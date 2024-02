Cocktail alla crisi climatica: un bicchiere di Artic Ice con il ghiaccio della Groenlandia

Il ghiaccio dell'Artico nei cocktail o non sei nessuno

Avete presente la scena dell’orchestra del Titanic che continua a suonare mentre il transatlantico sta affondando? Concedetevi qualche secondo per focalizzarla e poi arrendetevi al fatto che è esattamente quello che sta succedendo sul pianeta Terra. Nel bel mezzo di unadalle dimensioni assai peggiori di quelle che potevamo anche solo immaginare e con una politica mondiale incapace di prendere decisioni drastiche, in qualche angolo del mondo c’è chi importa il. S’intenda, quello che state leggendo non vuole essere un pezzo che strizza l’occhio al radicalchicchismo più autentico. È, piuttosto, una riflessione amara su un presente che si sa solo cosa non dovrà mai più essere ma che continua ad andare nella direzione ostinata e contraria.La notizia è recente e ha fatto già il giro del mondo: unaha messo sul mercato - arabo - il ghiaccio dell’Artico. Sì, avete letto bene, l’Artico, quello che si sta sciogliendo, causando danni disastrosi agli ecosistemi a ogni latitudine.Il fatto che negli ultimi 40 anni laabbia perso una superficie di ghiaccio di 5.000 chilometri quadrati (in media, 43 miliardi di tonnellate all’anno, ovvero 30 milioni di tonnellate all’ora) e che le cose sembrano mettersi ancora peggio pare essere del tutto irrilevante., come sistema capitalista impone. E così, all’ombra del Burj Khalifa , dopo un po’ di sano shopping al Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo, in quel di Dubai al costo di circa 40 euro si ha la possibilità di sorseggiare un. Certo, il ghiaccio è purissimo, trasparente e per di più non è mai stato a contatto con il suolo, ma a qualunque essere umano con un briciolo di buon senso verrebbe da pensare che più di qualcosa sta andando nel verso sbagliato.Tra l’altro e per inciso, oltre all’idea concettualmente folle di mettere il ghiaccio dell’Artico in mano ai bartender di turno, da non sottovalutare è pure il. Per raggiungere gli Emirati Arabi Uniti , il ghiaccio della Groenlandia viaggia per 9.000 miglia nautiche. Unache la startup, con un coraggio da leoni, definisce “a basso impatto ambientale”, dichiarando che le operazioni sono state pensate proprio per ridurre al minimo questo aspetto dell’operazione commerciale, utilizzando rotte cargo esistenti e riducendo le emissioni di CO2.Un’operazione diriuscita malissimo. Il classico caso in cui la pezza è molto peggio di un buco che pare essere destinato addirittura ad allargarsi. La lucida follia degli ideatori di Artic Ice è arrivata a far dire loro che presto, utilizzando navi ibride o alimentate a batteria per il trasporto del ghiaccio. Un po’ come se alle alluvioni rispondessimo mettendo in vendita ombrelli all’ultima moda.Eppure, c’è chi con tutto questo è d’accordo, sostenendo che il ghiaccio comunque sarebbe destinato a sciogliersi e che almenoa qualcosa (o, in questo caso, a qualcuno). Al di là dell’azione in sé, il punto ben più grave è la totale incoscienza e inconsapevolezza nei confronti della crisi climatica. Il cambiamento è reale ed è sotto gli occhi di tutti. Il 18 gennaio, il termometro di chi stava scrivendo ha segnato una temperatura esterna di 18 gradi. In Italia centrale, non a Capo Verde. Un’anomalia che dovrebbe spaventare e invece fa aguzzare l’ingegno a favor di business. Peccato che, secondo gli scienziati,e il conseguente riversarsi di acque dolci nell’Atlantico potrebbe addirittura anticipare il collasso delle correnti oceaniche con gravi conseguenze per l’umanità. Attenzione, dunque, a non cadere nell’inganno della polarizzazione tra favorevoli o contrari. Il problema non è “Artic Ice sì” o “Artic Ice no”. La questione è ben più grave e serissima. Come “ Don’t look up ” insegna,con estrema abilitàCe ne stiamo qua, sul ciglio del presente, pensando che, alla fine, il problema non è e non sarà nostro e che, tutto sommato, il fatto che nella parte di mondo in cui viviamo in inverno le temperature siano più gradevoli non è poi così male. Una rimozione in piena regola. Un elefante nella stanza che nessuno vuole vedere. Una spada di Damocle che, fischiettando, osserviamo con fare superbo e in mano un cocktail al purissimo ghiaccio Artico. Se fosse un film, il lieto fine sarebbe dietro l’angolo. La realtà, però, ha regole diverse e l’idea di baloccarsi in attesa del peggio non sembra la miglior cosa da tentare. “Se non hanno più pane che mangino brioche” continua a essere la risposta sbagliata.