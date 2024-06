Contrasto a discriminazione e molestie, indagine dell’Università di Firenze

Per contrastare discriminazioni e molestie, è stata avviata un'indagine dell'Università di Firenze rivolta a studentesse e studenti per raccogliere segnalazioni di eventuali abusi. Lo riferisce l'ateneo che dopo la nomina della consigliera di fiducia sulla questione, lancia una ricerca per rilevare il grado di benessere all'interno degli ambienti universitari e per raccogliere le segnalazioni di eventuali episodi.

Possono compilare un questionario, in forma del tutto anonima, chi studia nei corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico; iscritti a master e Scuole di specializzazione, a corsi di perfezionamento o aggiornamento o a corsi singoli.

"Abbiamo deciso di ricorrere a questo strumento perché risponde a più esigenze diverse tra loro - spiega la delegata all'inclusione, Maria Paola Monaco - la parte del questionario incentrata sul benessere ci consente di raccogliere elementi per valutare come i nostri ragazzi vivano l'esperienza universitaria. Alcune domande poi sono finalizzate a far emergere possibili casi di molestie, altre a conoscere l'opinione degli studenti in relazione ad alcune iniziative promosse dall'ateneo in materia di rispetto delle differenze”.

"L'ascolto dev'essere alla base delle politiche universitarie rivolte all'inclusione - conclude Monaco - grazie all'indagine potremo anche raccogliere i suggerimenti di studentesse e studenti su questi temi”.