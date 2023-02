La democratica Jennifer McClellan è diventata la prima deputata afroamericana eletta in Virginia. La senatrice dello stato ha sconfitto il pastore repubblicano Leon Benjamin Sr. nelle elezioni speciali che si sono svolte in Virginia, il 21 febbraio, per il quarto distretto congressuale, ovvero il seggio che lo scorso novembre era stato vinto dal democratico Donald McEachin, successivamente morto di cancro.

La vittoria di McClellan si registra in un distretto fortemente democratico che si estende da Richmond al confine con la Carolina del Nord. Il suo successo restringe ulteriormente la maggioranza del GOP (Grand Old Party) alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. L’elezione alla Camera di McClellan è un fatto storico per la Virginia, che era un tempo lo Stato che ospitava la capitale degli Stati confederati e fulcro del commercio di schiavi. La sua elezione stabilisce anche un nuovo record del numero di donne afroamericane al Congresso americano, in totale 150.

“Mi stupisce il fatto che io sia la prima (donna nera, ndr) ancora nel 2023” ha detto la democratica a Nbcnews, ammettendo che è “un onore incredibile” e ricordando che i suoi “antenati hanno lottato duramente per avere un posto al tavolo e ora io non solo avrò un posto al Congresso ma potrà portare questo tavolo in comunità che non hanno mai avuto voce prima”. McClellan si unirà al gruppo di 29 afroamericane che siedono alla Camera, mentre non ci sono senatrici afroamericane. “Sento la responsabilità di fare in modo che io non sia l’ultima” ha detto ancora la democratica che nel 2021 si era candidata alle primarie per governatore, perdendo con Terry McAuliffe, che poi è stato sconfitto dal repubblicano Glenn Youngkin. La donna, inoltre, ha posto l’accento anche sul fatto che il suo distretto è stato il primo in Virginia a inviare un uomo di colore al Congresso, quando gli elettori inviarono John Mercer Langston alla Camera dei Rappresentanti nel 1888.

Chi è Jennifer McClellan

Avvocata e politica americana, Jennifer McClellan è nata a Petersburg, in Virginia, il 28 dicembre 1972. I suoi genitori lavoravano per la Virginia State University (suo padre come professore e sua madre come consulente) e erano coinvolti nell’attivismo per i diritti civili. Lei, invece, vive a vive a Richmond con suo marito, David Mills, e i loro due figli, Jackson e Samantha.

La senatrice ha dedicato gran parte della sua vita a servire il popolo della Virginia per assicurare una valida rappresentazione al governo. Dal 2006 al 2017 ha rappresentato il 71esimo distretto della Virginia House of Delegates, che comprende parti della città di Richmond e della contea di Henrico. Nel 2010 McClellan è diventata la prima delegata incinta della Virginia a partecipare a una sessione legislativa. È al Senato dal 2017 e ricopre il ruolo di vicepresidente del “Virginia Legislativo Black Caucus”, l’organizzazione politica americana composta da membri neri eletti all’assemblea generale della Virginia.

Negli anni si è guadagnata la reputazione di forte sostenitrice legislativa per i virginiani approvando leggi fondamentali per proteggere i diritti di voto, salvaguardare l’accesso all’aborto, affrontare il cambiamento climatico, ricostruire scuole fatiscenti, espandere l’Obamacare (riforma sanitaria fortemente voluta dall’ex presidente americano Barack Obama, ndr) in Virginia, proteggere i diritti dei lavoratori e riformare il sistema di giustizia penale della Virginia. “Ho approvato una legislazione per proteggere il nostro diritto di voto e il nostro diritto per un ambiente pulito. Ho guidato la lotta per la nostra libertà riproduttiva” ha detto la senatrice McClellan in uno spot televisivo, aggiungendo: “Porterò la stessa battaglia con me al Congresso”.