Con la crisi climatica, la presenza di alberi in città è questione di sopravvivenza

Nella battaglia contro la crisi climatica, gli alberi non sono semplicemente una risorsa: sono alleati indispensabili, compagni silenziosi nella nostra lotta per un futuro più vivibile. In città, la loro presenza è molto più che decorativa: è questione di sopravvivenza. Eppure, nonostante le evidenze scientifiche e l’urgenza crescente, in Italia il verde urbano continua a essere trascurato, mal gestito e, in troppi casi, addirittura osteggiato.

Le isole di calore urbane e gli alberi

Chi vive in città lo percepisce sulla propria pelle: le estati diventano sempre più torride, le piogge improvvise e violente, l’aria irrespirabile. Le cosiddette “isole di calore urbane” – effetto diretto della cementificazione e dell’assenza di vegetazione – fanno aumentare la temperatura anche di 5 gradi rispetto alle zone rurali. In questo contesto, gli alberi sono tra le poche barriere naturali rimaste: ombreggiano, rinfrescano, assorbono Co2, trattengono le polveri sottili, offrono rifugio a uccelli e insetti, rendono le città più umane e abitabili.

La situazione in Italia? Desolante

Ma guardiamoci intorno: il verde urbano in Italia è ridotto, frammentato, male amministrato. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente, solo 9 capoluoghi offrono più di 100 metri quadri di verde per abitante. Solo 14 città arrivano ad almeno 40 alberi ogni 100 abitanti. In molte altre, soprattutto al Sud, la situazione è desolante. A Siracusa, Crotone, Napoli si contano meno di 5 alberi ogni 100 persone. Un deserto verde, che peggiora ogni anno. E mentre si dovrebbe pianificare con intelligenza e rispetto, capita troppo spesso di assistere a potature selvagge, tagli indiscriminati, abbattimenti di massa in piena primavera, proprio quando gli alberi sono in piena attività vegetativa, e gli uccelli costruiscono i loro nidi. Interventi che violano non solo il buon senso, ma anche normative ben precise.

Chi difende il verde viene denunciato

Emblematico il caso di Roma, viale Europa, primi di maggio. In piena fioritura e nidificazione, i tigli di un doppio filare sono stati brutalmente potati. In risposta, cittadini – molti dei quali anziani, semplici residenti – sono scesi in strada. Non un corteo organizzato, non una manifestazione violenta, ma una presenza civile, spontanea, indignata. Hanno denunciato la violazione delle norme, la caduta dei nidi, hanno chiamato la Polizia Municipale per fermare lo scempio. Eppure, a pochi giorni di distanza, hanno ricevuto una comunicazione che suona come un paradosso amaro: sono indagati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale. Reati gravi, contestati a chi ha semplicemente cercato di difendere il verde sotto casa.

La richiesta delle associazioni

Difendere gli alberi, un dovere civico che non deve essere punito

La risposta della società civile è arrivata forte e chiara: associazioni, comitati, cittadini chiedono il rispetto delle leggi, la fine degli interventi fuori stagione, la trasparenza nella gestione del verde, la presenza di agronomi nei cantieri, censimenti aggiornati, pianificazioni serie e non appalti estemporanei. Ma soprattutto chiedono una cosa semplice e fondamentale: che la partecipazione attiva non venga criminalizzata.

Perché se la legge protegge il paesaggio, la biodiversità, il patrimonio arboreo, allora deve proteggere anche chi si mobilita per farla rispettare. Difendere un albero non è un reato. Prendersi cura del verde pubblico non è un crimine, ma un dovere civico. E chi lo fa, spesso a mani nude, spinto solo dall’amore per il proprio quartiere e per l’ambiente, dovrebbe essere ascoltato, non denunciato.

La cittadinanza attiva è una risorsa

Gli alberi in città non sono arredi da potare a piacimento. Sono infrastrutture vitali per la salute collettiva. Sono scudi contro la crisi climatica. Sottovalutarli o trattarli con superficialità significa mettere a rischio la vivibilità stessa delle nostre città.

La cittadinanza attiva non è un intralcio, è una risorsa. Punire chi difende il bene comune è non solo ingiusto: è miope, è dannoso, è controproducente. La vera alleata della transizione ecologica è proprio quella cittadinanza che veglia, denuncia, protegge, propone.

Per affrontare davvero il cambiamento climatico non servono più motoseghe e più denunce. Serve più verde. Serve più scienza. Ma soprattutto serve più partecipazione. Perché un albero salvato, oggi, è un futuro salvato, domani.