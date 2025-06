La Puglia finanzierà il congelamento degli ovuli per le donne: il contributo fino a 3.000 euro

È la Puglia a rompere gli schemi e diventare la prima regione italiana a finanziare il social freezing, cioè la procedura medica che consente alle donne di preservare la propria fertilità congelando i propri ovociti per un utilizzo futuro. La Regione ha stanziato 900 mila euro per il triennio 2025-2027: il contributo, una tantum fino a 3.000 euro, è rivolto alle donne di età compresa fra i 27 e i 37 anni che desiderano mettere in pausa l’orologio biologico, congelando oggi gli ovociti per che serviranno ad una futura maternità.

Gli avvisi pubblici emanati dalle aziende sanitarie pugliesi finalizzati alla concessione del contributo economico per il social freezing sono stati presentati lo scorso 9 giugno a Bari e rappresentano – si legge sul sito della Regione – “una misura innovativa del dipartimento Welfare, frutto dell’emendamento proposto in bilancio dal consigliere regionale Stefano Lacatena, che guarda alla genitorialità come diritto da tutelare, non come traguardo da rincorrere.”

Si tratterebbe dunque di “Un intervento innovativo che riconosce la libertà riproduttiva femminile e affronta con coraggio un tema ancora poco esplorato dalle politiche pubbliche: il tempo biologico non sempre coincide con il tempo sociale. E oggi, per molte donne, la possibilità di scegliere quando diventare madri è ancora un lusso, spesso negato da condizioni economiche, precarietà lavorativa e stereotipi culturali”.

“Quando ho proposto questo emendamento al bilancio della Regione – spiega Stefano Lacatena – l’ho fatto a seguito di un’esperienza che mi ha molto colpito, parlando con una donna di 40 anni, sposata da poco, che non riusciva ad avere figli. Una grandissima sofferenza, che riguarda sempre più donne e coppie: l’età in cui oggi si pensa a un figlio è più avanzata a causa delle condizioni socio-economiche e questo determina il crollo delle nascite, che mina il futuro di tutti noi.

Le “culle vuote” sono un fenomeno sociale al quale abbiamo provato a dare una risposta concreta che guarda a chi pianifica più tardi l’arrivo di un bambino. Parlando con donne che sognavano la maternità, in molte mi hanno rappresentato la volontà di effettuare la crioconservazione, ma allo stesso tempo non hanno nascosto la frustrazione e il dolore di non poter percorrere questa strada per ragioni economiche. Mi auguro che questo intervento possa dare prova della capacità della politica di essere vicina alle persone e di mettere in campo misure strutturali di ampio respiro. E mi auguro ovviamente – conclude Lacatena – che sia foriera di felicità per chi anela a vivere una delle esperienze più straordinarie come la genitorialità”.

Per accedere all’incentivo occorre aver vissuto in Puglia da almeno dodici mesi, presentare un ISEE non superiore a 30 mila euro e inviare la domanda alla propria Asl entro il 3 luglio 2025. La misura copre le spese di crioconservazione nei centri di procreazione medicalmente assistita, pubblici o privati, purché iscritti al registro nazionale; restano fuori, invece, i test diagnostici preliminari.

Il percorso è snello: una donna che intenda richiedere il contributo deve presentare la domanda con allegato l’ISEE; dopo l’ammissione, ha sessanta giorni per depositare il documento clinico che attesta l’idoneità alla crioconservazione; una volta conclusa la procedura, consegna le fatture alla Asl e riceve il rimborso, fino al tetto dei 3.000 euro.

“Sostenere il Social Freezing – spiega Valentina Romano, direttrice del dipartimento Welfare della regione Puglia – significa riconoscere che oggi la fertilità ha una dimensione sociale e che lo Stato ha il dovere di accompagnare le donne nelle loro scelte, senza giudizi e senza condizionamenti. Abbiamo costruito una misura chiara, accessibile, trasparente, che parla alle esigenze concrete delle giovani donne pugliesi, coordinando le iniziative delle singole Asl regionali”.

Alla base del progetto, dunque, c’è un doppio obiettivo: democratizzare una tecnica ancora percepita come appannaggio di pochi e contribuire a invertire la rotta del calo demografico. Oltre il dato economico, la scelta pugliese lancia un messaggio politico: la fertilità non è più soltanto un fatto privato, ma una questione di interesse collettivo cui le istituzioni possono – e forse devono – offrire strumenti concreti.