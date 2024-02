Chi è Marlene Engelhorn, l'ereditiera che ha deciso di regalare 25 milioni di euro a 50 sconosciuti

Il 'Buon consiglio per la ridistribuzione'

"Non li ho meritati"

La missione di Marlene Engelhorn

La storia e la pagina oscura dell'azienda

La 31enne erede dell'impero farmaceutico tedesco BASF,, ha deciso:nel 2022 a degli sconosciuti. E in che modo? Creandoper decidere come regalare parte della fortuna ricevuta. La rivista statunitense Forbes stimava il patrimonio di Traudl Engelhorn-Vechiatto in, e già prima che la nonna morisse, la donna aveva dichiarato di voler donare circa il 90% della sua eredità.La donna ha infatti inviato, selezionate a caso in Austria, una lettera chiamata 'Buon Consiglio per la ridistribuzione', chiedendo loro di completare un sondaggio. Tra coloro che lo completeranno, l'ereditiera restringerà poi il campo, che secondo lei rappresenteranno la popolazione austriaca, che poi la aiuterà a sviluppare idee su come distribuire il denaro. Queste persone, di almeno 16 anni di età, si incontreranno tra marzo e giugno, accompagnate da un moderatore e diversi esperti. Discuteranno nel corso dei diversi incontri di quali siano i modi miglioridi Engelhorn, che non vuole ricorrere alle tradizionali forme di filantropia, come la creazione di fondazioni benefiche private, che a suo avviso sono strumenti che danno ai ricchi che vogliono fare beneficenza un potere che non dovrebbero avere. Tutti i membri avranno la possibilità di, a meno che non scelgano di divulgare pubblicamente la propria identità. Tutti gli incontri infine saranno moderati da esperti, e saranno selezionatinel caso in cui qualcuno non possa partecipare. Per avere una maggiore indipendenza economica e potere dedicarsi a tempo pieno al progetto, i componenti del "Guter Rat" riceveranno. Inoltre, lo staff di Engelhorn coprirà le spese di vitto, alloggio e viaggio."Ho ereditato una fortuna e con essa il potere di gestirla, senza aver fatto nulla per meritarmela, e per giunta esentasse. Metterò il mio patrimonio a disposizione di queste 50 persone", ha spiegato la 31enne che non avrà diritto di veto sulle decisioni che verranno prese dal comitato. Poi ha aggiunto: "Se i politici non fanno il loro lavoro e non si occupano di redistribuire la mia ricchezza allora devo farlo io. Molte persone faticano ad arrivare a fine mese con un lavoro a tempo pieno e pagano le tasse su ogni euro guadagnato dal lavoro., e se la politica fallisce, allora i cittadini devono affrontarlo da soli".La donna chiede da tempo che il governo austriaco adotti delle misure di redistribuzione della ricchezza più efficaci, tra cui(l'imposta che si applica ai beni ricevuti in eredità da una persona), che era stata abolita nel 2008. Inoltre fa parte del, un gruppo di persone milionarie americane ed europee che chiede che i governi del mondo impongano tasse più alte a chi è ricco come loro. A questo gruppo speciale hanno aderito anche l'attore Mark Ruffalo, l'ereditiera Abigail Disney (nipote di Walt Disney) e Nick Hanauer, imprenditore statunitense che fu tra i primi a investire in Amazon.La 31enne è erede dei fondatori di(Badische Anilin- und Soda Fabrik), azienda chimica tra le più importanti al mondo, contra filiali e joint venture e siti produttivi in 50 Paesi sparsi tra Europa, Asia, Nord e Sud America. Solo nel 2022 l'azienda, che ha sede principale in Germania, ha fatturatoFondata da Friedrich Engelhorn nel, lavanta tra i suoi brevetti alcunecome il, uno dei primi coloranti sintetizzati su scala industriale e il primoin bobine per i primi registratori audio (musicassette e videocassette). Un'invenzione datata 1934 che avrebbe rivoluzionato ilsul piccolo schermo e in radio, e di cui la BASF è rimasta tra le principali aziende produttrici fino alla fine del secolo scorso. Ma c'è da segnalare anche una pagina oscura dell'azienda: la, quello usato comenelle camere a gas nei campi di sterminio. Non si trattò, tuttavia, di una scelta né di un'opzione a disposizione dell'impresa: è facile intuire come sotto il regime nazista, la società e i suoi dirigenti non avessero la possibilità di contestare le decisioni di Adolf Hitler.