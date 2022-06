Cash & Rocket, quando la solidarietà femminile corre su strada per cambiare il mondo; il tour solidale che riunisce 80 donne di tutto il mondo è partito da Barcellona, passa da Milano e si conclude a Firenze. Equipaggi tutti al femminile corrono su 40 auto ibride ed elettriche per raccogliere fondi a favore di Sumbandila, Croce Rossa e Helen Bamber Foundation. Tra le partecipanti la bellissima Ashley Graham, e poi Michelle Williams e le attrici Patricia Arquette ed Emma Thompson, modelle, imprenditrici, olimpioniche e influencer

L’iniziativa

Quando le donne si uniscono sono capaci di fare la differenza. Lo sapeva bene Oscar Wilde che disse: “Date alle donne occasioni adeguate, e loro saranno capaci di tutto”. Ne è la riprova Cash & Rocket, l’organizzazione fondata da Julie Brangstrup nel 2012, imprenditrice, madre di sei figli, e ovviamente filantropa. Creata con un preciso obiettivo, far nascere una comunità di donne di diverse nazionalità e professioni, che hanno voglia di impegnarsi per cambiare le cose e aiutare chi ha bisogno. Il tour solidale, l’evento più importante dell’organizzazione, quest’anno è giunto alla decima edizione.

Il tour

Partito il 10 giugno da Barcellona, arriva l’11 a Milano e il 12 si conclude a Firenze: verso le 16 di domenica 12 giugno è prevista la ‘presa in carico’ della scorta della polizia in Viale Alessandro Guidoni, e l’arrivo sarà alle 17 al St. Regis, Piazza Ognissanti.

Parola d’ordine: quando la solidarietà femminile si fa concreta, è in grado di cambiare il mondo, o almeno la vita di donne e bambini in diverse parti del mondo, assicurando un futuro più sostenibile al pianeta. Come? Raccogliendo fondi per progetti solidali significativi. In particolare Cash & Rocket ha già raccolto, dal 2012, oltre 6 milioni di euro, tutti da destinare a progetti di beneficenza.

Intanto questo nuovo tour è partito dalla Spagna, dove si sono accesi i motori delle 40 auto rigorosamente ibride ed elettriche, a vantaggio del pianeta. La decima edizione di Cash & Rocket Tour, che riunisce ben 80 donne da provenienti da tutto il mondo, copre la distanza di ben 1336 km. L’importante non è correre, ma arrivare al traguardo, che è quello di apportare un cambiamento tangibile alle vite di mamme e bambini in situazione di estrema povertà. Un occhio al volante e l’altro all’orizzonte della solidarietà: quest’anno la raccolta fondi viene fatta a favore dell’organizzazione Sumbandila, che offre borse di studio ai bambini nella regione del Limpopo, in Sud Africa, per permettergli di accedere all’università; per il programma della Croce Rossa che si rivolge ai bimbi provenienti da contesti svantaggiati e sostiene istruzione, attività extrascolastiche e un’alimentazione sana e bilanciata; e andrà a sostenere l’inglese Helen Bamber Foundation, l’organizzazione promossa dall’attrice Emma Thompson che offre supporto e assistenza ai rifugiati vittime di violenza di genere, tratta di esseri umani o che sono stati messi ai lavori forzati.

Il magnifico parterre in rosa

È lunga la lista delle partecipanti al Cash&Rocket Tour che sostengono questa edizione o hanno partecipato alle precedenti. Ne fanno parte tanti nomi e volti noti, del cinema, della moda, dello sport come dell’arte e degli affari, tra cui la cantante Michelle Williams, le attrici Patricia Arquette, Emma Thompson, Amy Jackson e Jackie Cruz, modelle e imprenditrici, Jodie e Jemma Kidd, Arizona Muse, Nieves Álvarez e Ashley Graham, l’editrice Katie Grant. E ancora, icone della moda tra cui Franca Sozzani e Maria Grazia Chiuri, le olimpioniche Perri Shakes-Drayton e Mathilda Karlsson (la prima cavallerizza olimpica dello Sri Lanka), influencer e imprenditrici digitali Gala González, Erica Pelosini, Pernille Teisbaek, Charlotte Groenveld, Zara Martin, Charlotte Stockdale e Rachel Zeilic, e molte altre.

A Barcellona le 40 vetture partecipanti in esposizione, tutte rosse, hanno attratto l’attenzione dei passanti, mentre nel Porto Vecchio, l’iconica statua La Parella (La Coppia, ndr) dello scultore cileno Lautaro Diaz Silva si godeva lo spettacolo dall’alto. E non è mancata una cena di gala con un’asta benefica di pezzi ed esperienze uniche, che si è tenuta al Casa Batlló, capolavoro di Gaudí a Barcellona. Gli equipaggi in queste ore stanno viaggiando attraversando la Provenza, facendo tappa non a caso allo Château La Coste, tenuta di oltre 200 ettari, dove si intrecciano bellezza e buon vivere, opere d’arte contemporanea, cultura enologica e architettura. Poi il gruppo tutto in rosa degli equipaggi del Cash&Rocket proseguirà verso l’Italia, e dopo aver fatto tappa a Milano arriverà alla sua tappa finale, Firenze, ovviamente dopo aver effettuato un ‘pit stop’ d’eccezione, a Maranello allo storico stabilimento Ferrari, e poi al ristorante Cavallino di Massimo Bottura.

Un viaggio lungo le bellezze del territorio, dove a ingranare le marce saranno le squadre partecipanti, impegnate e spronate nel gareggiare e ‘sorpassare’ le altre nella raccolta fondi attraverso la propria rete di contatti, allo scopo di massimizzare le donazioni per le associazioni benefiche selezionate. Ognuna sulla propria auto, con l’obiettivo comune di un traguardo a vantaggio di tutte. Ben consapevoli che, come diceva Adolfo Perez Esquivel: “La grande ricchezza dell’umanità, risiede nella solidarietà”.