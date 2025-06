L’Artico si arrende: cronaca di una morte annunciata che cambierà tutto

L’abbiamo già detto, l’abbiamo già vissuto: il caldo record, le alluvioni, gli incendi. Eppure, quello che ci attende potrebbe essere molto peggiore. Secondo l’ultimo aggiornamento del Report climatico globale annuale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), abbiamo l’80% di probabilità che almeno uno dei prossimi cinque anni superi il 2024 come anno più caldo mai registrato. L’anno passato – già definito “storico” per l’afa estrema e gli eventi meteorologici fuori scala – rischia di essere solo un’anticamera di ciò che verrà.

Ma non è solo questione di anni eccezionali: il trend è chiaro e continuo. Il rapporto stima che tra il 2025 e il 2029 la temperatura media annua globale sarà compresa tra 1,2°C e 1,9°C sopra la media preindustriale (1850-1900).

Secondo il documento dell’OMM, c’è un 86% di probabilità che almeno un anno tra il 2025 e il 2029 superi il famigerato +1,5°C, soglia simbolica e scientifica al centro del dibattito climatico globale. E, cosa ancora più inquietante, la probabilità che la media dei cinque anni 2025-2029 superi stabilmente quella soglia è del 70%, un netto aumento rispetto al 47% del rapporto precedente (per il periodo 2024-2028).

Questa soglia non è un numero qualsiasi: oltre 1,5°C di riscaldamento globale, secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, gli impatti diventano molto più gravi e meno reversibili. E non si tratta solo di clima: sono in gioco la salute, l’agricoltura, la sicurezza alimentare e idrica, la sopravvivenza di intere comunità.

Tra i dati più impressionanti del report c’è il tasso di riscaldamento dell’Artico, che continua ad aumentare a velocità ben superiori alla media globale. Nei prossimi cinque inverni estesi (da novembre a marzo), la regione artica si scalderà di 2,4°C sopra la media del trentennio 1991-2020, ovvero oltre tre volte e mezzo la media globale.

Confronto della differente estensione dell'Artico dal 1979 al 2015. Negli ultimi anni la situazione è peggiorata

Questo fenomeno, noto come amplificazione artica, ha conseguenze devastanti: la riduzione dei ghiacci artici non solo accelera il riscaldamento, ma influenza direttamente anche i modelli climatici globali, contribuendo all’instabilità meteorologica anche alle nostre latitudini.

Ogni frazione di grado in più porta con sé disastri più intensi: ondate di calore sempre più lunghe, piogge torrenziali, siccità devastanti, perdita di ghiacci, innalzamento dei mari. Le previsioni sulle precipitazioni per i prossimi anni parlano chiaro: tra maggio e settembre, ci saranno condizioni più umide del normale in Sahel, Europa settentrionale, Alaska e Siberia, mentre l’Amazzonia sarà più secca, con tutte le conseguenze immaginabili sul fronte della biodiversità e della produzione di ossigeno. Anche il Sud dell’Asia, ad eccezione del 2023, ha vissuto anni più piovosi della media – e secondo l’OMM questo potrebbe continuare. Ma attenzione: non tutti gli anni o stagioni seguiranno questa tendenza. Il clima sta diventando sempre più imprevedibile.

Nel 2015, l’Accordo di Parigi aveva fissato due obiettivi cruciali: contenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C, puntando a limitarlo a 1,5°C. Una sfida enorme, ma necessaria per evitare i peggiori scenari. Oggi, però, quelle promesse sembrano sempre più lontane dalla realtà. Il rapporto dell’OMM conferma che stiamo andando dritti verso – e oltre – il limite dei 1,5°C. E anche se il superamento non è ancora “permanente” in senso statistico (il limite si calcola sulla media di 20 anni), i segnali sono inequivocabili. La finestra per agire si sta chiudendo.

Lo scioglimento dei ghiacciai che si avrebbe con un grado e mezzo contribuirebbe a un aumento di quasi 15 centimetri del livello del mare

“Abbiamo appena vissuto i dieci anni più caldi mai registrati. Purtroppo, questo rapporto dell’OMM non offre segnali di tregua nei prossimi anni,” ha dichiarato Ko Barrett, Vicesegretaria Generale dell’OMM. Le sue parole sono un campanello d’allarme, ma anche una chiamata all’azione.

Il riscaldamento climatico provoca un aumento dei fenomeni meteorologici estremi, tra cui i grandi incendi

Secondo le ultime stime, il riscaldamento globale medio nel periodo 2015-2034 sarà di circa 1,44°C. I margini per rimanere sotto 1,5°C si stanno assottigliando, ma non è ancora troppo tardi. Ogni decimo di grado che riusciremo ad evitare farà la differenza tra un mondo difficile e uno invivibile, sottolinea l’OMM. La buona notizia? Abbiamo le tecnologie, le conoscenze e (in molti casi) anche le risorse. Quello che manca è la volontà politica, e un sistema economico capace di mettersi al passo con l’emergenza climatica.