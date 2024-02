Come spiegare la guerra ai bambini: il vademecum in 5 punti per genitori e insegnanti

1. Trova il tempo di ascoltare tuo figlio quando vuole parlare

2. Adatta la conversazione al bambino

3. Dai importanza ai loro sentimenti

4. Rassicurali che gli adulti di tutto il mondo stanno lavorando duramente per risolvere questo problema

5. Offri loro un modo pratico per aiutarli

La poesia sulla pace di una bambina di 9 anni

Si può? E come? In che modoche, inevitabilmente, nonostante tutte le possibili precauzioni, la ridondanza della comunicazione rischia di generare agli occhi di chi non ha ancora gli strumenti per comprendere ed elaborare così tanta violenza? È la domanda che si è postache ha stilato, al fine di evitare che, con l'intensificarsi delle ostilità in Ucraina , bambini e bambine sviluppino sentimenti di preoccupazione, ansia e paura. Eccoli.Dai ai bambini lo spazio per dirti quello che sanno, come si sentono e per farti. Potrebbero avere un quadro della situazione completamente diverso da quello che hai tu. Prenditi il tempo perciò che pensano e ciò che hanno visto o sentito.Sii consapevole dell'età del bambino o della bambina mentre ti approcci alla conversazione con lui/lei. I bambini piccoli potrebbero non capiree potrebbero aver bisogno di unaadeguata all'età. Fai attenzione a non spiegare eccessivamente la situazione o a non entrare troppo nei dettagli poiché ciò potrebbe far crescere in loro un’ansia inutile. I bambini più piccoli potrebbero essere appagati anche soltanto con la spiegazione che a volte i paesi combattono tra loro. È più probabile che i bambini più grandi sappiano cosa significhi la guerra, ma possano comunque trarre sostegno dalcon te della situazione. Generalmente, i bambini più grandi sono più preoccupati dai discorsi sulla guerra perché tendono a comprenderne i pericoli meglio dei bambini più piccoli.È importante che i bambini si sentano supportati nella conversazione. Non dovrebbero sentirsie hanno bisogno di sentire che le loro preoccupazioni vengono prese in considerazione. Se i bambini hanno la possibilità di avere unae onesta su cose che li turbano, possono sentirsi sollevati e più sicuri.Ricorda ai bambini che non è loro compito risolvere questo problema. Non dovrebberodi continuare a giocare, di incontrare i loro amici o di fare cose che li rendono felici. Mantieni la calma quando ti approcci alla conversazione. I bambini spesso copiano i sentimenti dei loro caregiver: se sei aper la situazione, è probabile che anche tua/o figlia/o sarà a disagio.Sostieni i bambini che vogliono dare una mano. I bambini che hanno l'opportunità di aiutare le persone colpite dal conflitto possono sentirsi parte della soluzione. I bambini possono creareai decisori locali oche chiedono la pace. “Così come a casa, anche a scuola è fondamentaleche un conflitto, anche solo visto in tv, potrebbe suscitare nei bambini.potrebbero affrontare la discussione magari utilizzando strumenti che le bambine e i bambini conoscono molto bene” dicono gli esperti di StC. Che suggeriscono anche di “creare dei momenti in cuilasciando, suggerirepromuovendo una riflessione sul contributo che ognuno di noi può offrire, daredei coetanei sfruttando l’empatia e l’immedesimazione,. E, perché no, anche usare una storia scritta dai bambini stessi. “Quello che sta accadendo in Ucraina può essere fonte di preoccupazione sia per i bambini che per gli adulti. Ignorare o evitare l'argomento può portare più piccoli a sentirsi persi, soli e più impauriti, il che può influire sulla loroe il loro. È essenziale avere conversazioni aperte e oneste con i bambini per aiutarli a elaborare ciò che sta accadendo”, ha affermato Erika Russo, psicologa e responsabile area psicosociale e case-management di Save the Children Italia.Alcuni giorni fa un lettore ha inviato alla Rubrica Lettere de La Nazione la foto di unascritta dalla figlia,. "Come spesso accade - ha commentato il padre a La Nazione - i bambini hanno idee e intenzioni migliori di quelle di noi grandi". Qua sotto riportiamo il testo della poesia: "La pace è una cosa importante ma di guerre ieri e oggi ce ne son state tante ma noi, alle persone, gli dobbiamo dimostrare che in qualche modo si può fare Non litighiamo per le sciocchezze ma facciamoci un po' di carezze anche se a volte abbiamo idee diverse non lasciamole disperse Non neghiamo la giustizia e facciamo tanta amicizia".