sviluppata e la percezione delle persone nei confronti degli animali e del nostro consumo di cibo è cambiata, allora abbiamo pensato che era il giusto momento per andare di pari passo con i tempi".

Le proteste alla nuova legge

Ma c'è anche chi non è d'accordo con la nuova legge. In particolare gli allevatori di cani e i proprietari di ristoranti hanno ribadito che questo provvedimento "devasterà i loro mezzi di sussistenza e le loro tradizioni".Non contenti di ciò hanno fatto sentire anche la loro voce quando a novembre si sono riuniti fuori dall'ufficio presidenziale di Seoul, con molti di loro che hanno portato i cani da allevamento in gabbie con l'intento di rilasciarli se non avessero cambiato idea., un allevatore, ha detto: "Sono stato in questo mondo per 12 anni ed è così improvviso dover chiudere". Tuttavia, il manager della campagna è ottimista sul fatto che il periodo di grazia e le misure di soccorso del disegno di legge potranno aiutare a mantenere a galla gli allevatori: "Sappiamo che la maggior parte di loro voleva lasciare l'industria ma non sapeva come farlo. Ora con il nuovo disegno di legge e avendo un pacchetto di compensazione e un sostegno finanziario da parte del governo, non dovranno più preoccuparsi di tutto questo".