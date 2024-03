Hai subito gaslighting e non lo sai. Cathy La Torre: “Sappi che hai subito un reato”

“Non è normale molto di quello che noi oggi abbiamo introiettato come amore”. Si può sintetizzare con questa frase il senso dell’ultimo libro di Cathy La Torre: “Non è normale. Se è violenza non è amore, è reato”. Nato da una presa di coscienza amara e da una consapevolezza che sta diventando sempre più grande e comune a tutti, ma evidentemente non abbastanza.

“Nasce da una riflessione – spiega l’attivista e avvocat* durante la presentazione del libro a Firenze, intervistata dal giornalista Giorgio Bernardini, nella quale non è mancato un momento di ricordo a Michela Murgia – molte persone mi domandano per esempio: è legale che il mio partner mi abbia messo un GPS nella macchina? E’ normale che voglia che attivi la geolocalizzazione? E’ normale che voglia le password del mio cellulare e dei miei social?”

No, non lo è. Lo dice lei, ma lo diciamo anche noi. Spesso il modo in cui viviamo le relazioni e i sentimenti è percepito come normale, ma in realtà non lo è. E a volte, come ricorda lo stesso libro di cui parliamo, è un reato. Come il “gaslighting” per esempio. Di cui forse in pochi conoscono il significato, ma in tantissimi sanno di che si tratta una volta spiegato.

La violenza psicologica è reato

Vi è mai capitato di avere dubbi sulla fedeltà del vostro partner, fargli domande e sentirvi rispondere: “Sei pazza o sei pazzo, devi farti curare, è tutto nella tua testa?”. Ecco, questo è il gaslighting. “E’ una forma di violenza psicologica – spiega La Torre – e spesso quando poi il tradimento viene allo scoperto, la vittima di questa forma di violenza finisce per tirare un sospiro di sollievo, perché ha la prova di non essere pazza”.

E la violenza psicologica, al pari di quella fisica – indovinate un po’ – è un reato. Nel libro di Cathy La Torre viene spiegato bene questo concetto e anche come poter provare di aver subito questo tipo di violenza che non lascia lividi. E’ in pratica un manuale di sopravvivenza, che aiuta a riconoscere e ad evitare le cosiddette relazioni tossiche. “Non siamo tutti violenti, ma un comportamento in qualche modo non esattamente privo di dinamica di tossicità lo abbiamo vissuto un po’ tutti”.

Eppure non siamo tutti preparati. Perché? Perché non conosciamo bene quelli che sono i limiti della relazione, dell’amore, proprio per quella nostra errata concezione di “normalità”, per cui si rende “necessaria un’alfabetizzazione ai nostri diritti – ha giustamente fatto notare l’attivista - se non li conosciamo, se non sappiamo quali sono le nostre possibilità, è difficile allontanarsi dalla violenza”.

La politica di professione è un limite

L’avvocat*, impegnata attivamente su certe battaglie sociali e di diritti, appunto, ha un passato anche di partecipazione politica partitica. Che però, ha raccontato, ha deciso di abbandonare nel nome di una maggiore libertà di azione. “Io ero all’interno del potere, facevo politica e avevo ruoli istituzionali in partiti e lì’ non sono riuscita a concludere nulla - ha raccontato - Stare dentro le istituzioni indeboliva ogni lotta. Non ho mai criticato chi per lavoro fa la politica, ma quando la politica è il tuo datore di lavoro pensi di avere la stessa forza di dire ‘no’, la stessa libertà di movimento? E’ grazie al mio lavoro se ho avuto la libertà e la libertà non ha prezzo, se vuoi fare delle battaglie non devi avere interessi economici di mezzo”.

Il ruolo dei social

“Qualcuno mi ha accusato di essere diventata meno radicale e più mainstream – continua, in riferimento all’utilizzo che fai dei social - ma questa è una scelta, perché io voglio parlare a più persone possibili. Avere un approccio più popolare e più aperto, non significa vendersi o svendersi al potere. Ho perso un pezzo del mio radicalismo? Forse sì, ma ho acquisito la possibilità di parlare a molte più persone rispetto a prima”.

Contrariamente a chi pensa che i social siano solo ed esclusivamente contenitori di superficialità, essi possono avere, seppur nella loro semplicità, degli aspetti positivi. Come quello, ad esempio, di far arrivare notizie che altrimenti non arriverebbero a molte persone. “Pensate a quello che sta succedendo a Gaza – continua La Torre - Su cui lasciatemi dire che la definizione di genocidio non è un’opinione e privare le persone di cibo e acqua è genocidio. Ecco i social possono avere una funzione importante in questo periodo storico, ma ci devono essere delle regole”.