“Chiudiamo agli uomini, chiedono solo massaggi hard”: la decisione del centro olistico

Cornate d’Adda (Novara), 21 febbraio 2024 – Ha preferito perdere una fetta di clientela. Ma quelle continue richieste di prestazioni sessuali in un centro olistico che vuole essere un luogo dell’anima ed è gestito da professionisti seri hanno portato a una decisione drastica. E’ la storia, raccontata dal Corriere della Sera, di Alessandra Fumagalli, da una ventina di anni nel settore del benessere. Lei, con il collega Oscar Molteni, ha aperto a Cornate d’Adda “La città del Sole”.

Un centro olistico appunto, dove riconnettere corpo e mente. Un luogo per rigenerarsi. “Con una buona clientela che mi ha seguito negli anni”, racconta Alessandra Fumagalli.

Dall’apertura del centro però si susseguono le telefonate di uomini che chiedono chiarimenti sul centro ma che alla fine avanzano richieste hard. “C’è anche il massaggio intimo?”, “Si può stare nudi?”. Queste le domande che decine di volte i gestori si sono sentiti rivolgersi.

“Come donna mi sono sentita sminuita nella mia professionalità”, dice Fumagalli. E così, annunciata in un post sulla pagina Facebook del centro, la decisione: “Chiudiamo agli uomini – prosegue – Non accetteremo più clientela maschile se non clienti affezionati e conosciuti. Non c’è stata alternativa. E’ assurdo che professioniste che praticano massaggi siano continuamente intese solo in un certo modo”. Così recita il post: “Lo studio olistico si occupa di trattamenti che comprendono corpo e mente. Per corpo non si intendono le parti intime”.