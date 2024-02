Come in "Mamma ho riperso l'aereo": a 6 anni sale sul volo sbagliato e finisce a Orlando

La disavventura del piccolo Casper

Come si fa a perdere un bambino di sei anni in volo da un aeroporto ad un altro, accompagnato da mamma e papà nel primo e atteso dalla nonna all'arrivo? Semplice, basta farlo salire sull'aereo sbagliato . Non stiamo parlando di "", il film del '92 in cui il protagonista interpretato da un giovanissimo Macaulay Culkin viene separato dai genitori e finisce a New York anziché in Florida. La storia del piccolo, finito a Orlando invece che a Fort Myers, è avvenuta pochi giorni prima di Natale e il 25 dicembre ha fatto il giro del mondo rimbalzando dai tg ai quotidiani, e impazzando sui social. Una vicenda surreale che ricorda molto quella die che stimola la curiosità morbosa dei lettori, tra una fetta di panettone e l'altra. La differenza è che questa volta è successo davvero, nella realtà e non sul set di un classico natalizio del piccolo schermo. Alla fine si è trattato solo di un bello spavento, ma una domanda assilla la famiglia e non solo: com'è stato possibile?Il bambino, di appena 6 anni, è stato fatto salire sul velivolo sbagliato a causa di un clamoroso errore commesso da una compagnia aerea. Pensare che eraAccompagnato dai genitori all'aeroporto di Filadelfia, doveva imbarcarsi su un velivolo diretto a Fort Myers, Florida, per andare a trascorrere il periodo di Natale dalla nonna, Maria Ramos. Mamma e papà, dopo averlo accompagnato allo scalo, lo hanno affidato agli assistenti di volo della Spirit Airlines che lo avrebbero assistito durante tutta la durata del viaggio, lungo quasi 1900 chilometri (1.165 miglia). Peccato che, all'ora prevista dell'atterraggio, quando l'anziana è andata a prenderlo il. Allarmata ha chiesto alla compagnia dove fosse il bambino. "Soprattutto perché gli stessi impiegati della Spirit Airlines si sono trovati spiazzati e in imbarazzo nel non sapere dove fosse finito il piccolo. Gli addetti, infatti, all'inizio non sono stati in gradi di spiegare cosa fosse successo, poi le hanno detto che probabilmente il bimbo. Ma Maria Ramos ha immediatamente replicato che non era possibile: il nipote aveva fatto il check-in a Filadelfia e dal momento dell'imbarco lei aveva monitorato il volo. Quando poial deposito bagagli di Fort Myers ma il suo proprietario no, anche gli operatori si sono resi conto dello sbaglio.Per fortuna, dopo qualche ora di panico, senza che ci fosse traccia del bimbo, la nonna ha ricevuto una telefonata dal nipote, che le ha detto che era, cioè a Orlando, a quattro ore e più di 200 chilometri di distanza. La compagnia si èe si è offerta di. Ma per la famiglia quanto accaduto è assurdo e adesso cerca risposte, anche perché secondo la compagnia aerea è stato sempre sotto la supervisione di un assistente.E allora "Intanto speriamo almeno che Babbo Natale non abbia sbagliato strada, portando al piccolino i doni che, a quell'età, possono contribuire a far superare lo spavento e a far tornare il sorriso sul suo volto.