Caso disforia di genere al Careggi, le famiglie al ministro: "A rischio la vita dei nostri figli"

Disforia di genere

Il caso politico intorno al Careggi

La lettera delle famiglie

"Assumetevi le vostre responsabilità"

Mentre continua l'accertamento delsul centro per la disforia di genere dell'ospedale Careggi , atto a stabilire se l'iter seguito nel trattamento dei pazienti minorenni sia corrispondente a quello voluto dalla legge, e insieme ad esso cavalca indisturbato il dibattito politico che, come spesso accade, raggiunge livelli ideologici, ci sono famiglie e ragazzi che rimangono a guardare, in attesa di scoprire il proprio futuro.Laè tornata al centro del dibattito dopo l'interrogazione parlamentare di Forza Italia sulla struttura fiorentina e la conseguente ispezione ministeriale. Da lì ne è venuto fuori un vero e proprio caso politico.Mentre si discute, quindi, sul fatto se sia giusto o meno parlare di affermazione di genere, quindi di transizione, in età adolescenziale (perché fondamentalmente si sta parlando di questo) ci sono persone che vivono questi momenti di "incertezza" con grande preoccupazione, per il timore che l'unico centro in Italia specializzato in questo tipo di percorso e trattamento, venga compromesso. Molte di queste persone hanno deciso di far sentire la propria voce, in questo grande concerto che è stato in questi giorni, per non rimanere in silenzio di fronte a una decisione che potrebbe significare tanto, tutto per loro. In tanti hanno firmato una lettera indirizzata al ministro della Salute, al presidente della Regione Toscanae al suo assessore alla Salute"Come famiglie di giovani persone transgender seguite nei vari centri italiani stiamo assistendoa quanto sta succedendo alla SOD dell’Ospedale di Careggi - scrivono - l'ispezione pare proprio una deliberatae delle nostre figlie". Che non si tratti, com'è stato detto, di una missione punitiva non è credibile agli occhi delle famiglie: "ma cos’altro può essere? Si sta cercando in modo inquisitorio l’errore per ragioni politiche sulla pelle delle nostre famiglie e delle persone più giovani che invece dovrebbero essere quelle che più stanno a cuore a uno Stato democratico - continua la lettera - Tutte noi famiglie da sole negli anni abbiamo dovuto capire che cosa stesse succedendo alle nostre creature perché liguardo ai diritti delle persone transgender che sono totalmente invisibili e prive di diritti. Abbiamo dovuto fare ricerche all’estero e confrontarci tra di noi per capire come fosse meglio agire.. L’ospedale di Careggi, nel corso degli anni, si è specializzato in salute transgender grazie all’operato di due delle persone più esperte sull’argomento a livello mondiale, la, che hanno sempre seguito le raccomandazioni internazionali con particolare attenzione alle evidenze scientifiche".Il supporto psicologico, oltre ad essere tra le raccomandazioni, è obbligatorio per legge, ma lo sarebbe anche per una questione solamente etica. Ma questo non è messo in dubbio. "Siamo le prime a ritenere che sia legittimo volersi accertare che sia tutelato il benessere delle persone. Contestiamo però a gran voce la modalità - spiegano - Chiediamo pertanto che sia verificata la competenza sulla tematica di chi sta eseguendo l’ispezione, che ci si accerti che tale controllo avvenga seguendo criteri legali, che almeno chi fa politica smetta di sostenere pubblicamente finti dati scientifici che alludono allae che già condannano mediaticamente l’operato di Careggi e l’uso dellae plagiano l’opinione pubblica"."Pretendiamo che si smetta disia a livello sanitario che a livello sociale poiché le pieghe che questa azione sta prendendo sono molto pericolose - concludono i genitori - Come famiglie riteniamo che la politica tutta debba assumersi quindi anche la responsabilità morale di qualunque conseguenza un’azione del genere, gestita in questo modo, ha su una minoranza che vive quotidianamente un pericolo estremo dovuto alla mancanza di protezione, conseguenze che già sono evidenti (si riferiscono alle minacce ricevute dopo che lo scoppio del caso). È inaccettabile che una interrogazione e un’ispezione espongano in questo modo delle giovani persone e mettano a rischio le vite di famiglie che non hanno fatto nulla tranne che tutelare il benessere dei propri figlie e delle proprie figlie".