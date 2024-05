Il cervello delle donne è inferiore a quello degli uomini...perché pesa meno?

Per centinaia di anni si è creduto che i cervelli delle donne e degli uomini possedessero differenze sostanziali. Questo perché, per esempio, una delle teorie più antiche si basava sul fatto che mediamente il cervello di una donna pesa 1,2 Kg, contro gli 1,350 kg di quello maschile. Un dato, questo, che evidentemente bastava per giustificare la presunta inferiorità del gentil sesso, rendendo le donne inadatte alla possibilità di assumere posizioni di responsabilità, comando – in una parola potere - e legittimando così una ripartizione dei ruoli iniqua all'interno della società.

Ma le donne ragionano davvero in modo diverso dagli uomini? Sono migliori nelle materie umanistiche, bravissime nel multitasking, possiedono maggiori abilità verbali? Questi ed altri quesiti stanno alla base dei più dibattuti ipotetici “dimorfismi sessuali” di tipo cognitivo, dove per dimorfismo sessuale si intende l'idea che un individuo di sesso maschile differisca in qualche modo da quello di sesso femminile. Una popolare nel campo delle differenze di genere, per esempio, risale alla fine degli anni 90: utilizzando per la prima volta tecniche di risonanza magnetica funzionale, si era arrivati ​​alla conclusione che il cervello dei maschi aveva più connessioni all'interno di ciascun emisfero cerebrale, mentre quello delle femmine più connessioni tra i due emisferi, e questo avrebbe potuto fare la differenza.

In realtà, l'enorme evoluzione della ricerca nel campo delle neuroscienze - che non riesce a focalizzarsi proprio sull'impatto del genere sul cervello - ha rivelato importanti novità. Di questo e molto altro ancora si parla oggi al convegno “Cervello: differenze di genere”, organizzato nella Biblioteca delle Oblate di Firenze dalla Professoressa Teresita Mazzei, coordinatrice della Commissione Medicina di Genere dell'Ordine dei Medici di Firenze, con la collaborazione di tutti gli Ordini dei Medici provinciali della Regione Toscana.

Gloria Giudizi fotografata da New Press Photo

Parola all’esperta

Abbiamo intervistato Gloria Giudizi, professoressa di Linguistica Italiana dell'Università di Firenze, che chiuderà il convegno con una lettura magistrale e che inquadrerà proprio la questione delle supposte differenze tra la lingua degli uomini e delle donne attraverso la lente della propria disciplina.

Professoressa Giudizi, come nasce l'ipotesi di una differenza tra il cervello maschile e quello femminile? “A lungo c'è stata l'idea che la differenza di peso del cervello della donna - di volume 10% minore rispetto a quello dell'uomo - ma anche della quantità di materia grigia e di quella bianca, determinare una differenza tra l 'attività del cervello maschile e quella del cervello femminile. La materia grigia nel maschio è 6,5 volte maggiore e serve all'elaborazione delle idee, mentre la materia bianca - 10 volte maggiore nelle donne – serve alla trasmissione delle informazioni. Questi dati avevano portato i ricercatori a sostenere che gli uomini avevano un linguaggio razionale mentre le donne erano più esperte nella trasmissione delle informazioni: in poche parole chiacchieravano di più.”

Oggi non la si pensa più così?

“Tutte queste ipotesi sono state contestate dal Professor Giorgio Vallortigara, che ha spiegato come la cosa più importante sia il numero di neuroni presenti all'interno del cervello: con i suoi studi ha dimostrato che nella corteccia cerebrale del cervello di entrambi i sessi il numero dei neuroni è uguale, sfatando completamente l'idea che a un cervello più pesante corrisponde una maggiore intelligenza. Dopo vari studi si è visto che c'è una vasta sovrapposizione tra il cervello maschile e quello delle donne e le minime differenze esistenti non possono incidere su un diverso modo di parlare. Nel 2019 Gina Rippon, dell'Università di Birmingham, ha parlato di neuro sessismo legato a una mentalità maschilista che risale al 1800, e con la volontà di sminuire le donne misurando il loro cervello.”

Mentre per quanto riguarda il rapporto tra le caratteristiche del cervello e l'utilizzo della lingua? “Che ci sia un rapporto tra il cervello e la lingua era stato studiato e scoperto già al tempo degli egiziani. Esiste infatti un papiro che indaga proprio una lesione cerebrale con perdita della parola annessa, risalente al 1700 aC Nella cultura ebraica, probabilmente nel primo libro di Geremia, si torna a parlare di danni all'emisfero cerebrale e di perdita della parola, con paralisi della parte destra del corpo. Ne parla anche Ippocrate, quindi è chiaro che sia stato scoperto o comunque intuito il collegamento, senza bisogno di utilizzare i mezzi moderni dell'elettroencefalografia. Oggi si è scoperto anche il ruolo dei neuroni specchio nel linguaggio, che si attivano riconoscendo le parole altrui; si tratta di neuroni motori che agevolano la replica. È chiaro, dunque, che per saper parlare bisogna ascoltar parlare, di qui la mia disanima su quanto abbia inciso la cultura e la possibilità di parlare per le donne dal Medioevo ad oggi. Nel periodo medievale erano praticamente relegate in casa, completamente analfabete, e potevano parlare solo con gli infanti; la cosa perdura fino al 1600-1700, ad eccezione delle donne di alto rango che vivevano nelle corti e che avevano la possibilità di accedere alle arti, di leggere i testi classici e, quindi, di dialogare sempre più con gli altri, compresi i forestieri. Ma attenzione: la loro lingua doveva essere semplice e pura come quella di un fanciullo e a lungo si è mantenuta l'idea che le donne non avevano bisogno di studiare perché la loro vita era dedicata alla famiglia e alla casa. Questo è un altro degli elementi che ha inciso sul livello linguistico che una donna poteva acquisire.”

Quali sono le sue conclusioni Professoressa?