Caso Portanova, la vittima al cronista: "Se fosse stata sua figlia avrebbe detto lo stesso?"

La lettera della vittima di Portanova

La violenza è ancora presa alla leggera

"Se un gol riabilita uno stupro non c'è speranza"

Uno. Quante volte, in queste ultime settimane, ne abbiamo sentito parlare? Da Palermo Caivano , la violenza del branco che non lascia scampo. Un fenomeno, purtroppo, non nuovo, visto che tra i casi più noti degli ultimi tempi ce n'è uno che risale al maggio 2021, quando una giovane ragazza venne, quando invece avrebbe voluto solo un rapporto sessuale con il calciatore. Ma la scia di quel terribile gesto, nonostante la giustizia stia compiendo il suo corso, arriva fino a noi, ad oggi. E continua a fare male, alla vittima, alla società."Mi chiedo se il radiocronista Nicola Zanarini abbia una moglie o delle figlie. In tal caso mi chiedo:queste parole dovute 'alla gloria di fronte ad un gol' gli sarebbero scappate ugualmente? E loro lo avrebbero ipoteticamente scusato nel sentirgliele pronunciare?". Inizia così la lettera a La Nazione della studentessa che ha denunciato lo stupro di gruppo per cui, in primo grado, è statodella Reggiana insieme allo zio Alessio Langella. Durante la radiocronaca di Reggiana-Cremonese su Rai Radio1 a "Tutto il calcio", il giornalista chiamato in causa dalla ragazza ha infatti commentato il primo gol in campionato del giocatore dicendo, tra l’altro, che era "", pur ricordando subito dopo "che fra qualche mese a Firenze ci sarà l’appello".La Rai ha reso noto di aver avviato una procedura disciplinare nei confronti di Zanarini che con la sua frase ha provocato una fiammata di polemiche. "Non si tratta di sentirsi offesa, si tratta di realizzare ancora una volta quantodi violenza sessuale e in questo caso il rispetto per tutte le donne. Si tratta di sentirsi amareggiata e arrabbiata – prosegue la giovane –, comprendendo che siamo ben lontani dal cambiamento. È altresì deprimente notare come il, di cui tutto ciò è intriso, affonda le radici in affermazioni come queste. Ed è in momenti così che mi chiedo se noi donne siamo ancora ben lontane dal far valere le nostre battaglie... ma noi siamo una ’famiglia’ unita, non fermiamoci mai di fronte a tutto questo! Si tratta di soffrire di fronte a certe affermazioni, comprendendo che probabilmente è vero, quello della violenza sulle donne è un fenomeno ancora, nel nostro Paese. Si tratta di fare un piccolo passo avanti e farne 5 indietro a causa di un risveglio domenicale in cui la prima cosa che vedo è una radiocronaca in cui vengo tirata in ballo pure se non c’entro nulla, in cui la mia battaglia viene sminuita di fronte ad un gol, in cui si parla di polemica e non di una condanna in primo grado a 6 anni. Ricordo con rito abbreviato".Prosegue la giovane: "Prima di giungere alla nostra bocca, le parole vengono elaborate dal nostro cervello. Sappiamo ciò che diciamo, ciò che facciamo e il momento in cui lo stiamo facendo. So bene che non tutti si schierano sempre, ma sarebbe maturo e premuroso, data la delicatezza di determinati casi, che certi commenti privi di sensibilità vengano fatti in separata sede e non di fronte ad un pubblico di migliaia di spettatori.e si festeggia non abbiamo speranza. Oltre al dolore che vivo giornalmente come vittima di una violenza di gruppo e a tutte le difficoltà ad esso annesse, voglio fare riferimento alle parole di una donna a me sconosciuta ma che ringrazio: mi chiedo se sia giusto e di buon esempio per la nostra società, per i giovanissimi e per le donne del nostro Paese, consentire un ruolo di tale visibilità, se è il caso diai giovani della sua squadra e pure alle giovani tifose. La presunzione d’innocenza non può non tenere conto di tutto questo. Soprattutto non può non tenere conto alla sofferenza della vittima e della famiglia. Non a caso si parla di cultura dello stupro ". "Ringrazio chi mi è vicino, ringrazio la (fortunatamente) maggior parte delle persone che ha reagito a tale episodio, ringrazio la mia famiglia che colma di dolore non si è trattenuta di fronte all’ennesima pugnalata e infine ringrazio tutte le donne. Loro sanno il perché", conclude la studentessa. Va ricordato che Portanova ha vinto il ricorso al tribunale federale nazionale che non ha giurisdizione su un fatto che non riguarda la sfera sportiva. Ha diritto quindi di giocare con la sua nuova squadra.